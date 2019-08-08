Сортировка, футбольное поле и пруд с рыбой: Как выглядит современная утилизация бытовых отходов

Закончен первый, ключевой, этап строительства экотехнопарка «Калуга». Объект сейчас готовят к запуску. Первую машину с мусором здесь могут принять уже в декабре. Годовая мощность новейшего мусорного полигона достигает 1,8 млн тонн, производительность двух сортировочных комплексов - по 500 тыс. тонн в год.

Казалось бы, что хорошего в свалке? Но в том-то и дело, что она не обычная, да и не свалка это, а современный полигон. Именно поэтому строительство экотехнопарка в Калужской области не вызывает противостояния со стороны местных жителей. Больше того, калужане прикладывают немало усилий, чтобы получить здесь работу.

ПРИРОДНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Слухи о строительстве экотехнопарка недалеко от деревни Михали в Износковском районе Калужской области появились пару лет назад. И поначалу оптимизма у местных жителей не вызвали. Но руководству проекта удалось убедить жителей, что полигон не отразится на экологии окрестных деревень.

- Боялись, что будет обычная свалка: мусор летает, вонь, - делится опасениями жительница села Шанский завод Надежда Горлова. - Но все оказалось по другому. Проект еще не запущен, но уже понятно, что полигон соответствует лучшим европейским стандартам.

К выбору площадки руководство экотехнопарка подошло основательно. Изучили несколько предложений. В первую очередь обращали внимание на удаленность участков от населенных пунктов и структуру почв. В итоге отдали предпочтение территории в районе деревни Михали, где обнаружили естественный водоупорный слой глины. Он служит природной гидроизоляцией, защищающей грунтовые воды от попадания дождевых и талых вод и других посторонних веществ.

Но это всего лишь перестраховка. Безопасность окружающей среды обеспечивают современные очистные сооружения и защитный экран особой конструкции, предотвращающий попадание стоков с полигона и дождя в грунтовые воды.

- Зоны размещения неутилизируемых остатков снизу защищены тремя слоями геосинтетических материалов - это бентонитовые маты, геосинтетическая мембрана и мат 3D, обеспечивающий распределение воздуха между слоями, - пояснил Олег Панкратов, генеральный директор компании «Промземресурс», которая возводила экотехнопарк «Калуга».

Годовая мощность новейшего мусорного полигона достигает 1,8 млн тонн. Фото: Антон БЕЛИЦКИЙ

Проще говоря, мат из бентонитовой глины обеспечивает защиту, сопоставимую с естественным слоем глины толщиной в один метр. Такая подушка абсолютно водонепроницаема и имеет свойство «самозалечиваться». Если проткнуть ее, то разрыв затянется сам. Вторым слоем настелена геосинтетическая мембрана - очень твердый материал, практически пластик, с полной водонепроницаемостью. Получается своего рода бассейн, вода из которого отводится на очистные сооружения. А затем в специальный пруд, где уже запущены 300 кг карпов и линей - природный показатель качества фильтрации.

Попадание загрязненных веществ в грунтовые воды полностью исключено. Запаха тоже никакого. Гигантские катки весом в 45 тонн каждый (для сравнения, асфальтовые катки весят максимум 8 - 10 тонн) прессуют отходы и грунт послойно. Воздуха между слоями не останется совсем. А значит, и бактерии размножаться не смогут. Датчики, определяющие качество грунтовых вод, стоят по периметру, а их замеры в режиме реального времени можно в любое время посмотреть на экранах диспетчерского центра, а в ближайшем будущем и на сайте парка.

БАРАБАН-ГРОХОТ

Но складирование - лишь последний этап «жизни» мусора в экотехнопарке.

На территории полигона развернута масштабная система контроля и сортировки отходов. На въезде номера машин считываются автоматически, и шлагбаум открывается только после того, как система определит, что номер машины внесен в базу данных, которая управляется из центрального офиса компании в Москве. То есть въезд на объект неофициально полностью исключен.

Все автомобили проходят визуальный и радиационный контроль. Обязательно взвешиваются. После чего допускаются в зону сортировки. В сортировочном комплексе большой барабан-грохот удалит из отходов органическую составляющую, а автоматические сепараторы отделят полезные компоненты: пригодных для вторичного использования черные и цветные металлы, стекло, бумагу, пластик и т. д. Люди здесь будут только контролировать технологический процесс.

- Монтаж автоматических линий в самом разгаре. Используем в первую очередь лучшее оборудование из Германии и Австрии, - уточнил руководитель проекта по монтажу мусоросортировочного комплекса Михаил Кузнецов.

На вторичное использование пойдет примерно 25 - 30% мусора. Перерабатывающие производства будут размещаться на территории экотехнопарка - переговоры с потенциальными инвесторами сейчас идут. Еще примерно столько же мусора можно использовать в производстве RDF-топлива. Завод, который сможет на нем работать, уже строят в Калужской области. И лишь то, что переработать невозможно, законсервируют и разместят на специальных «картах». Уже подготовленные «карты» могут вместить больше 6 млн тонн отходов. Если мусоровозы будут приезжать каждые 10 минут круглосуточно, то их заполнят только через 6 лет.

- Мы изначально заявляли, что никакого урона окружающей среде экотехнопарк не принесет. Проект прошел экспертизу Росприроднадзора, Ростехнадзора и профильных ведомств Калужской области, - резюмировал Олег Панкратов. - После того как мы получим одобрение на ввод объекта в эксплуатацию, а также в течение всей последующей работы, и надзорные органы, и внутренний экоконтроль предприятия будут брать пробы почвы и воды на соответствие действующим санитарным нормам и требованиям.

ИЗ МОСКВЫ В МИХАЛИ?

Для района и местных жителей появление экотехнопарка - настоящее спасение. До недавнего времени годовой бюджет района составлял 2 млн рублей. Только налога на землю экотехнопарк перечислил в этом году в бюджет района практически 20 млн рублей, а всего 34,5 млн рублей с начала реализации проекта. Сейчас на эти деньги проводится благоустройство населенных пунктов района, в том числе ремонт дорог.

Но главное, что жители окрестных сел получили стабильную и высокооплачиваемую работу!

- Многие годы ездила каждую неделю в Липецк, где работала заместителем гендиректора Новолипецкого металлургического комбината. До этого в Ярославль - тоже неблизко. Сейчас появилась возможность работать на родине, - сообщила руководитель общежития и столовой Екатерина. - В последнее время приходят пачки резюме от бухгалтеров, экономистов, медиков и представителей других профессий, которые хотели бы работать в экотехнопарке. В том числе обращаются люди с опытом работы в Москве.

Сейчас в экотехнопарке работает более 100 местных жителей. После запуска полигона их количество увеличится до 500. Причем по меркам региона зарплату предлагают солидную - от 40 тыс. рублей в месяц. К месту работы персонал из окрестных сел собирает бесплатный автобус. Живете в соседнем районе? Можете оставаться в общежитии (построено три корпуса). Все работники обеспечены бесплатным питанием. Сейчас ведется строительство спортивной площадки и футбольного поля.

Ну и у кого повернется язык назвать экотехнопарк свалкой?..