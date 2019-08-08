Дневник сыровара: «Это будет сырный Вудсток!»

Улучив время в круговерти сельскохозяйственных дел, известный сыровар Олег Сирота вновь взялся за старое — за дневник, который он старательно ведет в «Комсомольской правде» с того момента, когда отважился бросить уютную городскую жизнь и стал фермером. Он вспоминает, как однажды его идея отмечать очередную годовщину введения Россией продовольственных контрсанкций вылилась в крупнейший в стране фестиваль сыра, который пройдет на его сыроварне уже в этот уик-энд и на который он приглашает всех читателей «Комсомолки».

«Гляжу на суетящихся коллег, деловито расставляющих товар, на яркую и мощную российскую технику, которая занимает свои места на нашем поле, коров, в утреннем тумане выходящих порадоваться сочной травке, и даже думать страшно, что было бы, если бы 5 лет назад прислушался бы к мнению друзей, отговаривавших меня от всего этого. «Одумайся, ведь погрязнешь в бесконечных проблемах и коровьих лепешках!» - останавливали они меня, когда я в очередной раз заводил разговор о том, что хочу завести свою ферму и покинуть шумный город. Но справлюсь ли? - все время терзали сомнения и я отодвигал мечту в дальний угол. Пока не грянули контрсанкции. Их я застал в Тверской области, где увидел счастливых молодых людей — бывших горожан, переехавших в деревню. И понеслось!

Всякое было. Шишек набил немерено. Были и неудачные опыты с сыром, и крупные просчеты в строительстве и бизнес-планах, однако побед было куда больше. Но даже при этом, если бы мне в конце 2014-го кто-нибудь сказал, что на этой площадке всего через 5 лет пройдет КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ ФЕСТИВАЛЬ СЫРА, я тихо бы посмеялся вместе с единственной на тот момент постоянной жительницей сыроварни — козой Меркель.

Сегодня же смотрю на эту радостную суету на моем поле и душа поет! Наш фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» был включен в областную программу «Лето в Подмосковье», получил господдержку и теперь мы готовимся бить один рекорд за другим. Сами смотрите: к нам приехали 300 фермеров и сыроваров (в прошлом году было 163) из 44 регионов страны! По самым скромным подсчетам, они привезли около 100 тонн всевозможных деликатесов (в прошлом было всего 50 тонн): отборные сыры, уникальные мясные изделия, мед, кулинарию и прочие вкусности — всю фермерскую линейку продуктов! Причем, все это можно будет не только купить, но и попробовать. Вместе с 9 экспертами из Италии, Швейцарии, Австрии и Франции, которые отберут лучшие сыры для международных конкурсов (над тем, что российские сыровары все чаще и увереннее бьют на них законодателей сырной моды, в Европе уже давно никто не смеется).

На Сырном фестивале в 2018 году.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Да, введенное пять лет назад продовольственное эмбарго многим из нас придало уверенности в себе и сподвигло на новое дело. Не фестивале будет немало интересных фермеров, большинство из которых до 2014 года и не помышляли о переезде в деревню и уж тем более о том, что станут сыроварами. И ими невозможно не восхищаться! Вот, например, конькобежцы, участники зимних Олимпийских игр 2010 года Максим Курдов и Елена Лебедева («Бережковская сыроварня»). Иван Артюх, посетив однажды наш фестиваль, открыл свою «Сыроварню Тильзит Рагнит» в Калининграде. Анвар Зуфаров в этом году провел Первый Псковский фермерский фестиваль и возрождает умершую деревню на Псковщине. Семейную ферму главного редактора радиостанции «Вера» Ильи Кузьменкова и его супруги Марии весной постигло несчастье в виде сгоревшего коровника, но жители Подмосковья скинулись на восстановление, власти дали грант и все снова заработало! А вот молодой многодетный фермер из подмосковного Раменского Александр Смольянинов, который потерял зрение, но не сломался и вместе с семьей развивает хозяйство. Мария Коваль из Ярославской области со своим культовыми сырами, Бабкен Испирян, развивающий ягодное хозяйство в Калужской области, Мария Кандырина, чьи сыры в этом году взяли Золотую медаль на очень крутом турнире во Франции, Юрий Михалев с суперсидром, Владимир Кошманов с чудесными кисломолочными напитками!.. Всех не перечислишь, но каждый из них достоин звания передовика-новатора сельского хозяйства страны!

Мы надеемся побить и другой рекорд: ожидаем более 100 тысяч гостей против 50 тысяч в прошлом году. Мы готовились к такому наплыву и только под парковку отдали 21 гектар площади (в прошлом было 10 га), так что проблем с этим быть не должно. Как и с весельем. Специально для детей организовали мощную игровую площадку, а для взрослых выступят «Оттава Е», «Нейромонах Феофан» и другие супермузыкальные коллективы! Выставка сельхозтехники, мастер-классы на любой вкус, фудтраки с вкусной едой — это будет настоящий сырный фермерский «Вудсток»! (полностью трехдневную программу фестиваля можно посмотреть на моей страничке в социальных сетях)

В общем, я еще ни разу не пожалел о выбранном пути. Не пожалеете и вы, когда приедете на наш фестиваль. Адрес все тот же: Московская область, Истринский район, деревня Дубровское. Ждем вас в гости с 9 по 11 августа! Будет весело и вкусно!»

Программа фестиваля и как добраться