Тайное фото Алины Загитовой после возвращения в Россию фанаты нашли в соцсетях

Российская фигуристка Алина Загитова, которая в начале 2018 года выиграла Олимпиаду в Пхенчхане, вернулась в Москву после очередного продолжительного этим летом визита в Японию. Она принимала участие в ледовом шоу The Ice и ряде рекламных мероприятий, теперь же сможет целиком сосредоточиться на финале подготовки к новому сезону у себя на льду в "Хрустальном".

Вечером 10 августа фанаты Загитовой обнаружили ее на фотографии в личных соцсетях молодой фигуристки из ее спортивной школы - Арины Парсеговой.

- Исполнилось ещё одно желание маленькой фигуристки, спасибо Алинка, - подписана фотография в Инстаграме Парсеговой. Скорее всего, страничку в соцсетях, если судить по подписям к снимкам молодой фигуристки, ведут ее родители.

arinaparsegova Исполнилось ещё одно желание маленькой фигуристки, спасибо Алинка

Напомним, что Загитова в новом сезоне выступит точно на двух этапах серии Гран-При - во Франции с 1 по 3 ноября и в Японии с 22 по 24 ноября. Но первый для нее серьезный выход на лед - уже скоро в начале следующего месяца. 7 и 8 сентября в Москве на малой спортивной арене "Лужники" пройдут контрольные старты сборной России. И Алина Загитова обязательно будет там, так что финал ее подготовки к сезону пройдет с прицелом на эти неофициальные показательные выступления.