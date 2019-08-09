Дизайнер Дмитрий Шишкин: Мы можем делать достойные вещи, и важно, чтобы об этом знали и в других странах

Одежда с российской символикой не первый год покоряет мировые подиумы. Многие кутюрье включают в свои коллекции вещи с триколором или русскими надписями, и они моментально раскупаются модниками всех стран. Один из самых популярных сувениров - футболки с портретом Президента России: на Западе Владимира Путина знают и уважают как сильного лидера, и одежду с его изображением можно увидеть в любом городе планеты. Неудивительно, что капсульная коллекция спортивной одежды «Putin Team», которая в июле этого года была представлена на выставке Иннопром-2019, вызвала настоящий ажиотаж.

Коллекцию «Putin Team» выпустила цифровая швейная фабрика SHISHKIN, это совместная разработка ее владельца дизайнера Дмитрия Шишкина и Министерства промышленности и торговли РФ. Линейка включает горнолыжную экипировку и одежду outdoor. Пока что ее нельзя купить: это пробный проект, его дальнейшая судьба сейчас решается. Но, судя по неподдельному интересу, который он привлек, продолжение у проекта непременно будет.

Союз моды и Минпрома

Одежда «Putin Team» создана для людей, сильных духом и телом: гости Иннопрома увлеченно рассматривали горнолыжные комбинезоны, тренерские плащи, анораки, аляски и кепки из капсульной коллекции.

- Одна из целей, ради которой мы создали имиджевую линейку «Putin Team», - популяризация здорового образа жизни, - рассказывает Дмитрий Шишкин. - Другая цель - продвижение продукции отечественного производителя как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Все привыкли думать, что российская промышленность абсолютно неконкурентоспособна. Но это не так. Мы можем делать очень достойные вещи. И важно, чтобы об этом знали и в других странах. Это дает нам возможность развиваться и выстраивать конструктивный диалог с участниками рынка.

О том, что такое конструктивный диалог с западными партнерами, Шишкин знает не понаслышке: недавно швейная фабрика SHISHKIN подписала контракт с австрийской компанией FISCHER на производство коллекции горнолыжной экипировки сезона 2019/2020. И те инновации, которые екатеринбуржцы годами нарабатывали для производства современной одежды для спорта и активного отдыха, были с успехом применены и в коллекции «Putin Team».

- Это инновационные материалы и новейшие технологии 3D-моделирования, бесшовного и ультразвукового соединения - всё для достижения максимальной герметичности, воздухо- и водонепроницаемости и пластичности изделий, - рассказывает Дмитрий Шишкин. - Мы разрабатывали коллекцию совместно с Минпромом при непосредственном участии отвечающего за российский легпром заместителя министра Виктора Евтухова. Виктор Леонидович курирует в Минпромторге разные отрасли промышленности, насколько я помню, химпром, металлургию, лесопереработку... Однако к легпрому у него всегда отношение особенно внимательное. По сути, он - один из авторов этой разработки, так как обратил внимание на качество нашей продукции и предложил создать и выпустить линейку под брендом «Putin Team». Сам разработал дизайн. Мы подключились с профессиональными корректировками. Получилась увлекательная совместная творческая работа.

Шить начал в старших классах

Историю Дмитрия Шишкина легко можно включить в любой учебник по теории успешного бизнеса. В 31 год он владелец крупного швейного производства, которое сам основал с нуля десять лет назад, когда был еще студентом. К нему благоволят и власти (заказ коллекции Минпрома - тому подтверждение), и профессиональное сообщество: три года подряд Шишкин становится лауреатом национальной премии «Золотое веретено» - это наш отечественный «Оскар» в индустрии моды. Фабрика SHISHKIN выпускает спортивную одежду и классические мужские костюмы, которые с успехом продаются на западном рынке (под маркировкой «Сделано в России»), и одновременно одевает добрую половину отечественных корпораций. «Uniform atelier» разрабатывает и шьет корпоративную одежду для бизнеса и спорта. Среди его заказчиков - «Росатом», Газпром, РЖД, Альфа-Банк, ФК «Зенит», НХЛ, Роснефть.

В чем секрет его успеха? Ответ прост: в огромной влюбленности в свое дело - одежду Дмитрий придумывал столько, сколько себя помнит. Ну и без предпринимательской жилки, конечно, не обошлось.

- Я начал шить еще в старших классах - просто потому, что не мог найти в магазинах вещи, соответствующие моему вкусу и финансовым возможностям, - вспоминает дизайнер. - После школы (которую он окончил с медалью. - Ред.) поступил в Уральскую юридическую академию. Но свое увлечение не оставил - на первых курсах создавал вещи для знакомых. А к третьему скопил средства, заработанные на заказах, и представил свою дебютную мужскую коллекцию на Eurasian Fashion Week 2009. С этого события и началась история бренда SHISHKIN. За этот период мы прошли долгий путь: хобби, ателье, модный дом, мануфактура, первая фабрика, вторая фабрика, группа компаний.

На промышленной выставке Иннопром-2019 была представлена коллекция одежды для людей, сильных духом и телом. Фото: ООО «Юниформ Ателье»

Цифровая фабрика и старинные традиции

Судя по соцсетям, застать Шишкина дома можно нечасто - он постоянно в разъездах. То подписывает с австрийцами контракт на выставке в Мюнхене, то изучает образцы тканей на португальских фабриках и в мастерских Стамбула, то подмечает секреты итальянских портных в Милане. А в редкое свободное время еще и прыгает с парашютом, занимается серфингом и сплавляется по рекам Урала, испытывая собственную спортивную одежду, что называется, «в полях».

Шишкин лично контролирует все процессы в своей швейной империи и подхватывает на лету инновации, внедряя их в производство. Так в Екатеринбурге появилась первая в России цифровая швейная фабрика, где все процессы максимально роботизированы.

- В главной промышленной выставке страны Иннопром-2019 наша компания принимала участие третий год подряд, - рассказывает бизнесмен. - В 2017 году мы демонстрировали собственные разработки в области трехмерного сканирования фигуры, в 2018-м презентовали новаторскую технологию трехмерного моделирования. В 2019-м представили проект «Цифровая швейная фабрика» в формате виртуальной реальности.

И в то же время его портные продолжают шить костюмы по старинке, аккуратно прокладывая стежок к стежку на тончайшей шерсти. Еще одно детище Шишкина - направление ручного пошива мужской одежды сегмента люкс, для самых взыскательных клиентов.

- Для этого мы создали «bespoke atelier», где представлено более 30 тысяч видов тканей 47 ведущих текстильных фабрик Европы, - говорит он. - На один костюм, изготовленный по традиционной ручной технологии, у портного уходит от 6 до 9 недель - от построения лекал и раскроя ткани до ручной сборки изделия и финальных отделочных работ.

Четверть продукции идет в Европу

Сегодня больше четверти продукции бренда SHISHKIN «unifofm atelier» стабильно уходит в Европу - это около 25% выручки компании.

- Мы давно определили для себя приоритеты: это предпринимательский патриотизм, как бы громко эти слова ни звучали. Именно поэтому мы с каждым годом увеличиваем опыт создания высококачественной одежды, наращиваем производственную базу и совершенствуем технологии.