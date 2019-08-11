Норвежская принцесса отказалась от титула из-за любви к американскому шаману
Дочь короля Норвегии Харальда Пятого, 47-летняя принцесса Марта Луиза, больше не сможет использовать свой титул для раскрутки собственных коммерческих предприятий, сообщил норвежский королевский двор. Это подтвердила и сама наследница северной ветви дома Глюксбургов.
Королевская семья и консервативная часть общества были возмущены неуместной предприимчивостью единственной дочери скандинавского монарха и ее партнера по жизни и бизнесу гаитянина из Нью-Йорка Дерека Веретта. Он считает себя шаманом, изгоняющим духов, и в мае этого года на пару с Мартой Луизой совершил бизнес-турне по Норвегии и Дании. Шоу под названием «Принцесса и шаман» было посвящено пропаганде нетрадиционной медицины.
Сколько они на этом заработали неизвестно, но в адрес короля со всех сторон посыпались просьбы лишить Марту-Луизу титула. Принцесса публично признала ошибку, но расставаться со своим другом не собирается. Проблему решили так: бизнес-семинары она теперь будет проводить просто под своим именем, но на официальных встречах сохранит право по-прежнему именоваться «ее высочеством».
Этой весной (спустя три года после развода с мужем, писателем Ари Беном) принцесса представила публике Дерека Веретта, признавшись, что встретила любовь, полностью изменившую ее жизнь.
«Он помог мне поверить, что безусловная любовь существует. Он заставляет меня смеяться больше, чем кто-либо другой, обладает глубочайшей мудростью. Спасибо тебе, моя любовь, что великодушно принял меня в свою семью», - сообщила Марта Луиза.
Вероятность того, что норвежка станет королевой невелика, она лишь четвертая в династической линии наследования. Носить корону и отдуваться на светских мероприятиях предстоит ее младшему брату Хокану и его детям. А открытая всему новому принцесса изначально пыталась найти себя в других сферах: стала психотерапевтом, выпускала альбомы со своими песнями, писала книги и увлекалась ясновидением. Благодаря чему, наверное, и углядела нового друга...
ИСТОЧНИК KP.RU