51-летняя Валерия показала идеальное тело в бикини

Читатель «КП» сделал этот кадр на пляже Женевского озера, где у певицы Валерии и ее мужа продюсера Иосифа Пригожина есть дом, который они недавно решили продать. Пока швейцарская недвижимость звезды готовится к продаже, Валерия с мужем и своей мамой проводит там летние каникулы.

Глядя на стройные спортивные формы певицы, сложно поверить, что этой блондинке 51 год и у нее трое взрослых детей.

По словам Иосифа Пригожина, даже в гастрольном туре Валерия не прерывает занятий спортом, возит с собой домашний тренажер для пресса. Второй секрет - здоровая еда (в прошлом году артистка запустила собственную линию диетического питания).

Секрет стройности певицы - спортзал и правильное питание. Фото: Виктор МАСЛОВ

- Я сторонница здорового образа жизни, всю жизнь стараюсь правильно питаться, - рассказывала в интервью «КП» певица. - Секрет в чем? Есть надо понемногу, но часто. И для меня еще главное, чтобы еда была вкусная, а не пресная. Плюс генетика помогает. У моей бабушки в 90 лет не было ни целлюлита, ни морщин. Что касается пластики, то мне не нравится, когда все как под копирку: с большими губами, маленькими носами. Я даже от ботокса отказалась. В 50 лет поняла, что меня все устраивает. Фигура стала даже лучше, чем в юности, когда были лишние кило. Но все это результат большого каждодневного труда в спортзале.