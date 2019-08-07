Самки дельфинов получают удовольствие от секса

Ученые, близко общающиеся с дельфинами, уверяют: эти так называемые интеллектуалы моря сексуально озабочены куда сильнее нас. Самцы дельфинов «кроют» всех подряд самок, до которых, что называется, могут дотянуться. "Кроют" ради процесса, а не с целью продолжить род. В перерывах занимаются онанизмом, мастурбируя с помощью найденных на дне предметов и других «подручных средств», вступают в гомосексуальные отношения, насилуют колеблющихся сородичей — и самцов и самок. Словом, ведут себя невоздержанно в поисках сексуального наслаждения.

А что самки дельфинов? Особенно те, которые отдаются «по любви»? Нравится ли им секс? Патриция Бреннан (Patricia Brennan) и Дара Орбах (Dara Orbach) - билоги из Колледжа Маунт-Холиок в штате Массачусетс (Mt. Holyoke College in South Hadley, Massachusetts) полагают, что нашли ответы на эти вопросы. О чем доложили на Конференции по экспериментальной биологии, которая прошла во Флориде (2019 Experimental Biology Meeting in Orlando, Florida). Коротко с результатами, полученными исследовательницами, знакомят порталы Inside Science и Slate.fr.

С помощью рентгеновского микроскопа (3-D X-ray imaging technique) Патриция и Дара изучили анатомические особенности половых органов самок афалин или бутылконосных дельфинов (Tursiops truncatus), как их еще называют, вскрыв в общей сложности 12 особей, найденных мертвыми на побережье США.

Женщины-биологи нашли у всех самок клиторы, которые по сути ничем не отличались от их собственных. У прекрасной дельфиньей половины они были похожи на женские и по форме и по структуре. Состояли из эректильной ткани, были охвачены сетью кровеносных сосудов. То есть, разбухали в процессе полового возбуждения, которое, надо полагать, самки дельфинов испытывали. Иначе зачем им такие затейливые конструкции?

Однако нашлись и отличия. Клиторы самок дельфинов крупнее, чем среднестатистические женские. И выглядят более развитыми. Самое же главное: человеческий клитор находится на некотором расстоянии от влагалища. А дельфиний расположен сразу у его входа. В результате, совокупляясь с самцом, самка всегда ощущает движения его полового члена непосредственно клитором. Что в мире людей большая редкость.

Секс для дельфинов - способ получить удовольствие, беременность - побочный эффект.

Непосредственная стимуляция самых чувствительных эрогенных структур, полагают женщины-биологи, просто обязана доводить самок дельфинов до оргазма. Гораздо чаще, чем женщин. А то и всегда.

Дельфины живут на Земле почти 13 миллионов лет. Столько же занимаются сексом, получая от него удовольствие. Природа снабдила их такой опцией — явно с целью стимулировать интимное общение. Проверила временем, а потом, когда появились люди, «установила» опцию и им. С небольшими изменениями. Вот только зачем она отодвинула клитор от того самого входа - в «грот наслаждений», как называют его китайцы? Наверное, в этом был какой-то смысл. Но он пока не найден.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Зачем осьминог вцепился в "мужское достоинство" дельфина?

Дельфины Ионического моря (Ionian Dolphin Project) - так называется проект, которым сейчас заняты ученые института Тетис (Tethys Research Institute). Они следят за стадом дельфинов- афалин, которые живут у греческого острова Каламос. Фотографируют, ловя моменты. Вот однажды фотограф Хуан Гонзалво (рhotographer Joan Gonzalvo), работающий вместе с учеными, держал свой аппарат наготове. И ему повезло: сделал редчайшие кадры. Таких, по мнению коллег и ученых, ни у кого в мире больше нет.

Как рассказал Гонзалво авторитетному журналу New Scientist, он увидел, как дельфин выпрыгивает из воды. Внимание фотографа привлекло нечто, прицепившееся к нижней части китообразного. И долго не раздумывая, он сделал несколько снимков. Запечатлел дельфина в полете. И уже потом рассмотрел, что тому прицепился осьминог. Но отнюдь не к животу, как могло показаться. Осьминог ухватился всеми щупальцами за мужское достоинство дельфина, которое у этих млекопитающих, как известно, достигает внушительных размеров.

Гипотез несколько. По одной из них, осьминог спасался. Возможно, дельфин хотел его съесть. Такое часто бывает. И моллюск, прячась от зубастой пасти, нашел самое безопасное место - то, до которого дельфин дотянуться не мог. Что свидетельствует о высоком интеллекте вцепившегося.

Но не исключено, сознательно подставил осьминогу свое мужское достоинство. С похабным намерением заняться онанизмом. Использовал как секс-игрушку.

Получив удовольствие, дельфин стряхнул «партнера». Фотограф в конце-концов увидел его пенис свободным.

Дельфин с секс-игрушкой на конце;

Что только не придумают.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Всё не как у людей

В спокойном состоянии половой член дельфина скрыт в так называемой половой складке. Внутри тела образует петлю, которая поддерживается мышцами, втягивающими половой член. При половом возбуждении он выдвигается наружу.