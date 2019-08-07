Звезда сериала "Мажор" Карина Разумовская тайно родила

Карина Разумовская впервые стала мамой. 36-летняя звезда сериала "Мажор" родила сына.

Отношениям Карины Разумовской и предпринимателя Егора Бурдина более десяти лет. И вот, 7 августа они стали родителями чудесного мальчика, пишет PEOPLETALK.

Актриса начала встречаться с будущим мужем еще в школе. Они знакомы с седьмого класса. Сначала учились в параллельных классах, а в десятом стали одноклассниками.

karina_razum Такое вот лето...

Однако на первом курсе театрального вуза девушка рассталась с возлюбленным. Каждый из них обзавелся своей семье. Карина с 2005-го до 2011-го была замужем за актером Артемом Карасевым.

В июле 2018-го Разумовская и Бурдин сыграли тайную свадьбу в Санкт-Петербурге. Карина вышла замуж в белой футболке, джинсах и косухе. Поскольку решение было абсолютно спонтанным, о свадьбе не знали даже самые близкие люди, включая родителей молодоженов.

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"Это заняло всего 20 минут. Мы пришли в загс в 11 утра, нас встретила скучающая женщина, которая жутко обрадовалась нам и спросила, хотим ли мы церемонию. А мы сразу: «Нет, только без церемоний!». По радио играл любимый Стинг, в Петербурге шел проливной дождь", - делилась Карина.

Беременность актриса тщательно скрывала. О скором прибавлении в их семье знали только самые близкие друзья пары.