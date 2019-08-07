Кто останется без работы в ближайшее десятилетие

На днях гендиректор ВНИИ труда Министерства труда РФ Дмитрий Платыгин рассказал, что через какие-то 10 - 15 лет многие ныне массовые профессии исчезнут. Всему виной - развитие технологий. Там, где искусственный интеллект, машины и всевозможные программы могут заменить человека (который бегает на перекуры, иногда болеет и хотел бы работать 8 часов в сутки), старых работников попросят на выход.

- Наиболее активно процесс цифровизации будет проявляться в тех сферах деятельности, где предлагают стандартные продукты и услуги (страховые компании, банки, финансовые организации, турфирмы), выбрать которые клиент уже сегодня может с помощью интернета без посредников в лице менеджеров и специалистов компаний, - сообщил Платыгин в интервью агентству РИА «Новости».

В зоне риска также:

- бухгалтеры (машина способна считать по шаблонным формулам очень быстро и без ошибок),

- продавцы (везде оплата картами),

- охранники (в столице десятки тысяч видеокамер, будет еще больше),

- курьеры (система доставки товаров и еды дронами в Москве уже вовсю разрабатывается),

- таксисты (беспилотники уже активно тестируются на улицах Москвы).

- Скорее всего, в перспективе 10 - 15 лет мы почувствуем изменения, - резюмировал гендиректор ВНИИ труда.

БУДЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ РАЗРЫВ?

- Если беспилотники будут внедрены повсеместно, это нанесет большой удар по рынку труда, - говорит лидер общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. - Самоуправляемые машины заменят не только таксистов, но и дальнобойщиков. А частные автомобили уступят место беспилотному каршерингу. В России сейчас 7 миллионов человек, которые зарабатывают на жизнь, крутя баранку. Куда они денутся, когда окажутся без работы? Очевидно, что произойдет социальный взрыв. Но речь не только о такси. Возьмите строительство. Каменщиков, крановщиков и прочих готовы заменить строительными 3D-принтерами. Есть уже опытные образцы, которые за несколько недель строят трехэтажные дома. И затраты на такие дома ни в какое сравнение не идут с человеческим трудом. 10 тысяч рублей за квадратный метр. В Китае - еще дешевле. А сегодня в одной только Москве около 1,2 миллиона человек, чья работа так или иначе связана со строительством.

30% СОТРУДНИКОВ-РОБОТОВ К 2050 ГОДУ

Впрочем, некоторые эксперты считают, что все будет происходить не так быстро и не так массово.

- Мы проводили опрос среди HR-специалистов (экспертов по кадрам. - Авт.), - говорит руководитель Службы исследований HeadHunter Мария Игнатова. - Треть опрошенных считает, что к 2050 году примерно 30% рабочих мест в Москве неизбежно подвергнется полной роботизации. По их мнению, в первую очередь это коснется банковских служащих, финансистов и страховщиков.

В кадровом агентстве HeadHunter сообщают, что на текущий момент в двадцатку самых востребованных профессий входят секретари, бухгалтеры, риэлторы и турагенты. Но уже в ближайшем будущем потребность в таких специалистах будет снижаться. Их заменят программы, которые гораздо быстрее умеют считать, анализировать данные и выводить лучшие варианты.

- Функционал всех специалистов будет меняться с развитием технологий. Это несомненно. Но о полном исчезновении профессий и массовой безработице говорить пока еще рано, - говорит Игнатова.

КОММЕНТАРИЙ ФУТУРОЛОГА

В космических колониях всем найдется дело!

- Надо развивать службы занятости, - говорит футуролог, старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов. - Это решение всех будущих проблем. Людям, потерявшим работу, нужно помогать освоить новую профессию.

- И все-таки по факту бизнес будет решать, что ему выгоднее: держать человека или робота, который готов трудиться не 8 часов в сутки, а 24.

- Будут появляться новые отрасли. Например, в ближайших перспективах человечества - освоение космоса. Там будет огромное количество рабочих мест. Новые космодромы, корабли, космические станции. Конечная цель - колонизация других планет.

- Так то когда будет!

- Да уже вот-вот. Многие государства ставят перед собой такие задачи. Через десять лет будет колонизирована Луна. В следующие десть лет - Марс. Еще через десять - астероиды.

МНЕНИЕ СКЕПТИКА

«Число таксистов, наоборот, увеличилось»

- Исследования о гибели профессий - миф, - считает зам. директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников. - В 2008 - 2009 годах в США эксперты начали говорить, что через 10 лет исчезнут профессии, которыми на тот момент занимались 45% трудоспособных американцев. Прошло 10 лет, но коллапса не случилось. Шла речь об увольнениях банковских операционистов, которых начнут заменять банкоматы. Они теперь везде. Но операционистов меньше не стало.

- А вот агрегаторы такси начали тестировать свои машины-беспилотники.

- Чтобы водители-роботы вытеснили живых людей, нужны не только технологии, но и законодательные изменения. Кто будет нести ответственность в случае ДТП? Чтобы придумать, обсудить и принять все эти законы, нужно лет 5, а то и больше. Ни в одной стране мира на такой шаг не пошли. Есть крупные мировые консалтинговые агентства, которые дают на этот счет научные, оправданные прогнозы. У компании Boston Consulting Group, как считается, один из самых оптимистичных прогнозов - к 2035 году беспилотниками будут лишь 15% всех автомобилей Америки. На примере такси мы, наоборот, видим, что из-за развития технологий вызова машины через приложение работников в этой индустрии стало гораздо больше, чем было еще лет 5 назад.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

Какие профессии вы вспоминаете с теплотой?

Михаил БОЯРСКИЙ, народный артист России:

- То, что было дорогим и близким, вроде точильщика ножей, приезжавшего во двор, вспоминаю. «Что пройдет, то будет мило», - как писал Александр Сергеевич. В других профессиях разбираюсь плохо, что касается актерской - то она была, есть и будет. Сыграть молочника можно всегда.

Михаил ШЛЯПНИКОВ, фермер, блогер:

- У меня деревенский взгляд на ситуацию. Пропадают кузнецы. Это был очень уважаемый, авторитетный человек на селе. А кто сейчас подковывает коней? Да уже никто - с готовыми заготовками конюх справляется! За последние 15 лет я кузнеца встречал только на выставке, он оказался городским - и вот он мастер-классы показывал. Хотя тема-то очень востребована! А на рынке подков какое-то китайское барахло. А пастух где? Раньше на него в деревнях скидывались, кормили-поили, а сейчас стада уводят на стойловое содержание.

Михаил КАЛЯКИН, директор зоологического музея МГУ:

- В первую секунду приходит на ум печник, который нужен до сих пор, и эта профессия - дефицит, в том числе и в крупных городах. Исчезает целый пласт профессий. Это происходит, когда, например, от деревянных лодок переходят к металлическим. На Белом море на большом куске побережья осталось два с половиной человека, которые могут «сшить» лодку нормально. Притом железные лодки не во всем и не всегда подходящи.

Татьяна ВИЗБОР, телеведущая, бард:

- Мы часто покупали какие-то мелочи в будках у чистильщиков обуви. Там все было так красиво, у них висели не только черные, но и всякие разноцветные шнурочки. Родители у чистильщиков покупали гуталин, а мы в эти банки потом насыпали песок - и ими играли в классики.

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, главный специалист Метеобюро Москвы:

- Почему говорят, что ушла профессия кондуктора - я вот в Санкт-Петербурге в каждом автобусе и трамвае их видела. И не надо отвлекать водителя во время движения: вам в Питере до сих пор билет продаст кондуктор. И притом он (или чаще она) вежливо объяснит тебе, где нужно выйти, чтобы найти ту или иную улицу или достопримечательность. К кондукторам трепетно отношусь до сих пор. Они продолжают помогать людям - не то что ушедшие продавцы газировки или, например, мороженщицы...