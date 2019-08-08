2019-08-08T13:26:51+03:00
Звезды

Всем на зависть: 53-летняя Синди Кроуфорд показала, как выглядит в бикини

Супермодель наслаждается солнечным днем на озере в Канаде
Ирина СУХАНОВА
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Синди Кроуфорд в свои 53 по-прежнему хороша.Синди Кроуфорд в свои 53 по-прежнему хороша.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Синди Кроуфорд поделилась в Инстаграме редким снимком в бикини. Это раньше ее фигура в купальнике украшала все обложки. Сегодня супермодель снимается нечасто, хотя выглядит по-прежнему сногсшибательно. И в этом смогли убедится все подписчики ее странички: Синди опубликовала фото, сделанное во время отдыха на озере в Канаде. 53-летняя Кроуфорд позирует в бикини, подставив стройное тело солнечным лучам.

Первой на снимок мамы отреагировала дочь модели, 17-летняя Кайя. «Красавица!», - написала дочка звезды в комментариях. Кайя и сама теперь успешная модель — девушка участвует в показах почти всех ведущих домов моды, много снимается для рекламы и для глянцевых журналов. Кайя унаследовала от мамы ее красоту — высокий рост, каштановые волосы и такие же выразительные глаза.

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A little bit of lake light
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В свои годы Синди на зависть многим может похвастаться подтянутой фигурой — но это не только дар природы, но и ее собственная заслуга. Модель соблюдает разумную диету, не ест ничего жирного, сладкого и соленого. Она отказалась от хлеба и почти не ест выпечку. При этом пять дней в неделю Синди придерживается строгих правил в рационе, но на выходные, когда она проводит время с семьей, дает послабление и разрешает себе побаловаться чем-нибудь вкусненьким.

- Если я хочу мороженое — я его съем. Но съем чуть-чуть, а не целое ведерко, - рассказывала звезда в одном из интервью.

Синди много тренируется в спортзале, хотя уже не так интенсивно, как раньше. Зато модель полюбила пешие и велосипедные прогулки, уверяя, что они заряжают ее энергией ничуть не хуже двухчасовых занятий в спортзале.

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Dockside and pensive.
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Со своим мужем, бизнесменом Рэнди Гербером Кроуфорд счастлива в браке уже 20 лет. За это время таблоиды не раз «разводили» их. Мол, страсть угасла, дети выросли, и семья распалась. Сами супруги эти слухи никогда не комментировали. И только раз за разом показывали, что они вместе и по-прежнему любят друг друга.

Синди давно могла бы оставить работу и вообще не сниматься. Модель купается в деньгах, ведь ее муж очень состоятельный человек. Рэнди Гербер близко дружит с актером Джорджем Клуни, и в прошлом году друзья сказочно обогатились, заработав миллиард долларов. Джордж и Рэнди выгодно продали основанный ими алкогольный бизнес. Вместе со своим партнером Майком Мельдманом Гербер и Клуни несколько лет назад наладили выпуск текилы Casamigos, причем весьма успешно. В июне прошлого года компания Diageo объявила о намерении купить марку Casamigos, заплатив за сделку почти миллиард долларов. Клуни признался тогда, что он не ожидал такого успеха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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