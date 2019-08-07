Умерла Александра Ляпидевская, вдова "товарища Сухова" из "Белого солнца пустыни"

Супруга "товарища Сухова" умерла еще 20 июля, но о ее кончине стало известно только сегодня. Последние годы своей жизни Александра Анатольевна жила на даче, которая располагается недалеко от поселка Николина Гора в Одинцовском районе Подмосковья.

Александре Ляпидевской пришлось переехать загород после скандала с дочерью, из-за которого женщину выселили из собственной трехкомнатной квартиры в центре Москвы. В 2016 году ее дочь Ирина со своим мужем Сандро Андроникашвили, который является сыном известного советского сценариста Бориса Андроникашвили, поссорилась с Александрой Анатольевной из-за жилплощади. Дело в том, что после своей смерти Анатолий Кузнецов не оставил завещания, поэтому за огромную квартиру в Глинищевском переулке развернулась настоящая борьба. Этот дом среди актеров называют МХАТовским. В нем в свое время жил сам Владимир Немирович-Данченко.

Как рассказывала сама Александра в многочисленных интервью, в их небольшом дачном доме все напоминает ей о покойном муже. Анатолий Кузнецов, сыгравший товарища Сухова в советском шедевре «Белое солнце пустыни», умер в 2014 году.

Роль красноармейца Федора Сухова в фильме «Белое солнце пустыни» сделала Анатолия Кузнецова поистине народным любимцемФото: кадр из фильма.

Александра Ляпидевская дочь первого Героя Советского Союза летчика Анатолия Ляпидевского. Этого звания он удостоился за спасение в 1934 году челюскинцев. Тогда пароход "Челюскин" потерпел крушение в Беринговом проливе. Анатолий Ляпидовский совершил посадку на льдину и спас 12 человек.