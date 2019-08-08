Моча детей и искусственный пенис: Майк Тайсон раскрыл секрет успешной карьеры

Знаменитый нокаутёр Майк Тайсон даже после завершения карьеры умудряется оставаться в центре внимания. На сей раз американец шокировал общественность заявлением в интервью ESPN о прохождении допинг-контроля.

«Для начала я использовал мочу своей жены, но однажды она сказала мне: «Когда об этом станет известно, то люди подумают, что ты беременный». После этого я решил воспользоваться мочой своих детей».

Это далеко не все откровения легенды. Логично задаться вопросом, а как же он проходил допинг-контроль, подменяя мочу? Ему помогал искусственный аналог мужского полового органа.

«Дело в том, что большинство мужчин чувствуют себя не слишком комфортно, когда вы показываете им пенис. Большинство допинг-офицеров отворачивались».

Тайсон не подтвердил информацию о том, что применял допинг перед боями. Он объяснял свои манипуляции тем, что употреблял различные наркотики незадолго до поединков.

За свою карьеру Тайсон провёл 58 боёв, в которых одержал 50 побед. Неоднократно становился чемпионом мира в супертяжёлом весе. Помимо успехов на ринге, прославился из-за регулярных нарушений закона. В одном из боёв Тайсон попытался откусить сопернику ухо. В 1992 года был осуждён за изнасилование.