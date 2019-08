Сколько зарабатывают блогеры: доходы авторов самых популярных российских каналов на Youtube

Еще пару лет - и музыканты, телеведущие, актеры окончательно проиграют в заработках блогерам. Они уже начали отбирать крупные рекламные контракты у стахановцев шоу-бизнеса. Рекламодатели, которые делают ставки на молодую продвинутую аудиторию, медленно, но верно идут в популярные шоу на YouTube.

Спасибо яблоку

Недавно Forbes опубликовал ежегодный список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта. В этом году специалисты разбили рейтинг по возрастному принципу, и в список знаменитостей до 40 лет ворвалась дружная стайка видеоблогеров. Поэтому своих мест лишились такие завсегдатаи рейтингов, как Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Пелагея и другие звезды.

Самый богатый блогер страны Валентин Петухов (см. «Конкретно») заработал за год $2,7 млн, что на $3,8 млн меньше дохода Димы Билана. Но дебютный альбом Билана вышел 16 лет назад, а Валентин запустил свой канал на YouTube 8 лет назад. Петухов со студенческих лет интересовался телефонами и IT-темой - был редактором отдела «Смартфоны» в журнале «Мобильные компьютеры».

Валя купил свой первый iPhonе и так проникся, что стал объяснять коллегам на работе фишки новинки. Как установить ту или иную программу, зарегистрировать аккаунт в App Store... Петухов понял: тема эта очень востребованная. Когда Валентин открыл свой канал на YouTube под названием Wylsacom (аббревиатура от «Would you like some apples?» - в переводе с английского «Не хотите ли немного яблок?»), он планировал делать только обзоры новинок Apple. Но в итоге расширил границы. Сейчас у его канала 7 млн 500 тыс. подписчиков и три раздела: игры, гаджеты и машины.

Запуская канал, Петухов взял кредит - около 1 млн рублей, чтобы купить камеру, фон для съемки и гаджеты для пары обзоров. Теперь Валентин - амбассадор (продвиженец) крупнейшего банка страны, у него очередь из рекламодателей. Рассказ о «нужной» новинке стоит от 500 тыс. до 1,5 млн рублей.

В трендах - эксперты

Видеоблогеры в отличие от коллег по шоу-бизнесу не отрицают, что прилично зарабатывают.

«Комсомольская правда» узнала у не только популярного в сети, но и известного на ТВ блогера Максима Голополосова (Макс +100500), насколько реальны цифры его годового дохода, которые указаны в рейтинге Forbes. По данным рейтинга, Максим заработал за год столько же, сколько фигуристка Евгения Медведева: $700 тысяч.

- Оборот близок к тому, что написали в этом рейтинге. Но не учтены налоги, которые мы платим. И не посчитаны расходы на «инфраструктуру» - зарплату монтажерам, операторам, - пояснил Максим.

Себестоимость одного выпуска шоу на YouTube у всех блогеров разная: у самых популярных - от 200 тыс. рублей. Нужно учитывать не только зарплаты сотрудников, но и аренду помещения, техники (пока не обзаведетесь собственной), «коммуналку»...

Запустить свой канал на YouTube стоит от 1 до 4 млн рублей. Среди трендов сейчас каналы экспертов: если Wylsacom авторитетно рассказывает о гаджетах, то вы можете попробовать свои силы в любой другой сфере. В моде шоу с форматом, похожим на телевизионный, но это требует капитальных вложений. Так, Настя Ивлеева тратит на каждый выпуск Agentshow около 1 млн рублей, правда, его и на ТВ показывают.

Стать успешным блогером на YouTube не каждой звезде под силу. Так, актер Вячеслав Манучаров запустил канал «ЭмпатияМанучи», где делает интересные интервью с коллегами. Но пока не набрал больше 50 тыс. подписчиков.