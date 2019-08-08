2019-08-08T21:57:12+03:00
Общество

Фигурант дела о беспорядках обвинил Навального и Соболь в своем уголовном преследовании

Об этом он заявил в интервью «Медиазоне»
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Фигурант уголовного дела о массовых беспорядках на акции оппозиции 27 июля Сергей Фомин назвал ответственными за свое уголовное преследование основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его сторонницу Любовь Соболь. Об этом он заявил в интервью «Медиазоне».

Он отметил, что впервые участвовал в избирательной кампании в этом году в качестве волонтера штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь. Ранее Фомин не был вовлечен в политику и о «болотном деле» почти ничего не знал.

«Я не знал всю подоплеку. Но вы, господин Навальный, госпожа Соболь и остальные, вы прекрасно знали, что тогда людей за выход на мирный протест подставили по 212-й статье. В этот раз, когда вы призвали людей на Тверскую, вы не сказали, как себя вести, вы не напомнили им о том, что случилось на Болотной», – сказал Фомин.

Фомин также попросил обычных россиян вступиться за тех, кто подвергся уголовному преследованию за свою гражданскую позицию. «Но я призываю всех быть осторожными. Я не хочу, чтобы вы попали в ту же ситуацию, в которую попал я», – добавил он.

Фомин сдался правоохранителям утром 8 августа. Он был в розыске, СК считает его участником массовых беспорядков. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Басманный суд должен избрать для Фомина меру пресечения.

Кроме Фомина по делу о массовых беспорядках было задержано девять человек, один подозреваемый находится в розыске. Некоторые фигуранты дела сотрудничали с незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы: волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло, сборщик подписей в поддержку Ивана Жданова Даниил Конон, видеоблогер из штаба политика Дмитрия Гудкова Егор Жуков. Также были арестованы участники акции Самариддин Раджабов, Иван Подкопаев, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев.

Несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла в Москве 27 июля. В ходе акции МВД задержало 1074 человека. По данным «ОВД-инфо», было задержано 1373 человека.

Воспроизведено с Электронного периодического издания «Ведомости»: Без комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Застрелены, повешены, расчленены: в Мексике нашли тела 20 человек
Охранник Зеленского не пустил к президенту российскую журналистку
Концертный зал «Зарядье» победил в номинации «Проект года»
Трамп признался, что его не устраивает крепкий курс доллара
Милиция разогнала сторонников Атамбаева в Бишкеке
Медведев о ситуации в Киргизии: "Лимит на революции" уже исчерпан
Президенты России и Финляндии встретятся на Золотом берегу
Истребители США и Канады перехватили российские бомбардировщики у Аляски
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Медведев прибыл в Киргизию на заседание Межправсовета ЕАЭС
Сторонники Атамбаева собираются у офиса президента в Бишкеке
Число пострадавших при штурме дома Атамбаева возросло до 98 человек
Зеленский и патриарх Варфоломей встретились в Турции
МИД РФ указал ФРГ на недопустимость призывов к участию в акциях в Москве
Росгвардия подарила Московской области новый детский сад
В "Роскосмосе" рассказали, сколько получают российские космонавты
Поклонская заявила, что Эрдогану "придется признать" выбор крымчан
Полковник-миллиардер Захарченко готовится к апелляции
Минсельхоз опроверг сообщения о резком подорожании хлеба
Атамбаев доставлен в следственное управление ГКНБ Киргизии
Новая карта, как магнит, притягивает скидками и бонусами
США нашли, что предложить Европе взамен "Северного потока-2"
Радиационный фон после взрыва на полигоне под Северодвинском нормализовался
Пользователи Сбербанка смогут оплачивать ЖКУ на кассах магазинов
В кинотеатрах Пакистана перестанут показывать индийские фильмы
Минобрнауки планирует снизить требования к оценке вузов