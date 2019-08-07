2019-08-07T18:11:09+03:00
Спорт

Кокорин и Мамаев в колонии сыграют за «Золотой лев» против «Салюта»

Футболисты-преступники сразятся с командой ПФЛ
Георгий ШАКОВ
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Александр Кокорин и Павел Мамаев подали заявление на условно-досрочное освобождениеАлександр Кокорин и Павел Мамаев подали заявление на условно-досрочное освобождениеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Белгородский «Салют» сделал неожиданное объявление в социальных сетях. Во-первых, клуб оповестил, что 10 августа проведёт товарищеский поединок против команды Александра Кокорина и Павла Мамаева в исправительной колонии. Во-вторых, стало известно название коллектива, за который теперь играют провинившиеся футболисты. После «Зенита» и «Краснодара» их новым клубом является «Золотой лев». За него играют и другие заключенные исправительной колонии №4 в городе Алексеевка Белгородской области.

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ФК Салют Белгород сыграет в колонии против команды Александра Кокорина и Павла Мамаева
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Ранее Александр Кокорин и Павел Мамаев подали заявление на условно-досрочное освобождение. Если футболистам откажут, то на свободу они выйдут не раньше ноября. У Павла Мамаева срок на месяц меньше, чем у Александра Кокорина.

Белгородский «Салют» - клуб, выступающий в ПФЛ (третьей по силе лиге в российском футболе).

КСТАТИ

Кокорин и Мамаев в белгородской колонии ходят в библиотеку и покупают сладости в ларьке

Известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев продолжают отбывать наказание в исправительной колонии № 4 города Алексеевки Белгородской области. Как рассказали в региональном УФСИН, футболистов определили в восьмой отряд. Всего в нем 80 человек. Осужденные живут в бараках, которые сейчас называют общежитиями. Каждое рассчитано на 22 человека. В корпусах стоят двухъярусные кровати. Футболисты попали в барак для благонадежных, тех, кто не нарушает режим. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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