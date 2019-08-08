«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина не понимает, почему экс-король Малайзии к ней охладел

Победительнице конкурса красоты «Мисс Москва-2015» Оксане Воеводиной удалось заполучить сердце короля Малайзии Мухаммада V Фариса. И девушка стала не просто его наложницей, а законной женой. Родила ему сына. Но вскоре после рождения наследника в зарубежных СМИ появились статьи о том, что бывший король по непонятным причинам развелся с русской моделью. Мы попытались разобраться, что кроется за этими сообщениями.

«Я - королева Москвы»

Оксана Воеводина (ее фамилия по паспорту - Горбатенко, Воеводина - девичья фамилия мамы. Именно под этой фамилией, более благозвучной, она выступала на конкурсе красоты) родилась, само собой, не в королевской семье, а в самой обычной: папа - врач-ортопед, мама - музыкант.

Училась в Таганроге в Ростовской области. Изучала английский язык в летней школе в Оксфорде. В 2009 году приехала покорять столицу и поступила в престижный вуз - Российский экономический университет имени Плеханова. В 2013 году девушка получила степень бакалавра экономики, а в 2015-м выиграла корону на конкурсе «Мисс Москва-2015». «В 2016 году получила степень магистра менеджмента, защитив диплом на английском языке», - рассказывала о себе Оксана.

- Ксюшу пригласила сотрудничать как модель одна крупная компания, - рассказала «КП» ее подруга, экс-директор конкурса «Мисс Москва-2015» Татьяна Андреева. - Она стала ездить за границу на мероприятия. Как-то Ксюша работала в Европе на выставке часов, стояла у стенда, рекламировала продукцию. На этой выставке король Малайзии и обратил на нее внимание.

Сама Оксана Воеводина на своей странице в соцсетях написала иную версию знакомства с монархом:

«Это случилось в Европе весной 2017 года. Я сотрудничала с нашим общим знакомым ювелиром Джейкобом Арабо. После мероприятия мы отправились на ужин, где я познакомилась с мужчиной, и он представился королем Малайзии. Я восприняла это как шутку и пошутила в ответ, что я тоже королева Москвы. Мы проговорили весь вечер и обменялись номерами телефонов. Вскоре в прессе появились новости о назначении короля, которым и был мой новый знакомый...»

Им оказался Мухаммад V Фарис.

«Мы продолжали общение по телефону и созванивались каждый день, - рассказала на своей странице Оксана. - Нам очень хотелось увидеться снова, но у меня было много контрактов по работе, и мы жили на разных концах планеты. Кроме того, известная компания женской одежды предложила мне годовой контракт, условием которого был мой переезд в Нью-Йорк. Мой будущий муж очень расстроился и попросил меня не торопиться с решением до нашей встречи. Вскоре я получила предложение посетить Малайзию с моими родителями, и мы полетели туда с моей мамой. Мы были очарованы этой страной. В один из вечеров мой будущий муж признался, что влюбился всем сердцем в меня с первого взгляда и хотел бы видеть меня своей женой».

Отказался от короны

В 2017 году модель переехала жить в Куала-Лумпур. Монарх обещал жениться на возлюбленной. До встречи с Оксаной Воеводиной и восшествия на престол он уже был женат - на принцессе из Таиланда Кангсадал Пипитпакди, представительнице мусульманской семьи из знатного рода. Но после четырех лет брака (2004 - 2008) они развелись, и Мухаммад стал первым неженатым королем в своей стране.

На престол он взошел в 2016 году. В Малайзии конституционная монархия, и власть здесь не передается по наследству, а выбирается советом правителей, в который входят девять султанов - правителей штатов. При этом глава государства правит не пожизненно, а пять лет. Мухаммада V избрали в конце 2016-го, и на троне он должен был просидеть до 2022 года.

7 июня 2018 года король официально зарегистрировал в Малайзии брак с русской моделью. За полгода до этого Оксана приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана Петра. Приняла условие любимого оставить работу модели и жить по обычаям новой веры. Стать королевой, выйдя замуж за короля, Оксане не светило: по местным законам ею может быть только уроженка Малайзии.

5 января 2019 года стало известно, что Мухаммад V Фарис отрекся от престола. Это решение вызвало бурную общественную реакцию: еще никогда в истории Малайзии король не отказывался от власти добровольно!

Сложив с себя полномочия короля, Мухаммад V стал султаном (что-то вроде губернатора) родного штата Келантан. То время, вероятно, было самым счастливым для новобрачных: на совместных фото их лица просто сияют...

Оформив брак в Малайзии, 25-летняя Оксана-Рихана и ее 49-летний жених в Москве регистрироваться не стали, но сыграли здесь свадьбу на Рублевке 22 ноября 2018 года в роскошном зале, одна аренда которого стоила миллион рублей. В СМИ сообщалось, что после свадьбы супруги ездили в Германию в центр планирования семьи. Оксана мечтала подарить законному мужу наследника. Сына (он появился на свет в мае) молодые родители назвали Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра. Женщина призналась, что беременность ее протекала сложно.

«Последние три месяца беременности я провела в больницах на капельницах, при полном постельном режиме, с множеством осложнений, - написала Оксана-Рихана. - Помогли поддержка близких, моя любовь к сыну и вера в лучшее».

Родила в России

Первой о разводе бывшего короля Малайзии с русской женой сообщило сингапурское издание The New Straits Times. Газета со ссылкой на источники сообщила, что документы о разводе бывшего короля были поданы в суд Сингапура 22 июня, процедура оформления была завершена 1 июля. Также источники подтвердили газете подлинность свидетельства о расторжении брака, которое попало в местные соцсети.

Причина развода в СМИ не называется, но отмечается, что королевская семья была обеспокоена записью Воеводиной в Инстаграме, где она заявляла, что ее сын - «будущий король Малайзии».

«В мае 2019 года у нас родился сын - наследный принц султаната Келантан и будущий король Малайзии», - написала русская модель.

Реплика не понравилась. Представители штата Келантан, который возглавляет Мухаммад, публично осудили практику называть некоторых лиц королевскими титулами без официального разрешения.

Официальные власти Малайзии отказываются от комментариев. Сам бывший король молчит, не опровергает и не подтверждает сообщения о разводе.

Сейчас все мысли 27-летней мамы заняты ребенком. Фото: instagram.com/rihanapetra

«Развода нет!»

Мы позвонили адвокату Оксаны Воеводиной Евгению Тарло.

- Оксана будет подавать на алименты?

- Она еще не развелась, а вы спрашиваете про алименты! Вчера я говорил с Оксаной. Она передает прессе: «Развода нет». Она подчеркивает, что их общий ребенок ее с мужем связал навсегда. А их личные взаимоотношения - это только их дело. Она живет сейчас на полном содержании своего мужа. Оксана полностью занята ребенком. Малыш замечательный, крепыш, вес набирает.

- Вы видели малыша?

- Конечно. Красивый мальчик. С характерной внешностью: смуглая кожа, черные волосы. Оксана кормит его грудью, меняет подгузники, гуляет, купает - все как положено. Она хорошая мама. Ее родители ей помогают, и это одна из причин, почему она в Москве. Кроме того, и климат здесь более подходящий, и медицина проверенная. К тому же Оксана - российская гражданка. Она хотела, чтобы ребенок родился на российской земле и тоже стал гражданином России.

- И все же сообщения о разводе возникли не на пустом месте: юрист Тин Хуан в сингапурской газете прокомментировал развод, который состоялся в шариатском суде...

- Нельзя ни по шариатским, ни по иным законам развестись, не поставив в известность супруга. У нас нет ни одного документа. Поэтому без юридического подтверждения все разговоры о разводе - домыслы.

- Сейчас Оксана общается с мужем?

- Да. Они на связи. Оксана изучает малайский язык. Когда мы с ней встретились, она демонстрировала, как говорит по-малайски. И ребенку она говорит ласковые слова на малайском. Для этого и изучает язык - хочет, чтобы сын говорил на языке отца.

- С родными мужа она общается?

- Общается. Они интересуются ребенком.

- Говорят, муж купил Оксане дом в Барвихе?

- Чуть позже вам скажу, что он ей купил. Сделки с недвижимостью быстро не оформляются, и мы пока это раскрывать не будем. Сейчас Оксана с ребенком в Барвихе на даче в закрытом поселке. У ребенка есть няня. Помогают ее родители. Отец - врач. Мама Оксаны - музыкант, играет на рояле, а ребенок слушает.

- А папа-то своего сына видел?

- Оксана ему регулярно посылает фото. Муж занят делами в Малайзии. Он связан обязательствами по работе и бизнесу.

- Не удивляет, что Фарис никак не реагирует на сообщения прессы?

- Молодец, что не реагирует на подлые, лживые статьи.

- С его стороны по-мужски было бы сказать: «Развода у нас нет!» И пресечь все пересуды. Почему же он этого не делает?

- Не считает нужным.

- Для мусульман норма - несколько жен. Оксана к этому готова?

- Нет, не готова. Но она любит своего мужа и воспитывает их общего ребенка.

«КП» также позвонила знакомой Оксаны Татьяне Андреевой. Она была организатором того самого конкурса «Мисс Москва-2015».

- Я видела Оксану на прошлой неделе, отмечали мой день рождения. Но по душам мы с ней не пообщались, - рассказала «КП» Татьяна. - Она прекрасно выглядит. Но видно, что страдает... Все ее мысли только о ребенке. Беременность у нее тяжело протекала. Восемь раз лежала на сохранении. С мужем у нее все было прекрасно, это я видела. И что сейчас происходит с его стороны - непонятно. Почему он охладел? Этого и Ксюша понять не может. Газеты малайзийские пишут, что якобы ребенок не от него. Но это же бред! Оксана - верная жена.

ДОСЛОВНО

«Мой муж не стал бы так поступать за моей спиной»

Недавно модель написала на своей странице в соцсетях: «О разводе я узнала из новостей, сейчас нахожусь с сыном в России. Я не получала никаких повесток или уже вынесенных судебных решений. Мой муж порядочный мусульманин, и он бы не стал так поступать у меня за спиной... Я не буду подвергаться провокациям. За мной следит весь мир, и я не имею права опускать руки».

ВОПРОС - РЕБРОМ

Что происходит в семье?

Версия первая: появилась другая

Если устремления Оксаны понятны - она хочет сохранить семью, то позиция бывшего короля не ясна, и его молчание вызывает недоумение. Наш источник в МИДе подтвердил «КП», что, по его сведениям, между Оксаной и бывшим королем произошел разрыв. При этом официальных сведений о разводе нет.

- То, что король женился на русской, - случай редкий, и он, конечно же, на слуху, мы отслеживаем эту ситуацию. По моим сведениям, семья короля настроена враждебно к русской избраннице. Но женщина не давала поводов для ревности, - рассказал наш источник. - Изначально семья короля была против Оксаны. У них принято брать в жены людей своего круга. Оксана пришлась не ко двору во всех смыслах. Король сначала был решителен. Сказал, что женится, и слово сдержал. Но пара была вынуждена первые месяцы скрывать свой брак. Идея отречься от престола исходила не от самого короля, ему это навязали султаны, недовольные его выбором жены. В Малайзии король имеет в большей степени представительские функции, а правят султаны. Они и подвели Мухаммада к мысли, что раз ты пошел против воли семьи, женившись на русской, то тогда отказывайся от короны. Он сказал: раз так - откажусь. Возможно, надеялся, что со временем его жену примут высшее общество и семья. Но этого не случилось. Не поладила с женой Фариса и его мать. Члены клана со всех сторон давили, и в итоге он спасовал. Дал согласие на развод. Причем, как мне рассказали, для суда адвокаты озвучили версию, что причина - ее неверность, поставив под сомнение отцовство ребенка. Хотя сам Фарис в своем отцовстве не сомневается.

Он просто все отдал на откуп адвокатам. Вторую сторону не поставили в известность. Хотя бы потому, что мнения женщины, тем более иностранки, в мусульманском мире вообще не спрашивают.

По некоторым данным, Мухаммаду уже подготовили новую избранницу, достойную, с точки зрения клана. И, возможно, скорый развод нужен, чтобы жениться на ней.

Версия вторая: узнал о прошлом жены

Остудить пыл могли снимки из прошлого избранницы. Изначально Оксана представляла себя королю как девушку из высшего общества, «Мисс Москву». Рассказывала о своих планах: мол, пишет научную работу на английском. Наверняка она не стала рассказывать мужу о своем веселом студенчестве с попойками и гулянками. Но после свадьбы короля и русской модели журналисты вытащили на свет божий детали ее прошлого. Например, девушка под именем Ксения Дягилева участвовала в скандальном проекте «Каникулы в Мексике» и в первый же день занялась в бассейне сексом с одним из парней - участником проекта. Вероятно, для короля стали откровением раскрепощенные фотографии и поведение, не соответствующее стереотипу будущей супруги высокопоставленной особы, тем более в мусульманском мире. Не обрадовалась этому мусульманская семья монарха.