2019-08-08T15:07:47+03:00
Политика

Следователи проводят обыски у сотрудников Навального, подозреваемых в отмывании миллиарда рублей

Деньги оппозиционерам могли приходить от спонсоров из-за рубежа
Роман ГОЛОВАНОВ
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Пресс-служба Следственного комитета прокомментировала обыски у сотрудников ФБК.Пресс-служба Следственного комитета прокомментировала обыски у сотрудников ФБК.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Истории о том, что Фонд борьбы с коррупцией живет за счет пожертвований от подписчиков, не выдерживают реальной проверки. Сотрудников блогера-оппозицонера Алексея Навального подозревают в отмывании миллиарда рублей. Из-за этого у ряда работников ФБК проходят обыски. Об этом заявила пресс-служба Следственного комитета.

- В рамках уголовного дела проводятся обыски, в том числе по месту жительства ряда сотрудников ФБК, в офисе самой организации и иных местах. В ходе обысков изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования. Ряд сотрудников ФБК вызван в СК России для допроса по уголовному делу, - говорится в сообщении. - Судебные постановления о наложении ареста на счета некоммерческих организаций «Фонд борьбы с коррупцией» и «Защита прав граждан», а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц, переданы для фактического исполнения в кредитные организации. Движение денежных средств по всем счетам заблокировано.

Как стало известно ранее, силовики проверили финансирование ФБК. Оказывается только через счета сотрудников фонда в «Альфа-банк» прошёл миллиард рублей за 2017-2018 годы. Против них возбуждено уголовное дело. Это касается главы федерального штаба Алексея Навального Леонида Волкова, бывшего директора ФБК Романа Рубанова, а также бухгалтера фонда Анны Чехович и других сотрудников. Они через банкоматы снимали деньги, полученные, вероятно, от спонсоров из-за рубежа.

Теперь их подозревают в отмывании денег, полученных преступным путём. А также в уклонении от уплаты налогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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