2019-08-08T14:55:52+03:00
Общество

Бабушка сутки просидела в болоте, отпугивая медведя рыком

Когда ее нашли полицейские, вода подбиралась к лицу, а вокруг бродил голодный хищник
Марина БУНАКОВА
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Пропавшую бабушку искали почти двое суток.Пропавшую бабушку искали почти двое суток.
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4 августа 83-летняя Анна Землякова из небольшого поселка Сита в Хабаровском крае ушла по грибы и пропала. Родственники тут же забили тревогу — бабушка прожила в селе всю жизнь, знала каждую тропинку, как свои пять пальцев, к тому же в этом году под Ситой стало намного больше медведей, наверняка, случилась беда.

Первые сутки внук Игорь и местные охотники искали пропавшую сами — результата нет, все выбились из сил, так что вызвали спасателей и полицию.

- Мы выдвинулись днем, внуку дали передохнуть, там же в лесу искали и местные жители, - рассказывает Олеся Кутепова, поисковик «Лиги Спас». - Пошли по предположительному маршруту бабушки. Нашли ее следы, медвежьи тоже видели. Вечером нашли свежую медвежью лежанку, в нескольких метрах от нее растет высокая, в человеческий рост, трава. Тут рядом с нами в этих кустах засопели две ноздри, повернулись, посветили, а там медвежья морда! Зажгли фальшфейер, но медведь не кинулся и не ушел. Значит караулил кого-то, сторожил.

Полицейские в первом часу ночи поехали прямиком к главе села, разбудили, попросили выделить охотников с собаками и поехали обратно в лес.

- После встречи с медведем я второй раз туда не пошла, - продолжает Олеся. - Разговариваем по рации с ребятами, которые дошли до лежанки и слышим рык. Думали все - медведь напал.

Но это был не медведь. Это была пропавшая Анна Яковлевна. Женщина стояла по шею в воде и, что есть сил, рычала, отпугивая хищника. Напуганную истощенную женщину вытащили из трясины, к тому моменту вода уже подбиралась к лицу. Хорошо, что поиски не отложили до утра, иначе спасать уже было бы некого. Пострадавшая была в сильном шоке и постоянно повторяла только одно слово - «медведь», а потом замолчала.

Поисковики и сотрудники полиции (в центре), доставшие бабушку из трясины.

Поисковики и сотрудники полиции (в центре), доставшие бабушку из трясины.

- Бабушка сейчас в тяжелом состоянии, врачи подозревают частичную потерю памяти. Говорит, что шла, оступилась, а дальше не помнит, - рассказал «КП» Игорь, внук Анны Земляковой. - Мы знали, что заблудиться она не могла, там особо и негде. Наткнулась на медведя, и тот начал ее преследовать.

Врачи подозревали травму черепа, поэтому сначала повезли Анну Яковлевну в краевую больницу в Хабаровск, но диагноз не подтвердился. Сейчас пенсионерка под присмотром медиков в поселке Переяславка.

Пенсионерка сутки отпугивала медведя рыком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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