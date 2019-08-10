Сыро, сырно, дорого, очень вкусно: Как проходит фестиваль Олега Сироты «Сыр. Пир. Мир» под Истрой

Синоптики, обещавшие погодный апокалипсис, конечно, перестарались. Но совсем немного. Сквозь непрерывную холоднющую морось мне удалось разглядеть гигантскую надпись «СЫР». Наконец-то, я не месте. В деревне Дубровское под Истрой - здесь на ферме отца «русский пармезана» Олега Сироты проходит один из крупнейших гастрономических фестивалей страны - «Сыр. Пир. Мир».

Олега Сироту встречают как родного и почитают как местную знаменитостьФото: Михаил ФРОЛОВ

- Натощак приехали? - вежливо интересуются у меня организаторы. - Вам предстоит 500 видов сыра продегустировать!

- И это все наше, российское? - спрашиваю у Сироты.

Никакой формалистики даже в деловом павильоне (там собрались будущие фермеры, представители власти и пресса) - соломенные кубы вместо стульев. В деревне все-таки!Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Шарль де Голль говорил: «Невозможно управлять страной, где есть 246 видов сыра», - отвечает Олег. - А в России уже в два раза больше. На фестивале мы выберем лучший сорт, соберем отличную сырную сборную, которая поедет осенью на сырный чемпионат мира.

Власть Подмосковья (вице-губернатор Подмосковья тоже разместили на соломе: (слева направо) Наталья Виртуозова, министр туризма МО Наталья Галкина, министр сельского хозяйства МО Андрей Разин и глава Истры Андрей ВихаревФото: Михаил ФРОЛОВ

Сырный чемпионат мира... Чего только не придумают. На минуту я попыталась себе это представить: полуфинал между французским камамбером и грузинским сулугуни, швейцарскому тильзитеру и российскому костромскому приготовиться, болельщики скандируют кричалки про размеры сырных глазков и переливающуюся плесень, арбитр назначает штрафной откус...

Фестивалеобразующая сыроварня Сироты работает за стеклянными стенами. Любой может следить за процессом. В будущий сыр заливают закваскуФото: Михаил ФРОЛОВ

- Ручаюсь, что никакого пальмового масла, - Сирота тем временем продолжал нахваливать продукцию фестиваля. - Отвечаю за весь представленный сыр и качество! Мы серьезно проверяем декларации, ту постоянно работают санитарные службы.

Козий сыр на ярмарке - хит сезонов! Народ клюёт на такие козьи шапочки. Правда, ценник кусается. 100 грамм самого вкусного «Валансе» 250 р. В проходных точках больше 300 рФото: Михаил ФРОЛОВ

Сирота убежден, что в «пальме» Россия скоро перестанет нуждаться. Отечественное сыроварение решит проблему через года три, заместив все натуральным российским производством. А тем, кто не верит в то, что маленькие фермеры могут накормить нашу страну, он тычет в немцев:

- В Германия, где средний размер хозяйства 60 коров (сравнительно малая ферма), но они чемпионы мира по экспорту сыров в мире.

Этот торт «Суворов» на 2000 кг пекли двое суток!Фото: Михаил ФРОЛОВ

Извинившись, Олег Сирота убежал открывать фестиваль. А я побродив по прилавкам, у одного из них встретила федерального министра просвещения Ольгу Васильеву. Оказалось, она очень даже подкована в вопросах сыроварения.

- Есть перчатки одноразовые? - спросила Васильева у одного из прилавков сыра с плесенью. Надела и давай щупать одну из головок. - Меня во Франции учили, как проверять.

«БЗМЖ» - без заменителей молочного жира. На фестивале у всех такая продукция. Иначе Сирота вместе с ревизорами качества просто не пропустили быФото: Михаил ФРОЛОВ

Сирота, громко прозвавший свой фестиваль «сырным Вудстоком», не слишком приукрасил. Встретила там туристов из разных регионов страны, приехавших пофестивалить на все три дня (9-11 августа). Все номера в отелях в радиусе 50 км от Дубровского заняты. Ну, чисто рок-звезды выступают.

Эффектный мужчина в папахе из Адыгеи уже 4 года экспериментирует с винной кулинарией: сыры, мясо, хлеб, томаты. И его рекомендует половина ярмаркиФото: Михаил ФРОЛОВ

Глаза разбегаются, хочется все сразу. Как этот огромный торт «Суворов» в 2 тонны весом. Его для фестиваля двое суток готовили. Рядом прилавок, за ним красивая русская девушка и импозантный мужчина.

На ярмарку как на праздник наряжались не только фермеры. Немало было и разодетых гостейФото: Михаил ФРОЛОВ

- У нас производство сыровяленых колбас, а это Людовик, он француз, - рассказывает Ксения. - Сначала мы готовили дома для себя и друзей. А когда ввели санкции, всем резко потребовалась наша колбаса в больших количествах. Теперь только этим и занимаемся.

По соседству мужчина в окружении разноцветных бутылок. Смотрю на этикетку, на него, снова на этикетку - похож.

Сырный шашлык для истинных гурманов. Ребята сами придумали рецепт и за первые два часа ярмарки распродали полмашины продуктаФото: Михаил ФРОЛОВ

- Да, это я! Потому что горжусь своим продуктом, - без лишней скромности рассказывает мне москвич Юрий Михалев. - Мой сидр пьют в Кремле, и другие власть имущие. Думаете, им хочется магазинное? Там вы не купите сидр. В супермаркетах продают заводские помои. Сидр готовят из настоящего сока старосортовых яблок. Процесс приготовления занимает год. Отсюда и цена бутылки: 1000-2000 рублей.

Деревенский парфюм с ароматом гусей и козочек, - шутят гости. Да, есть на фестивале и фермеры-парфюмерыФото: Михаил ФРОЛОВ

Казанские фермеры удивили огромной головкой сыра зелено-красного цвета! Под цвета флага Татарстана.

- Уже два года в этом бизнесе, - объясняет сыровар Александр Воронцов. - Раньше дома варили, а теперь уже арендуем завод на один день в неделю. Сыр моя страсть. В свое время сотни и сотни килограммов испортил, прежде чем научился делать достойный продукт.

Казанские фермеры варят сыр цвета флага Татарстана: зелёный со вкусом мяты, красный - перец Чили. И сливочная основаФото: Михаил ФРОЛОВ

Приятный бородач угощает меня «любимым творогом патриарха». Очень вкусно, но цены кусаются: 600 рублей за кило.

Девушка в костюме коровки не специально нанятая модель. Она тоже варит сыр и активно рекламирует продукциюФото: Михаил ФРОЛОВ

Но дороже всего тут козьи сыры. 250-граммовый кусок потянул на тысячу рублей. Как-то уж совсем не по-христиански... Стоит, правда, отойти от самого ходового места и, вуаля, козий сыр уже продается по 400 рублей.

Многие настолько объелись хлебного суррогата, что не сдерживают восхищения, вспомнив вкус настоящего хлебаФото: Михаил ФРОЛОВ

Я изо всех сил пыталась не потратиться на фестивале. Выделила себе лимит 2000 рублей, специально взяла наличкой. Куда там! Сама не заметила, как в дело пошла банковская карта. Увезла домой квас, сладости, мясо, даже фермерскую рыбу. Ну и сыра, конечно, несколько сортов.

Шапку добрый молодец подобрал идеально по ненастной погоде. Но павильон крытый, стихия не страшнаФото: Михаил ФРОЛОВ

Об одном пожалела - что с собой резиновых сапог не взяла. Так бы задержалась на фестивале, наверное, до вечера, несмотря на дождь. Не хотелось уходить.

Селфи на ярмарке - святоеФото: Михаил ФРОЛОВ

Деды Морозы раньше времени пришли с пельменямиФото: Михаил ФРОЛОВ

Владелец полуручного производства пельменей Руслан лично проследил, чтобы корреспондент «КП» убедился в качестве его продуктаФото: Михаил ФРОЛОВ

Лучший творог в России по мнению Патриарха Всея Руси можно купить за 600 р. кило. Но производители так хорошо работают, что спрос удовлетворить пока не могут - нет денег на расширениеФото: Михаил ФРОЛОВ