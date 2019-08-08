Зеленский продает черноземы и открывает казино

Украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Турцию заявил, что до конца этого года его страна запустиит продажу сельскохозяйственных земль (главного богатсва страны, которое еще никто не успел продать), начнет приватизацию банков и железных дорог и… распахнет двери казино в пятизвездочных отелях на черноморском побережье. Всё это - ради расцвета незалежной. Расцветет или нет — ответить на этот вопрос «КП» предложила директору Института глобальных стратегий Вадиму Карасёву.

- Украина вот-вот начнет распродавать 40 миллионов гектаров своего чернозема ?

- Да, до конца года. Посчитали, что прирост ВВП может быть на 3% из-за этого. Кто-то выражает сомнения в реальности такого роста, но…

- Продажа земли впрямую связана с жесткими условиями Международного валютного фонда?

- Конечно. Продажа земель сельхозназначения имеет прямую связь с улучшением инвестиционного климата в стране. И с возможностью более масштабной программы сотрудничества с МВФ.

- Что получит Украина взамен?

- Речь о 5-7 миллиардах в валюте. Если сложится сотрудничество нового состава кабинета министров и пока не назначенного премьера с МФВ — то расширенная программа взаимодействия возможна. Главное во всех распродажах — хороший климат для потенциального инвестора.

- Украинские земли купят китайцы ?

- Не обязательно только они. Кстати, думаю, напрямую продажа иностранцам пока не станет возможной. Гектары начнут продавать, скорее всего, украинским юридическим лицам. Но я не исключаю участия в каких-то долях не только китайцев. Это может быть Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея — она, кстати, активна на украинском направлении не первый год. Из европейцев это будут, скорее всего французы, их крупнейший банк Креди Агриколь. Он на Украинском рынке давно работает. Еще возможны американцы. Вот за счет их участия и рассчитывают увеличить рост ВВП.