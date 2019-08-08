В Москву приедет «Барселона»

Времена, когда детские и юношеские турниры были интересны только супеспецам и родителям участников, давно прошли. Футбол помолодел и, скажем, француз Килиан Мбаппе в 19 лет становится чемпионом мира и одним из лучших игроков ЧМ-2018.

И уж если приезжают юноши (до 14 лет) лучших клубов мира - на это стоит посмотреть. Ведь это совсем скорое будущее.

С 20 по 24 августа в Москве на поле стадиона «Сапсан-Арена» (малая арена стадиона футбольного «Локомотива» «РЖД-Арена») пройдет турнир с участием известных клубов Европы и Азии. За Кубок ОТЛК (UTLC Cup, фактически юношеская Лига чемпионов) сразятся футболисты каталонской «Барселоны», немецкой «Боруссии» из Дортмунда, французского «Лиона», итальянского «Интера», минского «Динамо» и московского ЦСКА. Из Азии подтянутся ребята из японской «Иокогамы», китайского «Чжэцзян Гринтаун», казахстанской «Астаны». Конечно, будут представлены и хозяева турнира из столичного «Локомотива».

25 августа на центральном поле «РЖД-Арены» состоится финал турнира и определится обладатель Кубка. Вход на матчи свободный.