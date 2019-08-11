Норвежская принцесса отказалась от титула из-за любви к американскому шаману

Дочь короля Норвегии Харальда Пятого, 47-летняя принцесса Марта Луиза, больше не сможет использовать свой титул для раскрутки собственных коммерческих предприятий, сообщил норвежский королевский двор. Это подтвердила и сама наследница северной ветви дома Глюксбургов.

Королевская семья и консервативная часть общества были возмущены неуместной предприимчивостью единственной дочери скандинавского монарха и ее партнера по жизни и бизнесу гаитянина из Нью-Йорка Дерека Веретта. Он считает себя шаманом, изгоняющим духов, и в мае этого года на пару с Мартой Луизой совершил бизнес-турне по Норвегии и Дании. Шоу под названием «Принцесса и шаман» было посвящено пропаганде нетрадиционной медицины.

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Сколько они на этом заработали неизвестно, но в адрес короля со всех сторон посыпались просьбы лишить Марту-Луизу титула. Принцесса публично признала ошибку, но расставаться со своим другом не собирается. Проблему решили так: бизнес-семинары она теперь будет проводить просто под своим именем, но на официальных встречах сохранит право по-прежнему именоваться «ее высочеством».

Этой весной (спустя три года после развода с мужем, писателем Ари Беном) принцесса представила публике Дерека Веретта, признавшись, что встретила любовь, полностью изменившую ее жизнь.

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«Он помог мне поверить, что безусловная любовь существует. Он заставляет меня смеяться больше, чем кто-либо другой, обладает глубочайшей мудростью. Спасибо тебе, моя любовь, что великодушно принял меня в свою семью», - сообщила Марта Луиза.

Вероятность того, что норвежка станет королевой невелика, она лишь четвертая в династической линии наследования. Носить корону и отдуваться на светских мероприятиях предстоит ее младшему брату Хокану и его детям. А открытая всему новому принцесса изначально пыталась найти себя в других сферах: стала психотерапевтом, выпускала альбомы со своими песнями, писала книги и увлекалась ясновидением. Благодаря чему, наверное, и углядела нового друга...