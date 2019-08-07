Жириновский: Надо защитить людей от коллекторов и микрофинансовых организаций!

Например, мы, фракция ЛДПР, уже давно предлагали вообще исключить жилую площадь одинокого пожилого человека из любых финансовых договоров. Она вообще не должна подлежать купле-продаже. Все нотариусы должны об этом знать, и органы опеки это строго контролировать. Пусть пожилой человек живёт в этой квартире и знает, что никто никогда к нему в дверь не постучит, чтобы мошенничеством отобрать единственное жильё.

Фракции ЛДПР отказали в принятии разработанного нами закона, который полностью запрещает коллекторскую деятельность. В результате по всей стране продолжаются издевательства, принятый Госдумой закон малоэффективен. В законе ограничили ставку — не больше 365 процентов. Конечно, не всякий пожилой человек, пенсионер поймёт, что это значит — "365". Это значит, что он вернёт больше в 3,6 раза: занял 10 тысяч, а вернёт 36 тысяч - тоже нужно додуматься!

Микрофинансовых организаций должно быть меньше, как и банков, их нужно всё время проверять. Ну и всё-таки лучше рекомендовать гражданам вообще не брать кредиты в подобных заведениях.

В советское время был нормальный процесс и процедура - касса взаимопомощи. В каждом трудовом коллективе сами граждане собирали определённую сумму, давали своему местному заёмщику, и в течение года каждый мог по одному разу эту ссуду получить.

Нужно, чтобы Центральный банк усилил контроль в части установления максимальной ставки по любым кредитам, как в банках, так и в микрофинансовых организациях. Иначе будут неизбежно злоупотреблять. Кто-то сделает вид, что не понял, с какого числа вводятся новые правила. Кто-то будет обманывать потребителей: скажет им, что, мол, с нового года или через два года.

Нужно, чтобы чётко все осознали и поняли, что мы больше не позволим ни одной микрофинансовой организации давать в долг под такие грабительские проценты, которые гражданин вернуть не может. И вообще необходимо дать людям возможность в другом месте занимать - это вполне можно организовать. Чтобы не было трагедий с пострадавшими от действий коллекторов, с обманутыми дольщиками и так далее. Надо защитить наших граждан - вот позиция партии ЛДПР!