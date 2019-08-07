Новый бизнес Анны Семенович: певица будет шить платья и купальники для пышечек

Пару лет назад Анна Семенович призналась «КП»: у нее никогда не было близких отношений с мужчинами из шоу-бизнеса.

- У меня табу. С теми, с кем работаю, я никогда не завожу романов, - делилась с «Комсомолкой» певица.

Впрочем, мало кто из артистов способен сделать такой подарок, какой недавно 39-летняя Анна получила от одного из своих поклонников. Крупный столичный девелопер (предприниматель, занимающийся недвижимостью) передал ей в полное распоряжение помещение в одной из новостроек в центре Москвы площадью 45 кв. метров. И предложил сделать там офис.

Щедрый друг

- Это подарок от давнего друга. Он крупный игрок на столичном рынке недвижимости. Сразу замечу, это просто друг. Дружим мы еще со времен, когда я начинала в «Блестящих», а он был экспертом по недвижимости в большой компании, - объясняет Анна Семенович. - Я сначала подумала: зачем мне офис? Я же не буду туда приезжать каждый день к 10 утра и, надев очки, с умным видом сидеть перед компьютером. Я певица, мое место на сцене, на съемочных площадках, фотосессиях...

Но, конечно, отказываться от подаренных квадратных метров Анна не стала. Певица, а с недавнего времени еще и дизайнер, решила разместить здесь производство именной одежды.

«Наряд лопнул на груди»

О том как трудно подобрать правильно сидящую одежду, певица знает не понаслышке. Уместить то, чем ее щедро наградила природа, в стандартный размерный ряд крайне проблематично. Недавно в магазине с артисткой произошла неловкая ситуация. Платье, которое Анна решила примерить, везде село идеально, но разошлось по шву именно в области груди...

Уже многие годы все наряды Семенович подгоняются под ее аппетитные параметры в швейной мастерской. Поэтому Анна решила создать свою коллекцию платьев для дам с пышными формами.

- Недавно я познакомилась с потрясающими девочками-дизайнерами, которые как раз специализируются на одежде для женщин с весомыми достоинствами. И у нас родилась идея сделать совместную коллекцию Nume Store by Anna Semenovich, - рассказывает «Комсомолке» Анна. - Мы уже выпустили линию летних сарафанов и платьев под слоганом «Для женщин, которых любят мужчины». Скоро создадим коллекцию платьев из наноткани, которая принимает и запоминает формы своей хозяйки, создает идеальный силуэт, выгодно подчеркивая все, что нужно показать. Обладательнице такого наряда достаточно проходить в платье всего день, чтобы его верхняя часть приняла индивидуальную форму. И в дальнейшем платье всегда будет идеально сидеть на фигуре. Мы будем делать разные фасоны, и я лично принимаю участие в разработке дизайна и расцветок.

«Приходится покупать по два бикини сразу»

Сейчас платья отшиваются в небольшой мастерской силами всего двух мастеров. В новом помещении Анна намерена разместить пять рабочих мест, а также открыть небольшой шоурум своих нарядов. Также в планах - расширение модельного ряда. К будущему пляжному сезону будет запущена линия купальных костюмов для пышечек.

- У меня дома в два раза больше бикини, чем у других девушек, - признается Семенович. - Купальников 20, наверное. Ведь каждую модель мне приходится покупать в двух экземплярах. Большого размера верх и низ размера S. Это, конечно, очень неудобно и накладно. Теперь помогу себе и другим женщинам с формами.

Не отказывается Семенович и от своей давней бизнес-идеи, связанной с выпуском коллекции нижнего белья.

- Мне нравится заниматься одеждой. Все знают, что я модница и очень люблю красиво одеваться, - рассказывает «КП» красавица. - Конечно, у меня очень мало времени, чтобы полностью погрузиться в этот процесс. Но теперь, когда есть куда посадить людей, возможно, я найму небольшой штат профессиональных помощников.

Как говорит Анна, помещение будущей мастерской требует ремонта, пока это просто бетонная коробка. Нужно будет закупить и оборудование. Мама Анны уже пообещала, что в качестве подарка на новоселье отдаст в мастерскую фамильную швейную машину Zinger, которая принадлежала еще бабушке певицы.

Но это будет чем-то вроде символа, а всю основную работу будет выполнять более современная техника.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«В юности утягивалась специальными бинтами и бельем»

- Анна, вы женщина эффектная, но признайтесь: в юности наверняка были комплексы?

- Я настолько была поглощена спортом (до 21 года Анна занималась фигурным катанием, которое пришлось оставить из-за травмы мениска. - Ред.), что комплексовать времени просто не было. - Я могла комплексовать, если что-то на льду не получалось. Но вставала и шла работать, чтобы доказать и себе и тренеру, что я лучшая. Был один комплекс, но тоже связанный со спортом, когда грудь начала резко расти. Для фигуристки это проблема. Приходилось утягиваться специальными бинтами и бельем.

- Диеты сейчас практикуете?

- Пробовала интервальное голодание, не ела по 16 часов в сутки. Очень действенный способ, чтобы быстро сбросить лишнее. Периодически к нему прибегаю. Результат хороший, но долго на таком методе питания сидеть не рекомендуется. Я на интервальном голодании стараюсь разгружаться не более двух недель.

- Не напрягает, что поклонники все время хотят выдать вас замуж? Плюс пишут вам в комментариях, мол, пора подумать о детях.

- Вы знаете, для меня не существует в этом вопросе понятия «пора». Кто и когда определил этот момент? «Пора» наступает только тогда, когда возникает любовь с большой буквы. Прислушиваться к таким понуканиям я точно не собираюсь. У меня давно выработался иммунитет. Моя мама, например, довольно поздно выходила замуж. Меня родила в 30 лет, брата в 37. Какую только ерунду ей не говорило то самое «общество»: и поздно рожать, и дети какие-то не такие могут появиться... В результате выросли прекрасные дети, здоровые, которые состоялись в жизни, и все сложилось хорошо.

Если раньше считалось, что женщина создана лишь для ублажения мужчин и рождения детей, то сейчас мы доказали, что во многих сферах не уступаем сильному полу. У меня есть подруги, которые зарабатывают в разы больше многих мужчин. Они полностью довольны своим положением. И для этого необязательно заводить семью и детей. Главное, чтобы человек был счастлив. Мне моя работа приносит колоссальную радость. И отказываться от нее я не намерена.