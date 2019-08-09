Не положительные, а отрицательные типы: Лучше завести кота, чем Женю Лукашина!

В соцсетях все чаще обсуждают героев советского кино и то, как они вышли из моды. Да, харизматики, да, очаровательные. Тогда в них влюблялись городами и селами. А теперь? А теперь им перемывают косточки и на их примерах изучают обидные психологические диагнозы.

Женя Лукашин, «Ирония судьбы...»

Диагноз: инфантил.

Ирония судьбы или с легким паром - эпизод из фильма.

Никогда не могла поверить в то, что он хирург. Серьезный же должен быть человек! А он? Нет, ну давайте по фактам. С Галей поступил паршиво? Паршиво. Обещал жениться, голову морочил, но забыл о ней в две секунды, стоило оказаться рядом с другой женщиной. Где гарантия, что в следующий Новый год он не завалится пьянющий еще в какой-нибудь город и не забудет о «своей Наденьке»?

Алкоголик без всякого самоконтроля? Да-да.

А с Надей что? Манипулировал, устраивал истерики, шантажировал. Он как будто уверен в том, что все его гадостные проявления очаровательны. Не почему-то, а потому, что мама с ним до 40 лет носится. Так и вижу, как он котлету в стену швыряет, а она ему: «Ути-ути, кто это у нас тут халёсенький?» Вот и выросло что выросло. Все нормальные женщины кричали Наденьке в телевизор: «Гони его в шею, милая!»

В роли слесаря Гоши Алексей Баталов, в роли Кати - Вера Алентова. Фото: Кадр из фильма

Гоша, «Москва слезам не верит»

Диагноз: нарцисс, абьюзер*.

Москва слезам не верит - эпизод из фильма.

Катя попала крепко. Но ее было не вытащить из этого плена, даже если бросить тапком в экран. Нарциссы очень притягательны. Они умеют обаять, интуитивно чувствуют, чем тебя взять, прут вперед как паровозы. Для чего ему женщина? Чтобы ей показать, какой он крутой, и в ее влюбленном взоре, как в зеркале, увидеть себя, красивого. Это все от страшной не-уверенности в себе. Когда говорят не о нем, когда герой не он, ему сразу скучно или он обиделся. На пикнике все говорят о нем. Подраться с детьми - геро-о-ой (а что там потом дочери его женщины светит, уже не важно, он-то выступил, понтанулся в плаще с поднятым воротником), публика аплодирует, аплодирует. А когда вдруг оказывается, что не он самый крутой и публика перестала аплодировать, он обиделся и ушел в запой. А она, эта успешная гадина, пусть сдохнет от чувства вины! Почему у него никогда не возникало желания сделать карьеру? Ну для этого же надо нырнуть в мир мужской конкуренции, а ему комплексы не позволяли, вдруг не сможет. Лучше слесарем, без особых испытаний, но трындеть о своем великолепии.

И в будущем Катю ожидают вечные обиды, претензии, ревность и прочие способы выпить кровь из человека, чтобы отомстить за свою несостоятельность.

Вообще-то любящие мужчины радуются успехам любимых женщин. А не объявляют их неликвидом за ум и достижения.

В роли слесаря Гоши Алексей Баталов, в роли Кати - Вера Алентова. Фото: Кадр из фильма

Мюнхгаузен, «Тот самый Мюнхгаузен»

Диагноз: нарцисс, садист, «все сложно».

Тот самый Мунхгаузен - эпизод из фильма.

Янковский, конечно, очень красивый. И за это советские женщины ему все простили, вообще почти не слушали, что он говорит и делает. А он-то садюга. Заботился ли он о своей любимой женщине? Ага, сейчас, конечно! Он даже жениться на ней не мог. У него вообще всегда было «все сложно». Метания, романтический порог смерти. Моя бабушка таких называла «артистка Ермолова», а американцы придумали отличное drama queen - королева драмы. Как такого не полюбить? Там же эмоции - током бьет за километр. Быть его девушкой? Мечта! Ведь он ТАКОЙ! Он может полюбить только невероятную. «Ура, ура! - думала Марта. - Я самая крутая, раз он меня полюбил». Отлично. Гордишься парнем своим? Восхищаешься? Вот и положи жизнь на то, чтобы вечно его откуда-то вытаскивать, спасать, элементарно кормить. Своя жизнь? Не, забудь. Ты скромная тень великого Мюнхгаузена.

В молодого учителя истории перевоплотился Михаил Кононов. Фото: Кадр из фильма

Нестор Петрович Северов, «Большая перемена»

Диагноз: комплекс неполноценности размером с небоскреб.

Его хотелось накормить, похвалить и обнять. Как бы сказала моя подруга Ира: «Он же хоро-о-оший!» Учил людей, работал от души, Федоскину желал добра... Ага-ага, только невесту у него увел.

Женщине, вроде как любимой, кричал, что, мол, ладно, пусть будет, она его достойна... Это он так ухаживал? Не мог принять и простить, что женщина его обошла в аспирантуре. Ка-а-ак? Женщина умнее его, великолепного?

Нелли бедную из-за него все на смех подняли. А он не смог, как мужик, влюбленную в него девушку защитить от насмешек.

Сопля какая-то.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Хороший - убить его галошей

Их, непростых для жизни, было еще много в кино. Всех не перечислишь. Были ведь еще до жути грубый Глеб Жеглов, «все сложно» Штирлиц, невротичный Новосельцев...

Про каждого можно сказать и «он хороший», и «убить его галошей». Потому что они все гениальные образы людей, а не идеальных киногероев-рыцарей. Они живые люди, которых мир мог предложить советским женщинам за 30, а иногда и за 40. Не до принцев, знаете ли.

И ведь женщины раньше понимали и принимали и таких, и сяких и не боялись отдать свою жизнь и кровь ради того, чтобы быть женой. Женщины были самоотверженными, жертвенными очень.

А теперь подобные персонажи могут заставить лишь передернуть плечами: «У-у-у, какие тараканы, ребусы, психотравмы! Не-не-не, пойду лучше с девчонками шампанского выпью».

А все потому, что жизнь теперь другая. И жизнь у женщин другая. Они много чего могут сами. И им уже наплевать на то, что скажет общество.

Мне кажется, девиз современных, сильных и независимых женщин: лучше завести кота, чем Женю Лукашина. Теперь все реже выходят замуж от отчаяния.

Жесткими стали современные женщины. Научились себя ценить, требуют заботы, внимания. Сложно с ними. Не возьмешь уже простым «я утонул в твоих глазах» и «эту песню я посвящаю тебе». Придется постараться и сделать что-то реальное.

Варвара ВОЛЬНАЯ.

МНЕНИЕ НЕСОГЛАСНОГО

Он же Гога

Почему бессмысленно обвинять в чем-то героев советского кино.

За месяц до того, как сказать: «Поехали!» - и взлететь к звездам, Юрий Гагарин забрал из роддома жену и вторую дочку. Старшей дочери Гагарина в этот момент было два года. Поэтому, несомненно, любая социал-феминистка имеет право заявить, что его согласие лететь непонятно куда, непонятно на чем, с призрачными шансами на возвращение - безответственный гендерный шовинизм и беспринципная гегемонная маскулинность.

Защищать лучших героев советского кино - занятие такое же бессмысленное, как искать слова в защиту Гагарина. И он, и они сделаны из ракетного титана, который не подвержен коррозии, и сколько ни плюй в стартующий в небо корабль, тот все равно уйдет вверх - в космос, в будущее, в бессмертие. Он, собственно, уже оставил за спиной все необходимые парсеки, чтобы стать частью окружающей нас Вселенной.

И в 1979, и в 2019, и в 2119 годах женщины мечтали, мечтают и будут мечтать об одном и том же. О том, что пусть все плохо и безнадежно, пусть 40 лет, но все равно однажды она будет ехать откуда-то в вечерней электричке, усталая и ненакрашенная, и вдруг встретит его. Того, кто просто войдет в ее жизнь, возьмет ответственность на себя, скажет: «Я все решу», не обманет и не согласится прощать обман. И какая разница, начищены ли у него ботинки и кем он работает.

Феминизм закончится, и слово такое позабудут, глянцевая бумага женских журналов превратится в плодородный перегной, миллион раз изменятся социальный строй и фасоны юбок, а эти история и мечта будут жить. Именно за них фильм «Москва слезам не верит» и был награжден разом Госпремией СССР, «Золотым медведем» Берлинского кинофестиваля и тем самым американским «Оскаром».

Вы хотя бы представляете себе, что такое зима 1981 года? Год назад советские войска вошли в Афганистан, вызвав санкции, какие нам и не снились, полгода назад американцы бойкотировали Олимпиаду в Москве, отношения двух сверхдержав неимоверно хуже, чем сейчас. И сквозь эту километровую бетонную стену проходят Гоша и Катя, и американская киноакадемия, 20 лет назад насмерть люстрировавшая всех лишь заподозренных в сочувствии коммунизму, капитулирует перед правдой жизни.

Жить будет и мечта о том, что однажды в дом смирившейся со своей несложившейся судьбой учительницы (врача, бухгалтера, менеджера по продажам) невероятным образом попадет мужчина, которого она сможет полюбить так, как всегда мечтала. И все выдуманные мудреные слова, объясняющие, кто там кем манипулировал и кто чего недостоин, бессильны перед этой жаждой двух не встретивших свою настоящую половину людей.

Можно, конечно, и «Алые паруса» разбирать с точки зрения правильного хождения под парусом, если заняться нечем, но препарировать добрые сказки - глупое занятие. И я вам еще немного скажу от себя. Когда обезьяна в зоопарке кидается пометом в людей, это не делает ее человеком, а вот человек, решивший ей ответить, мгновенно превращается в обезьяну.

В следующий раз аккуратнее выбирайте объект для шуток, он может быть дорог многим, например вашей маме.

Дмитрий СМИРНОВ.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ «КП»

«А кого на экране любить сегодня? Бандитов?»

Мы заранее опубликовали статью на сайте kp.ru, и читатели живо включились в обсуждение темы:

Гость 1: «Мы все далеко не идеальны. И по-русски «любить» - это «жалеть», не унижая этим, а сочувствуя, сопереживая. Тогда наши сильные стороны становятся поистине силой, а слабые приглушаются. Именно женская любовь делает героя героем. Иначе женщине приходится развивать в себе ряд мужских качеств, компенсируя отсутствие рядом сильного плеча».

Гость 2: «Из новых героев хорош Брат (Бодров), но ведь, по-честному, кто он? Киллер! Хотя и обаятельный. А прежние герои намного порядочнее тех, которых нам показывают сейчас».

Гость 3: «Сейчас неограниченные возможности для саморазвития и комфортной жизни. Тогда ничего подобного не было (и не только в СССР, а везде), поэтому цеплялись хоть за кого, боясь одиночества, которое в то время было не сравнимо с сегодняшней беспроблемной жизнью.

Гость 4: «Почему только мужчин обсуждают? Сейчас и женщины уже не те: нет той доброты, искренности, одна меркантильность. Может, такие женщины, как сейчас, тем более не нужны. Свобода важнее».

Гость 5: «Согласна отчасти: Лукашин, Новосельцев, Нестор Петрович отвратительны (да и сам фильм «Большая перемена» довольно странный). А вот Гоша, Штирлиц и Мюнхгаузен вполне достойны, чтобы пострадать за них и возле них. У Янковского есть гораздо более отталкивающие типажи-герои».

Гость 6: «А кого из героев сегодняшнего кино нам предлагают полюбить? Бандита? Такого же бандита, но в полицейской форме? Другого бандита, возглавляющего успешную фирму, которую хотят отобрать первые двое? Настоящий живой мужик с подлинными человеческими чувствами и страстями улетел в космос и в отличие от Гагарина на Землю не вернулся. На смену ему пришел андроид, озабоченный лишь тем, чтобы его не отключили от жизненной энергии - денег».

Подготовила Дарья КУЧМАЕВА.