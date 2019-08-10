Жена футболиста Новосельцева: «Иван — искусный лгун. Он спланировал обокрасть семью и предал неродившегося ребёнка»

Российские футболисты продолжают удивлять по большей части за пределами поля. Ныне защитник «Сочи» Иван Новосельцев пропал с радаров, оставив жену Екатерину на пятом месяце беременности.

Баскетболистка Екатерина Кейру и футболист Иван Новосельцев были, пожалуй, самой яркой спортивной парой в России. Она — успешная баскетболистка, игрок сборной России. Он — кандидат в национальную команду, один из самых перспективных футболистов. Именно Новосельцева еще три-четыре года назад считали главным кандидатом на место Сергея Игнашевича в сборной России и надеждой в преддверии домашнего чемпионата мира...

В апреле 2015 года защитник «Ростова» Иван Новосельцев после победного матча с «Торпедо» в торжественной атмосфере на ростовском стадионе сделал предложение своей будущей супруге прямо на футбольном поле! За один день Иван стал едва ли не самым популярным футболистом в России. Вскоре пара сыграла свадьбу, а через год Новосельцев подписал контракт с питерским «Зенитом», где на него рассчитывали, как на основного защитника и будущего лидера команды. Красавица жена, самый богатый клуб России, долгожданный вызов в сборную - просто сказка, а не жизнь!

С этого момента все пошло наперекосяк. В «Зените» футболист запомнился только красочными костюмами и необычными прическами, которые демонстрировал на скамейке запасных. Карьера пошла по нисходящей: аренды в «Арсенал», «Анжи» и «Ростов». Этим летом хлебный контракт с «Зенитом» закончился, и Новосельцев пригодился только скромным дебютантам РПЛ из «Сочи».

В 2019 году стало известно, что у четы Новосельцевых ожидается пополнение. Радостное событие, казалось, вдохновит футболиста на новые подвиги, но вместо этого вся страна следит за драмой в семье известных спортсменов.

Иван Новосельцев сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной – Катерине Кейру.Когда завершился сегодняшний матч, на глазах у изумленных болельщиков состоялось еще одно яркое событие. Иван Новосельцев сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной ростовчанке, известной баскетболистке Катерине Кейру. И, конечно же, своей второй половине она ответила: Да!

Катерина в начале года публично объявила, что Иван исчез, а до этого пытался переписать на себя и своих родителей совместно нажитое имущество. Позже об истории узнала вся страна, когда баскетболистка пришла на телепередачу «Пусть говорят», будучи в положении, и рассказала о полном безразличии со стороны Ивана.

novoseltseva_katerina Я откровенно рассказала о нашей жизни и о поступке супруга в программе "Пусть говорят"

За девять месяцев футболист Новосельцев никак ситуацию не комментировал, а Екатерине помогают только члены ее семьи и друзья, которые до сих пор не могут понять, в какой момент Иван резко изменил приоритеты.

В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» Катерина рассказала, что футболист по-прежнему никак финансово ей не помогает, а общение у теперь уже бывшей самой яркой пары российского спорта происходит только через адвокатов.

«Вопрос у меня в основном один: «Зачем ты это сделал?»

- Катерина, как сейчас ситуация развивается? Участвует ли Иван в вашей жизни, есть какие-то новости из суда?

- Срок у меня уже прошел. Ждем малыша каждый день. Ваня на связь не выходит. Все общение у нас проходит через адвоката. Обсуждалась тема, что он хотел поучаствовать в финансовой помощи ребенку. Я составила ему определённый список вещей для него. Все понимают, что и в первое время после рождения малыша потребуется много покупать.

Я подумала что-то человеческое проснулось… На самом деле все не так. Он начал выставлять условия, отказался давать мне конкретную сумму. А мы все прописали, не с потолка взяли. Он сказал, что сам будет решать, сколько давать…

Он ничего не узнавал о ребенке. Пол, дату рождения, ничего... По моему мнению, он не имеет права себя так вести. Фактически он украл деньги из семьи, поэтому называть это помощью… Мы копили деньги на будущее ребенка. Самое важное, что мы давно планировали пополнение в семье.

- Чем Иван мотивировал свой отказ? Слишком большая сумма для него?

- Я бы назвала это жестом унижения. Он хочет сам решать, сколько мне дать и указывать, как я должна тратить.

- Когда в последний раз человеческое общение между вами было? Пишут в мае еще цветы присылал вам…

- Цветы я лично не забирала. Мы не общались. Какие-то странные инициативы. Звонил перед мировой встречей, но это нельзя назвать человеческим разговором. Он так ни на один вопрос не ответил. Вопрос у меня в основном один: «Зачем ты это сделал?».

В феврале я просто хотела получить ответ. Никогда в жизни не могла представить, что у меня будут суды. Не понимала, неужели люди не могут просто поговорить?

Если любовь прошла, но есть человеческие понятия. У нас это долгожданный ребёнок, а я нахожусь в суде на таком сроке. Никогда не могла подумать, что подобное возможно, но сейчас не могу пропускать заседания. Я хочу понимать, что происходит.

Уже прошло пять или шесть заседаний, но он так и не пришел. Вопрос не в тренировках или матчах. В этот день он может где-то в кафе гулять, баловаться.

Вопрос больше в его моральных принципах. Деньги и имущество приходят и уходят. А честь, достоинство и лицо никогда не вернешь.

- Вы до сих пор не поняли, почему он ушел из семьи? Какой план у него был относительно имущества?

- Я бы не сказала, что он ушел из семьи. Мы в браке до сих пор. Я нашла документы, определенные в компьютере. Я была в положении и старалась не летать, он это знал прекрасно.

Я уже рассчитывала, как мы будем искать хорошего врача. Планировала, что роды будут либо в Москве, либо в другой стране. Я встретила его в аэропорту. А он уже тогда начал меня обманывать.

Мне было важно, как он себя будет вести. Я ему доверяла всегда! Когда же задала вопрос про имущество, то он просто убежал… Я его просила не уходить, но он отказался от разговора.

Я думала, что он совершил ошибку, что-то щёлкнуло у него. Долго считала, что он признает ошибку, и мы будем работать над нашими отношениями дальше.

Человек же планомерно прорабатывал мошенничество. Пример с машиной. Мужчины многие любят машины, но мы разгульной жизнью не жили, экономили даже где-то. Готовили себе будущее.

novoseltseva_katerina Дело в том ,что вся отвратительность и последовательность его действий и есть прямое доказательство, что он не был честен со мной

«Посчитал, что за спиной может обокрасть своего ребенка»

- Кстати, Ивана часто упрекали за роскошный образ жизни. Дорогая одежда, особенный стиль…

- Яркость его образа, я также участвовала в этом. Это не те деньги, про которые можно говорить. Конечно, мы оба зарабатывали и могли себе позволить что-то купить, но планы у нас были другие. Образование ребенка для меня одно из самых важных направлений в жизни. Я говорила Ване о своих планах, что мы можем дать своим детям.

Мы копили, но машина была как мужская игрушка. Решили, что Ваня может потратить для души. Думаю, мужчины поймут, что иногда нужно себя баловать. Машина больше десяти миллионов стоит…

Я узнаю, что адвокат Ивана предложил сделать оценку автомобилей, но на встрече его представитель сказал, что машина продана. Я в большом шоке была… Он ездил же на ней и вдруг продал.

А друзья потом сообщили, что Иван продал ее в тот же день, когда он сбежал и улетел в Москву. Я считаю, что это мошеннические действия. Он спланировал обокрасть свою семью, забрать все деньги. Он до последнего дня мне звонил, мы обсуждали семейные моменты.

Это супернизкий поступок для мужчины. Я ему не раз говорила, что всегда можно остаться друзьями. Он посчитал, что за спиной может обокрасть своего ребенка. А грабит именно его в первую очередь.

- Можно ли предположить, что из-за ребенка у него произошёл психологический надлом?

- Во-первых, одного ребенка мы уже потеряли… Не было такого, что мы не готовились к пополнению. Не думаю, что можно говорить о том, что он испугался ребенка и побежал продавать свою машину отцу…

Он хладнокровно выстраивал план. Он жил только этим. Для меня удивительно, как спортсмен круглосуточно может думать не о карьере, а о том, как ему совершать эти мошеннические действия.

- Здесь важный момент. Вы же были более известной спортсменкой на заре отношений с ним, а Ивана никто не знал. Не показалось ли вам, что большие деньги фактически закончили карьеру футболиста Новосельцева? Контракт с Зенитом его погубил?

- Сто процентов. Мне казалось, что у него амбиции были по спорту. Я верила, что он психологически не справляется и ему нужна помощь. Я сама спортсмен, все понимаю. После каждой тренировки он мне все рассказывал…

Я закончила карьеру не просто так. Я объясняла, что это ответственный шаг для меня, человека, который себя сам обеспечивает. Он сказал, чтобы я ему доверилась на сто процентов. Говорил, что мужчина и понимает ответственность.

Человек живет без каких-либо принципов. До последнего момента я старалась говорить мягче, но сейчас… У него вся семья замешана в этой истории. На папу оформлена машина, на маму квартира. У него в семье никто не работает даже.

«Ваня собрал все самое плохое от своих родителей»

- А как складывались ваши отношения с его семьей?

- У него очень сложная семья. Он меня знакомить-то с ними не хотел. Родители живут в постоянной агрессивной атмосфере. Бесконечные скандалы. Они живут так всю жизнь. Я подобного никогда не видела.

Его мама просто не может находиться в нормальном состоянии. У нее постоянные истерики. Маме Ивана постоянно нужно искать во всем негатив.

- Влияние родителей сказалось на Иване?

- Яблоко от яблони… Ваня говорил, что он другой… В итоге получилось, что собрал все самое плохое от них. Он даже хуже… Его отец находился рядом с ним, а он уже предал неродившегося ребенка.

Брат Ивана вывозил вещи и машину, на маму оформляли недвижимое имущество, на папу движимое… Семья мошенников. Каждый из них приложил руку к тому, чтобы обокрасть меня с моим ребенком.

- Ребенок будущий их не волнует?

- Нет, никто даже не интересовался.

- По поводу телепрограммы на Первом канале. Многие осуждают вас за неё…

- А почему я не должна была рассказывать свою историю?

- Многие считают, что не стоило выносить сор из избы…

- А вы знаете, как Иван делал предложение? На футбольном поле в прямом эфире. После этого все узнали Ваню. Его же никто не знал.

Это нестандартная ситуация, когда муж убегает… Чисто с человеческой точки зрения? Как мне еще себя было защитить?

Я приняла такое решение, потому что хотела, чтобы больше людей об этом узнали. Хотя бы задали ему вопрос…

Несмотря на телепрограмму, он так и не вышел со мной на связь, также хладнокровно общался. Ему кто-то помогает, у него есть внутренняя уверенность.

«Нужно успокоиться и направить мысли на рождение ребёнка»

- Поддержка не только со стороны семьи, но и какого-то футбольного окружения?

- В последний момент, когда я хотела поговорить с агентом, то он также убежал от меня. Это Олег Артемов. Я поняла для себя, что они поддерживают его. Он чувствует силу и с их стороны. Просто из уважения можно было бы поговорить с беременной женщиной. Агент закрыл перед носом дверь машины и уехал.

- По поводу судебного дела. Сейчас вы спорите за имущество, но расписывались ли вы в каких-либо документах, давали разрешение на сделки?

- Было согласие на покупку им недвижимости. Я ему давала это разрешение, так как мы часто находились в разных городах. Он попросил дать согласие, чтобы он, якобы, сам мог везде ездить без моего участия. Как для моего удобства. У меня и мысли не было, что он может меня обмануть.

Многие не понимают, как я могла не догадаться о его обмане, но мы вместе строили планы на жизнь, думали о ребенке. Невозможно было понять его замыслы. Сейчас я понимаю, что у него нет никаких моральных принципов. Он не остановится ни перед чем. Что может быть важнее ребёнка?

На его человеческие качества я уже не рассчитываю. Мне остаётся надеяться только на справедливый суд. Пусть несет ответственность там. С точки зрения морали к ответственности его призвать нельзя.

- Как ваши общие знакомые отреагировали?

- Иван - искусный лгун. У нас бывали ситуации, когда его мама очень сильно обманывала. Я думала, что в Ване этого нет. На самом деле он все перенял у нее. Иван здорово подстраивается под людей, показывает себя другим человеком ради какой-то определённой цели.

Сейчас он общается с небольшим количеством людей. Когда он кого-то встречает, то первым делом лжет, что ребенок не его. Про меня рассказывает, что я гулящая. Я считаю, что такими словами он унижает только себя в первую очередь. Он пытается себя оправдать.

Один раз мой брат его встретил. У всех, в общем-то, один вопрос: «Зачем ты это сделал?». Никто не понимает. Он, глядя в глаза моему родному брату, продолжал врать. Брат потом сказал, что никогда такого не видел. Настолько искренней лжи… Он моему брату говорил, что тот не знает меня, что я сама вру и всех обманываю, хотя мои браться видели все эти документы, которые я нашла на почте.

У Ивана нет принципов. А люди, которые находятся рядом с ним, до сих пор не могут поверить, что он лжёт.

- Если гипотетически представить, что он извинится и попросит начать всё сначала, вы сможете его простить?

- Я уже перестала отвечать на этот вопрос. Человек не совершил ни одного поступка, чтобы мы могли даже это предполагать. Он не помогает своему ребёнку. Нам друзья наши общие помогли ребёнку приобрести необходимые вещи. А Ваня просто для галочки себя проявил.

Если бы семья что-то вложила в него… Теперь я не удивляюсь, что его мама даже при мне говорила страшные вещи о своих детях. Я теперь понимаю, что это их общее отношение к детям.

- О своём будущем думали? Как-то с баскетболом будет связано?

- Сейчас, конечно, хочу родить ребёнка. Это самое важное. Нужно успокоиться и направить мысли на рождение ребёнка.

Мы создаём общественную организацию под хэштегом «Женщина вправе сказать». Очень много душевных историй от девушек приходит. Они делятся внутренними переживаниями. У меня мурашки по коже от таких историй. Девушки даже боятся сказать о своих проблемах. Мне было приятно, что они делятся со мной своими проблемами.

Важно понимать, что девушки имеют право публично говорить. Они должны понимать, что не останутся одни наедине с собой. Пока это основное направление моей деятельности.

Спорт всегда будет со мной. Мои заслуги никуда не денутся. О большем сказать не могу. Сейчас у меня новая жизнь и колоссальная ответственность за ребенка.