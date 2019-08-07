В каких профессиях чаще болеют раком: Шахтеры, стюардессы, парикмахеры

Сразу уточним: подтвердить, что человек заболел раком именно из-за условий своей работы, непросто. Врачи-онкологи вообще ставят на первые места среди причин развития болезни образ жизни и привычки человека: курение, злоупотребление алкоголем, загаром, переедание, сидячий образ жизни, стрессы. Попробуй выясни, что сыграло решающую роль - профессия автомеханика (она в лидерах одного из рейтингов) или то, что мастер с юности дымит, как паровоз.

Тем не менее специалисты разных институтов и стран составляют свои топы «онкоопасных» видов работы. В большинстве случаев речь все-таки не идет о полноценных научных исследованиях с «железной» достоверностью, подчеркивают врачи. Поэтому уж точно не стоит впадать в панику, если встретите в рейтинге свою профессию. Скорее, это ориентировка по факторам риска - на что нужно обратить внимание, чтобы снизить опасность.

ГЛАВНЫЙ ПРОФПАТОЛОГ МИНЗДРАВА: СТРАДАЮТ ШАХТЕРЫ И ГОРНОПРОХОДЧИКИ

Главный внештатный специалист-профпатолог Минздрава России Игорь Бухтияров рассказал журналистам, что абсолютно безвредных профессий нет. Но к числу наиболее опасных относятся условия труда шахтеров, горнопроходчиков, работников горно-металлургических и химических производств. Также лидируют по профзаболеваниям медики, которым приходится работать с химическими реагентами, рентгеновскими установками и так далее.

В НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова приводят такие данные:

- Больше всего онкологических диагнозов в 2018 году поставлено работникам обрабатывающих производств (76,47%). На втором месте - работники строительной сферы 11,76%. Причем, чаще других страдают электросварщики.

- Самые распространенные виды рака у работников - опухоли бронхов и лёгких (64,71%), рак желудка и гортани (по 11,76%). А также рак почки и меланома (по 5,88%).

- Регионы с наибольшим количество заболевших - Красноярский край, Мурманская, Оренбургская области, сообщает News.ru.

УЧЕНЫЕ ГАРВАРДА: В ГРУППЕ РИСКА - СТЮАРДЕССЫ И ЛЕТЧИКИ

Полноценное исследование по всем правилам, гарантирующим достоверность, провели специалисты Школы общественного здоровья при Гарвардском университете. Эксперты проанализировали состояние здоровья 5 тысяч членов летных экипажей и почти 3 тысяч представителей «земных» профессий. Выяснилось, что:

- У стюардесс выше заболеваемость раком молочной железы. Правда, не критично выше: 3,4% по сравнению с 2,3% у женщин, работающих на земле.

- Также у членов экипажа чаще встречается меланома (самая агрессивная разновидность рака кожи), злокачественные опухоли щитовидной железы и рак органов пищеварения.

Исследователи поясняют, что главные факторы риска при частых перелетах - солнечная радиация и «качели», когда приходится спать то днем, то ночью. Чтобы поддержать организм, врачи советуют тем, кто регулярно летает на самолетах, заниматься спортом, стараться максимально разнообразно питаться и отсыпаться в выходные.

А ЕЩЕ АВТОМЕХАНИКИ, ПАРИКМАХЕРЫ И ОФИСНЫЕ РАБОТНИКИ

В различных зарубежных исследованиях называют еще такие профессии с повышенным риском развития рака:

- Пожарные. При горении синтетических материалов выделяются токсичные вещества. Поэтому очень важно использовать средства индивидуальной защиты (сизы) и строго соблюдать правила техники безопасности (ТБ).

- Автомеханики. Как и строители, они сталкиваются в своей работе с канцерогенными веществами: асбестом, бензолом и др. Совет тот же: не пренебрегать сизами и соблюдать ТБ.

- Парикмахеры и мастера по маникюру. В салонах красоты атмосфера тоже токсичная в самом прямом смысле слова: пары лаков, спреев, красителей. Важно, чтобы в помещении хорошо работала вентиляция, подчеркивают специалисты. А сотрудникам салонов советуют обязательно надевать маски и перчатки - как и полагается по правилам.

- Офисные работники. Решающую роль тут играют даже не столько частые стрессы. Они могут быть у всех, а степень влияния стресса сама по себе сейчас расценивается неоднозначно. Корень зла в сидячем образе жизни. Онкологи называют его одной из главных причин рака кишечника, заболеваемость которым растет во всем мире. А если к гиподинамии прибавляется лишний вес из-за частых перекусов, то повышается риск ряда других видов рака. Врачи советуют офисным сотрудникам вставать и делать легкие упражнения либо просто ходить каждые 40 - 60 минут. И стараться поддерживать здоровый вес.