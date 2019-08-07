Тест "КП": Все видно по вашему листу!

Найдите лист, который понравился вам больше всего, и мы назовем особенности вашей личности. Не думайте долго. Интуиция подскажет!

1. Вы выбрали этот лист, потому что вы мечтательный, творческий и немного изменчивый человек. Ваша особенность в том, что сегодняшние планы и цели завтра могут вас совсем не интересовать. Зато с вами точно не скучно.

2. Ваши черты - сила и трудолюбие. Вечно стараетесь быть впереди. Можете целыми днями работать над идеей со стопроцентным погружением. Привыкли делать все так, как нужно вам, часто навязывая свое мнение окружающим. Вы подвижны, быстры, у вас бездна энергии! Постарайтесь направить ее в нужное русло.

3. Вы утонченная, хорошо воспитанная натура. Всегда стараетесь докопаться до сути и готовы ставить эксперименты на себе. И чем больше загадок, тем это для вас привлекательнее. Фильтруйте! Иначе рискуете заблудиться в мире многочисленных идей.

4. Вы всегда рады сюрпризам, открыты новым впечатлениям. «Живем лишь раз!» - ваш ежедневный девиз. Любите путешествия и новые знакомства. Чувствуете себя дома в любой точке мира. Немного авантюрны, но таким обычно везет. Оптимистичны, любопытны и предприимчивы - идеальное сочетание.

5. Волк-одиночка - это про вас. Вы редко скучаете в одиночестве, потому что любите побыть наедине с собой. У вас не так много друзей, однако отношения с теми, кому повезло ими стать, очень крепкие. Ваше слабое место - это рамки, которые сами себе ставите. Стирайте их, раздвигайте границы!

6. Вы прямы и просты, тактичны и справедливы к окружающим. Многих готовы пустить в свою жизнь. Умеете сочувствовать и помогать. Обычно спокойны, добры и благодушны. Близкие часто этим пользуются, но вы им прощаете.