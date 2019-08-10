На кого он ее променял: Бывший муж Ани Лорак отдыхает в Испании с новой пассией

Экс-супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отдыхает в Испании с новой избранницей. В Инстаграме турецкий бизнесмен наконец-то показал, на кого он променял свою звездную жену. Новую девушку Мурата зовут Самия Ахметова, она живет в Киеве.

- Жизнь становится реальной и удивительной, когда ты находишь человека, который действительно чувствует то же самое, что и ты, родственную душу, - написал Мурат о своих чувствах.

muratnalca Life is getting real and amazing when you find the person who really feel the same things with you feel the same steps for the future @ahmetowasamia

Судя по снимкам, Самию и Мурата роднит как минимум любовь к татуировкам – руки девушки густо покрыты наколками, как и тело ее возлюбленного. Говорят, пара встречается уже давно, и именно Самия разрушила брак Ани Лорак, а не участница конкурса «Мисс Украина»-2019 Яна Беляева, которой приписывали роман с турком.

Впрочем, Ани Лорак сейчас тоже не тоскует в одиночестве. После скандальной измены супруга, которая стала достоянием СМИ, Ани продолжительное время была одна – слишком болезненным стал для нее развод. И вот теперь певица снова счастлива: артистка перестала скрывать новый роман. Избранником 40-летней звезды стал 26-летний саунд-продюсер лейбла Black Star Егор Глеб.

Артистка не комментирует свой роман и не подтверждает его, однако снимки в соцсетях говорят сами за себя. Избранник певицы тоже родом из Украины – он родился в Киеве, но уже довольно давно живет в Москве. Разница в возрасте между ними составляет 14 лет. Но ни Лорак, ни Глеба это совершенно не заботит. Ани в потрясающей форме, так что неудивительно, что рядом с такой красавицей появился молодой и привлекательный бойфренд.

Новую девушку Мурата зовут Самия Ахметова, она живет в Киеве. Фото: Инстаграм.

Напомним, Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак были вместе 13 лет, в браке у них родилась дочь София. Киевский суд 31 января официально развел Ани Лорак с мужем. По словам близких певицы, Ани до последнего пыталась спасти свой брак с Муратом. Она надеялась, что им удастся преодолеть все проблемы в отношениях. Но трещина между супругами оказалась настолько глубокой, что сохранить семью им не удалось.

- Она берегла, как могла. Это была ее жизнь, любовь. Она берегла брак до последнего, пыталась его держать до последнего, - рассказал Игорь в интервью украинскому телеканалу ТСН. - Была надежда, чтобы они жили в одной стране, не отдельно. То есть, это были какие-то проблемы, связанные с работой. Они затянулись и переросли в такую ситуацию, что невозможно существование семьи в разных странах.