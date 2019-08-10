2019-08-10T20:30:39+03:00
В мире

Новый посол Китая: Быть послом в России — мечта каждого русиста

Чжан Ханьхуэй прилетел в Москву и сделал первое заявление для прессы [видео]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Чжан Ханьхуэй прилетел в Москву и сделал первое заявление для прессыЧжан Ханьхуэй прилетел в Москву и сделал первое заявление для прессыФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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Вечером в субботу в московский аэропорт «Шереметьево» прибыл новый посол Китая в РФ — Чжан Ханьхуэй. И прямо в зале прилётов на прекрасном русском языке сделал заявление для журналистов (среди которых был и корреспондент «КП»):

— Быть послом Китая в России — это мечта каждого русиста в Китае. И она для меня сбылась, — начал 55-летний дипломат. — Сейчас я испытываю двойное ощущение. Первое — чувство радости: я рад возможности работать в России, с российскими друзьями. И второе — это чувство высокой ответственности. Китайско-российские отношения очень важны — не только для наших стран, но и для поддержания мира и стабильности в глобальном масштабе, — подчеркнул новый посол.

— Конечно, здесь я буду рассчитывать на вашу поддержку: мы будем вместе работать, направим совместные усилия для сближения отношений между нашими государствами, нашими народами, — продолжил посол (имея в виду явно не только встречавших его журналистов). — Мы должны реализовать договорённости между нашими президентами — вывести наши отношения на качественно новый уровень.

Чжан Ханьхуэй (в центре чуть впереди) и встречающие из МИДа и посольства. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Чжан Ханьхуэй (в центре чуть впереди) и встречающие из МИДа и посольства.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Напомним, предыдущий посол, Ли Хуэй, занимал этот пост с 2009 года. Его сменщик Чжан Ханьхуэй незадолго до нынешнего назначения был повышен до уровня заместителя главы МИД КНР — с тем, чтобы подчеркнуть значимость российско-китайских отношений для Пекина.

Новый посол Китая: Быть послом в России — мечта каждого русиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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