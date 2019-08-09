Роскачество рассказало, как выбрать качественную школьную форму

Ежегодно Роскачество изучает образцы форменной одежды для школьников. Без изъянов, как правило, не обходится. Так что выбрать качественную форму - дело непростое. Вот на что советуют обратить внимание эксперты:

- В маркировке форменной одежды должно быть четко указано, для кого предназначено это изделие: маркерами служат указание возраста, слова «для детей», «для школьного возраста» или «для подростков». Если этих слов нет, вполне возможно, что продукция декларировалась производителем как взрослая, а к взрослой одежде предъявляются менее строгие требования», – объясняет Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества.

Что должно быть указано на ярлыке:

- Страна, где изготовлена одежда;

- Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора;

- наименование изделия («сарафан для девочек», «брюки для мальчиков»);

- дата изготовления (месяц, год);

- вид и массовая доля (в процентах) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия. Погрешность измерения - не более 5 процентов;

- размер изделия;

- символы по уходу за изделием и (или) инструкции по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации.

Важно!

При покупке формы потребители вправе потребовать сертификат соответствии продукции обязательным требованиям. Если продавец такого документа не имеет или не может сообщить его номер, это уже должно насторожить.

Эксперты советуют сделать фото сертификата - оно послужит гарантией на товар. В случае если у ребенка возникнут проблемы (допустим, он начнет обильно потеть, чесаться, у него появится сыпь), родители смогут обратиться в тот орган по сертификации, который указан в документе. Копию документа в таких случаях следует отправить в Федеральную службу по аккредитации. Поскольку нарушения в выдаче документа могут грозить прекращением работы органа по сертификации, такое обращение будет обязательно рассмотрено, а небезопасная продукция не будет больше продаваться.

Состав ткани

Пугаться синтетики в составе не стоит — в небольшом количестве она только улучшит свойства ткани, сделает ее более прочной и менее мнущейся. Оптимальное соотношение — 60-70 процентов натуральных волокон на 30-40 процентов синтетики. Для средней климатической полосы практичнее, чтобы в составе ткани для формы было и 30-40 процентов шерсти.

Обращайте внимание на состав ткани подкладки. Хорошо, если она будет из вискозы или хлопка с добавлением небольшого количества синтетических волокон. Подкладка из 100-процентной синтетики создает эффект парника и испортит впечатление от самого качественного верхнего слоя одежды.

Фурнитура

Все пуговицы должны быть крепко пришиты, нитки не должны торчать. Молнии не должны заедать и самопроизвольно расстегиваться (проверьте это, слегка потянув застежку в разные стороны)

Пошив

Швы должны быть крепкими, не перекрученными. У верхнего и нижнего концов боковых карманов важны машинные закрепки (несколько стежков, чтобы шов не расходился), а низ брюк должен быть обработан.

Обратите внимание на ширинку брюк: молния должна быть крепкой, а изнанка прикрыта леей — это кусочек подкладочной ткани, который защищает от натирания.

Размер

Чтобы дети не выросли из одежды еще до начала учебного года, лучше поискать брюки и сарафаны с обработанным, но неподвернутым краем, и подвернуть их в ателье непосредственно перед началом учебы. Для первоклашекудобнее брюки, в пояс которых сзади вставлена скрытая резинка - так можно скорректировать обхват талии и добиться плотной посадки.