64-летняя Хакамада станцевала в прозрачной майке и мини-шортах

«Когда стану старше – хочу быть Хакамадой», - пишут комментаторы под видеороликом, который 64-летняя Ирина опубликовала в Инстаграме. Бывший лидер «Союза правых сил» отдыхает сейчас на Лазурном берегу, где, не в пример российской столице, тепло и светит солнце. Видимо, посмотрев прогноз погоды в Москве, Ирина Муцуовна восхитилась средиземноморской природной благодатью и пустилась в пляс. А поскольку танцевала экс-политик в мини-шортиках и в почти прозрачной майке, под которой не наблюдалось бюстгальтера, ролик моментально заработал кучу просмотров и лайков. Еще бы, на седьмом десятке – и такая фигура!

Экс-политик отдыхает на Лазурном берегу. Фото: кадр видео.

Поделившись в соцсети своим хорошим настроением, Хакамада, возможно, и не думала, что произведет такой фурор. Но глядя на ее стройную фигуру с рельефным прессом, украшенным многочисленными татуировками, фолловеры естественно задались вопросом: что она ест и пьет? Хакамада секрет своей молодости скрывать не стала и честно призналась, что никаких диет не придерживается. Ест все, что хочет, чтобы не портить себе настроение и не зацикливаться на еде. Правда, список запретов все-таки существует, но он очень маленький. Ирина старается не употреблять в пищу колбасу, сосиски и другие переработанные мясные изделия, сливочное масло, майонез и другие готовые соусы.

- Никаких диет и прочих стрессов для организма! Питаться нужно так, чтобы вам нравилось. Добиваться надо не похудения, а силуэта. Даже при большом весе важно, чтобы талия была поуже, чем бедра. Вес же просто не должен мешать здоровью, - рассказывала Ирина в одном из интервью.

Ирина похвасталась подтянутой фигурой. Фото: кадр видео.

Хакамада уже несколько лет как отошла от большой политики: сегодня она известна как писатель и бизнес-тренер. Ирина проводит мастер-классы, с которыми ездит по регионам России, активно ведет Инстаграм и делится в нем своими советами.

Ирина была замужем четыре раза, сейчас она в разводе и подробностями личной жизни не делится. Но, глядя на ее зажигательный танец, подписчики Инстаграма уверены: рядом с такой женщиной наверняка есть мужчина.