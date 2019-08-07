Ротару возобновит выступления в России

София Ротару с декабря 2018 года не выступает в России: после очередного обострения отношений между Москвой и Киевом артистка отказалась от гастролей и корпоративов на территории РФ, опасаясь украинских радикалов. Однако, по словам директора певицы Сергея Лаврова, в конце августа «хуторянка» возобновит гастроли в нашей стране.

- София Михайловна по приглашению Игоря Крутого выступит на «Новой волне» в Сочи, - рассказал «КП» директор певицы. - Потом будет несколько кассовых концертов, участие в фестивале «Дискотека 80-х» в Ростове, Краснодаре.

Пока певица отдыхает с родными в Киеве: 7 августа София Ротару отметила 72-летие. За столом по традиции собралась вся семья.

- София Михайловна не любит широко отмечать свои дни рождения и разговоры о том, сколько ей лет. Порой ей сын полушутя говорит: «Мама, ты давно в паспорт не заглядывала!» - рассказывает Сергей Лавров.

- Судя по последним фото в Инстаграме, певица в отличной форме: стройная, подтянутая...

- Она не курит, питается с огорода - вместе с помощниками выращиваем свои огурчики, помидорчики, лук, фрукты, зелень...

- Алкоголь не употребляет?

- Если позволяет себе вино, то только белое и горячее. Как-то после выступления я предложил: «Выпьем за хороший концерт!» Кивнула, мол, ладно, давай. Я лезу в холодильник, а у нас там всегда изобилие, организаторы в каждом городе оставляют в гримерке Ротару итальянское вино и другие напитки, которые чаще всего остаются нетронутыми. Я беру прохладное белое вино, София Михайловна говорит: «Холодное пить не буду! Только горячее!» Пришлось бутылку ставить в раковину, нагревать под напором горячей воды... София Михайловна вообще теплолюбива. У нее аллергия на кондиционеры. И даже если на улице жара 30 градусов, кондиционер все равно не включаем. Поэтому София Михайловна летом дает очень мало концертов. И, кстати, на отдыхе останавливается только на виллах без кондиционеров. В прошлом году, например, снимала дом с большими окнами в горах в Италии.

Внучка артистки Соня и внук Анатолий живут и учатся в Лондоне. Фото: instagram.com/iamsofiaeve

КСТАТИ

Внучку крестила Зыкина

- У Софии Михайловны большая коллекция бриллиантов?

- Она любит дорогие украшения, но на сцену надевает бижутерию. Хотя бриллианты у нее есть, она всегда была любимицей руководителей стран, бизнесменов, которые ее щедро одаривали. Дома драгоценностей много, но в отличие от покойной Людмилы Зыкиной она не надевает украшения и в пир, и в мир. Кстати, мало кто знает, что Зыкина - крестная мама внучки Софии Михайловны Сони. С Зыкиной София Михайловна близко дружила.

- Внучка Софии Михайловны чем сейчас занимается?

- И внук Анатолий, и внучка Соня живут и учатся в Лондоне. В свободное от учебы время внук работает диджеем, а внучка пробует силы в модельном бизнесе, поет. Соня еще занимается конным спортом, часто принимает участие в скачках, выполняет опасные трюки. Иногда София Михайловна приходит на ипподром поболеть за внучку.