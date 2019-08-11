Пятилетняя дочь Пугачевой увлеклась йогой

Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми по-прежнему проводит лето в съёмном доме в Юрмале. В своём Инстаграме Максим Галкин размещает забавные видео со своими 5-летними двойняшками. Судя по роликам, его дочь Лиза растёт спортивной девочкой.

maxgalkinru Доброй ночи!

Во-первых, с трёх лет Лиза уже плавает, как заправская синхронистка. Поэтому бассейн на юрмальской вилле, которую арендует звёздная семья, не пустует. Там ставит спортивные рекорды маленькая Лиза Галкина. Плюс там же Алла Борисовна сгоняет лишние кило ежедневными заплывами.

А отец семейства Максим Галкин проводит много времени в спортзале. Туда иногда захаживает позаниматься йогой его дочь Лиза. Забавное видео, как малышка занимается йогой выложил в своём Инстаграме Максим Галкин.

Впрочем, и сам телеведущий весьма спортивный парень. Максим катается на велосипеде и даже освоил вместе с 5-летним сыном тарзанку на пляже и в местном парке.

А после -массаж от дочери, которому, судя по закадровым комментариям, Лизу научила мама.

- Они обычные, совершенно неизбалованные дети, - делится с «КП» крестная мать Гарри Галкина дизайнер Мила Ставицкая. - Любят, когда им читают сказки. Дети рождены в большой любви, поэтому они такие развитые и красивые. Посмотрите, как Алла Борисовна расцвела после рождения детей. У нее любовь в глазах. Теперь не только к Максиму, Кристине и старшим детям (не поворачивается язык назвать Никиту, Дени и Клаву внуками Пугачевой), но и к малышам.