2019-08-09T01:30:58+03:00
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать качественную школьную форму

Эксперты составили памятку для покупателей
Анна КУКАРЦЕВАКсения КОНЮХОВА
Поделиться:
Выбрать качественную форму - дело непростоеВыбрать качественную форму - дело непростоеФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Ежегодно Роскачество изучает образцы форменной одежды для школьников. Без изъянов, как правило, не обходится. Так что выбрать качественную форму - дело непростое. Вот на что советуют обратить внимание эксперты:

- В маркировке форменной одежды должно быть четко указано, для кого предназначено это изделие: маркерами служат указание возраста, слова «для детей», «для школьного возраста» или «для подростков». Если этих слов нет, вполне возможно, что продукция декларировалась производителем как взрослая, а к взрослой одежде предъявляются менее строгие требования», – объясняет Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества.

Что должно быть указано на ярлыке:

- Страна, где изготовлена одежда;

- Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора;

- наименование изделия («сарафан для девочек», «брюки для мальчиков»);

- дата изготовления (месяц, год);

- вид и массовая доля (в процентах) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия. Погрешность измерения - не более 5 процентов;

- размер изделия;

- символы по уходу за изделием и (или) инструкции по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации.

Важно!

При покупке формы потребители вправе потребовать сертификат соответствии продукции обязательным требованиям. Если продавец такого документа не имеет или не может сообщить его номер, это уже должно насторожить.

Эксперты советуют сделать фото сертификата - оно послужит гарантией на товар. В случае если у ребенка возникнут проблемы (допустим, он начнет обильно потеть, чесаться, у него появится сыпь), родители смогут обратиться в тот орган по сертификации, который указан в документе. Копию документа в таких случаях следует отправить в Федеральную службу по аккредитации. Поскольку нарушения в выдаче документа могут грозить прекращением работы органа по сертификации, такое обращение будет обязательно рассмотрено, а небезопасная продукция не будет больше продаваться.

Состав ткани

Пугаться синтетики в составе не стоит — в небольшом количестве она только улучшит свойства ткани, сделает ее более прочной и менее мнущейся. Оптимальное соотношение — 60-70 процентов натуральных волокон на 30-40 процентов синтетики. Для средней климатической полосы практичнее, чтобы в составе ткани для формы было и 30-40 процентов шерсти.

Обращайте внимание на состав ткани подкладки. Хорошо, если она будет из вискозы или хлопка с добавлением небольшого количества синтетических волокон. Подкладка из 100-процентной синтетики создает эффект парника и испортит впечатление от самого качественного верхнего слоя одежды.

Фурнитура

Все пуговицы должны быть крепко пришиты, нитки не должны торчать. Молнии не должны заедать и самопроизвольно расстегиваться (проверьте это, слегка потянув застежку в разные стороны)

Пошив

Швы должны быть крепкими, не перекрученными. У верхнего и нижнего концов боковых карманов важны машинные закрепки (несколько стежков, чтобы шов не расходился), а низ брюк должен быть обработан.

Обратите внимание на ширинку брюк: молния должна быть крепкой, а изнанка прикрыта леей — это кусочек подкладочной ткани, который защищает от натирания.

Размер

Чтобы дети не выросли из одежды еще до начала учебного года, лучше поискать брюки и сарафаны с обработанным, но неподвернутым краем, и подвернуть их в ателье непосредственно перед началом учебы. Для первоклашекудобнее брюки, в пояс которых сзади вставлена скрытая резинка - так можно скорректировать обхват талии и добиться плотной посадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пограничные службы РФ и США утвердили план сотрудничества на 2020 год
Владимир Жириновский: Миллионы русских хотят получить гражданство России!
Экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявлено обвинение в коррупции
Япония "включила" Курилы в состав Хоккайдо на сайте Олимпиады-2020
На Японию обрушился мощный Тайфун
Трамп обвинил Венесуэлу в нарушении соглашений о борьбе с наркотиками
Вице-премьер Италии призвал к досрочным выборам в парламент
На Украине назвали Россию «воюющей стороной по вопросу Крыма»
В России появится национальный стандарт на школьную форму
Россияне стали меньше доверять своему окружению
У Российских границ 17 раз последнюю неделю вели разведку иностранные самолеты
«Квартал-95» нашел комика на роль Зеленского
Минздрав объяснил рост числа детей с онкозаболеваниями в России
Трамп заявил об отставке замглавы нацразведки США
Умер Жан-Пьер Моки, французский кинорежиссер
В США заявили о готовности Трампа к переговорам с Ираном
Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство
В Москве напали на депутата Госдумы
В Минобороны России отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95МС
Крупные банки США передали в Конгресс данные о Трампе и россиянах
Американский эсминец Porter вошел в Черное море
Боевики пытались обстрелять российскую военную базу в Сирии
Застрелены, повешены, расчленены: в Мексике нашли тела 20 человек
Охранник Зеленского не пустил к президенту российскую журналистку
Концертный зал «Зарядье» победил в номинации «Проект года»
Трамп признался, что его не устраивает крепкий курс доллара
Милиция разогнала сторонников Атамбаева в Бишкеке
Медведев о ситуации в Киргизии: "Лимит на революции" уже исчерпан