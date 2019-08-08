А купальник-то не по размеру: Кристина Асмус смутила Инстаграм пляжными снимками с Мальдив

Пока в Москве лето не спешит радовать солнцем и жарой, многие звезды сбежали от наступивших холодов в теплую Европу. Актриса Кристина Асмус решила отправиться еще дальше – и улетела на Мальдивы. Звезда сериалов отдыхает на райских отсровах в Индийском океане – и, разумеется, делится в Инстаграме снимками в бикини. Тем более что с такой фигурой как у нее, не похвастаться пляжными фото просто грех.

Один из опубликованных Кристиной снимков несколько смутил поклонников: на фото актриса бежит к океану в модном купальнике в стиле ретро – с трусиками с высоким поясом. Однако фолловеры посчитали, что купальник звезде не по размеру – явно великоват. Кристину, впрочем, это не волнует: она и в таком виде умудряется выглядеть великолепно.

- Навстречу медузам, - объявила она.

asmuskristina Навстречу медузам

В одном из постов актриса рассказала, что не особенно любит купаться и редко заходит в море. А ее муж, резидент Comedy Club Гарик Харламов и вовсе предпочитает водным процедурам воздушные ванны.

- Если выбирать радикально - плавать или загорать, то я за загорать, - написала Асмус на своей страничке. - Причём, у меня нет такого фана загореть как можно сильнее, чтоб на подольше хватило. Мне просто нравится сам процесс - греться, думать о всяком, слушать волны. А купаться хоть и люблю, но на отдыхе лень. Бывает и такое, что я за весь отпуск пару раз на море сходила. Но в этот раз не так, в этот раз я - мощь! За 4 дня аж целых два раза окунулась. К слову, Гарик окунается в море один раз в пятилетку, так что я ещё ничего.

asmuskristina Как же в этот раз летит время!! Я, правда, обычно прилетаю в отпуск..и на следующий же день мне кажется, что я здесь уже неделю А сейчас 3 дня у меня ощущение, что мы только-только сошли с самолёта #мальдивскийчиллаут

На Мальдивы Кристина явно вернулась после того, как зимой провела здесь неделю на съемках. Асмус сыграла в новом фильме режиссера Клима Шипенко «Текст» - экранизации вышедшего в 2017 году романа Дмитрия Глуховского. Съемки частично проходили на Мальдивах в январе этого года. Тогда Кристина надолго оставила мужа и маленькую дочку. Но теперь актриса взяла наследницу с собой.

Напомним, артистка вместе с мужем воспитывают четырехлетнюю дочь Настю. До недавнего времени знаменитая пара скрывала лицо дочки, и только недавно стала показывать ее в Инстаграме. Судя по снимкам, маленькая Настя растет копией мамы.