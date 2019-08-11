Владимир Ресин: Жилья в России снова стали возводить больше. Теперь задача - сделать его доступнее для простых людей

В воскресенье, 11 августа, в нашей стране отмечается День строителя. Это - один из тех советских профессиональных праздников, который прижился и в России. Мой традиционный звонок - Владимиру Ресину, депутату Госдумы, советнику мэра Москвы, как помощник Патриарха он курирует также программу сооружения в столице православных храмов...

- Алло, Владимир Иосифович! В воскресенье же - наш с вами профессиональный праздник - День строителя.

- Да. Спасибо за звонок.

- Мой отец - Пётр Алексеевич Гамов, был бригадиром монтажников, Герой Социалистического Труда. Так что, это - и наш семейный праздник.

- И я хорошо знаю об этой вашей семейной традиции.

- Вот... Слышу - у вас там музыка. Вы уже отмечаете, что ли?

- А, музыка! Просто сейчас нахожусь в таком месте, где играет пианино.

- А, ясно.

- Я могу уйти с этого места.

- Нет-нет-нет! Мне кажется - пианино играет: "Не кочегары мы, не плотники, а мы - монтажники-высотники". Правильно же?

- Похоже.

- Ясно. Владимир Иосифович, я к вам - как к старейшему прорабу России - с 60-летним стажем. Вот сейчас строительный комплекс Москвы очень заметно после всех кризисов возрождается.

- Я бы, Саш, сюда бы ещё добавил: в том числе, и благодаря программе реноваци, старое жильё сносят, новое - возводят.

- Я вот только что из Питера - там тоже столько новых стройплощадок, кранов... В год сейчас счёт идёт на миллионы квадратных метров. А в целом по стране - как? Строительный комплекс у нас сейчас "приходит в себя"?

- Считаю, что - да, поднимается, возрождается. И - причём - это происходит не только в наших больших городах, которые ты назвал, но и - в тех регионах, где раньше был очень низкий уровень, где до этого не сумели сохранить потенциал. Сегодня ситуация, конечно, изменилась. Причём - качественно. Потому что - теперь же никто не говорит - постройте жильё, соцкультбыт, дороги. Задача такая: стройте комплексно. Чтобы человеку было комфортно жить и работать.

- Но вот в Москве тысячи квадратных метров отдают многодетным, очередникам и так далее. А вот вы - как депутат Госдумы - можете сказать, по стране сейчас какая ситуация? Не получится ли так - частные организации жилье построят, а богатые - все скупят?

- Те регионы, где раньше новое жилья не сдавалось в эксплуатацию - они тоже в строительных лесах. Это - Приморье, а тут, поближе к нам - Тульская область, Ярославская. Сегодня уже очень много жилья строится на инвестиционной основе. В стране происходит то, что мы начинали в начале 90-х в Москве. То есть, объекты сооружаются не за счёт бюджета, а задача бюджета - обеспечить это строительство всей инфраструктурой. Вот здесь - резервы удешевления. В том числе, для тех, кто берет ипотеку.

- Но проблемы обманутых дольщиков же остаются...

- Ну, это, скорее, вопрос к местным властям. В Москве такой проблемы сейчас практически нет, в Подмосковье ситуация также улучшается. Задача главная - которая сегодня поставлена - строить не менее 120 миллионов квадратных метров жилья в год.

- По стране.

- Да - по стране. И - делать это комплексно. То есть - современное жилье должно быть обеспечено всей инфраструктурой. И социальной, и инженерной.

- Спасибо вам огромное. С праздником, с Днем строителя.

- Думаю, те достижения, особенно я хорошо это знаю по Москве, - нам позволяют выполнить задачи, поставленные Президентом России. Жильё стало и намного качественнее. Надо сделать его дешевле и доступнее для простых людей.

- С праздником!

- Спасибо. С праздником, Александр.

- Пока, счастливо.

- До свидания!