Зачем Россия импортирует более миллиона тонн яблок в год, хотя они растут на каждой даче

В этом году у меня на даче отличный урожай яблок. Ветки не выдерживают, надо подпорки ставить. У соседей - то же самое. Скоро будем ходить по гостям с ведрами - надо же девать куда-то все это добро. Тем интереснее смотреть статистику. По данным таможни, яблоки в числе самых импортируемых продуктов. Вместе с экзотическими бананами и цитрусовыми.

А вот и данные Росстата. С начала года у нас больше всего подорожали - вот уж смех сквозь слезы - лук, картошка и те самые яблоки. Что-то можно списать на сезонный фактор - основной урожай еще впереди.

Но явно не все. Откуда проблемы с импортозамещением, казалось бы, самых простых продуктов, про которые и песни народные сложены и которые даже в средней полосе России растут в любой деревне и почти на каждой даче?

А БАНАНЫ ДЕШЕВЛЕ

В ближайшем магазине каких только яблок нет. Несколько сортов молдавских, чилийские, сербские... Цены - около 200 рублей за кило. Только в самом углу скромно притулились российские. Всего один сорт, и цена почти та же.

Покупатели в основном проходят мимо всего этого яблочного развала. И направляются к бананам. Это вам не «расцветали яблони и груши» - 89 рублей за килограмм.

- В сезон иногда можно увидеть в магазинах небольшие партии дешевых отечественных яблок. Но обычно они оказываются дороже импортных. Не говоря уж о разнице в цене с бананами. Поэтому процесс импортозамещения в этой сфере продвигается тяжело, - рассказывает корреспонденту «КП» главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Василий Узун.

Как же так?

- По правде говоря, у нас есть все условия для того, чтобы выращивать свои фрукты - в частности, яблоки. В южных регионах они так просто прекрасные, - продолжает эксперт. - Но до недавнего времени на рынок поступала продукция от очень немногих наших предприятий. Я имею в виду продукцию, которая устраивает торговый бизнес. В основном яблоки у нас растут в подсобных хозяйствах. А бизнесу нужны большие потоки продукции. Круглый год.

ДАЧНЫЙ НЕЛИКВИД

- Я хоть сейчас у себя в саду наберу массу хороших яблок. Но с точки зрения торговых сетей это все будет неликвид.

Председателя общественной организации «Садоводы России» Андрея Туманова я застала аккурат на подъезде к даче. Он тоже рассказывает про хороший урожай. Но к перспективам наладить в стране силами садоводов фруктовое импортозамещение сразу отнесся скептически.

- Яблок может и много, и они могут быть вкусные, но они у конкретного садовода разных сортов, что-то с паршой, что-то с подбитым боком, - рассказывает Андрей. - Ни одна сеть такое не возьмет. И оптовики, у которых рыночные торговцы в основном затариваются, тоже не возьмут. Современная торговля - это система. И продукция в ней должна быть системная: яблоки одного сорта, одного размера, с одним сроком хранения, помытые и разложенные по контейнерам.

Как объясняют эксперты, налаженный конвейер - и есть тот секрет, из-за которого эквадорские бананы завозить в Россию оказывается дешевле, чем везти родные яблоки из России в Россию. И даже яблоки из Чили по цене выходят ниже наших. При большом потоке одинаковой продукции себестоимость одного конкретного яблока, конечно же, будет меньше, чем выращенного штучно.

- Конечно, дачники такое не обеспечат, - поясняет Узун. - Сейчас большие сады уже начали закладывать. Но на первом этапе нужны и большие затраты. Поэтому наши яблоки пока все равно дорогие.

Есть и другие проблемы. Конвейер подразумевает не только десятки гектаров стандартизированных садов. Но и селекцию, поставки сезонной рабочей силы, хранилища, сортировку, упаковку. У нас соответствующую инфраструктуру надо создавать практически с нуля. Специалисты перечисляют длинный список проблем. Во всем мире яблоневые сады уже даже и выглядят по-другому. Привычные нам высокие яблони, которые начинают плодоносить на четвертый-пятый год, ушли в прошлое - теперь выращивают низкорослые, которые плоды дают гораздо раньше. А у нас...

МЫ ЕЩЕ ИХ НА ЭКСПОРТ ПРОДАВАТЬ БУДЕМ

- Долгое время были другие задачи: сначала обеспечить страну хлебом, потом - мясом, - говорит Василий Узун. - Но теперь в нашей стране главными импортными продуктами стали именно фрукты. А эту проблему все же решить проще, чем с мясом. Сейчас такая задача ставится. Минздрав рекомендует, чтобы примерно половина фруктов, которые потребляют наши граждане, приходилась именно на яблоки. У нас структура потребления другая - едят в основном бананы и апельсины. Но программа поддержки отечественного садоводства есть. И через несколько лет, если все пойдет как надо, отечественные яблоки вполне могут стать конкурентоспособными и на нашем рынке, и, возможно, даже за рубежом.

У такого оптимизма есть некоторые обоснования. Кто бы мог подумать еще лет десять назад, что Россия вырвется в мировые лидеры по экспорту зерна? Кто знает, может наконец и яблоки не надо будет привозить из Чили?

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Может, нам надо кооперацию развивать?

Эта идея обсуждается уже много лет. Пока там вырастут новые сады, чего бы не использовать то, что уже растет у многочисленных садоводов-любителей. Не каждый из них пойдет с ведром на трассу торговать. А вот если бы работали некие заготовители, которым можно было бы лишние яблоки сдать и получить небольшую денежку, почему бы нет? При этом из многих мелких партий вполне может получиться крупная.

- Это очень затратный и невыгодный путь, поэтому этим никто и не хочет заниматься, - утверждает Андрей Туманов. - Я сам ездил по Европе и изучал, как там работает кооперация. Это очень отличается от наших представлений - типа надо подправить пару законов, и дачники смогут сдавать свою продукцию. Сейчас расскажу, как работает современный кооператив, например, в Бельгии. Я туда вступаю только со своей землей. А дальше делаю все по плану, который для меня разработал кооператив и который я обязан соблюдать, - я об этом подписываю договор. Мне привозят необходимые саженцы. Исследуют мою землю - какие микро- и макроэлементы туда необходимо довнести. Специалист кооператива мне сообщает, когда и от каких насекомых и какими препаратами мне надо свои яблони защищать. И соседи справа и слева работают по той же схеме.