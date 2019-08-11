2019-08-11T18:02:34+03:00
Спорт

Тайное фото Алины Загитовой после возвращения в Россию фанаты нашли в соцсетях

Олимпийская чемпионка Пхенчхана продолжит готовиться к контрольным стартам в Москве [фото]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова - вернулась в Россию.Алина Загитова - вернулась в Россию.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российская фигуристка Алина Загитова, которая в начале 2018 года выиграла Олимпиаду в Пхенчхане, вернулась в Москву после очередного продолжительного этим летом визита в Японию. Она принимала участие в ледовом шоу The Ice и ряде рекламных мероприятий, теперь же сможет целиком сосредоточиться на финале подготовки к новому сезону у себя на льду в "Хрустальном".

Вечером 10 августа фанаты Загитовой обнаружили ее на фотографии в личных соцсетях молодой фигуристки из ее спортивной школы - Арины Парсеговой.

- Исполнилось ещё одно желание маленькой фигуристки, спасибо Алинка, - подписана фотография в Инстаграме Парсеговой. Скорее всего, страничку в соцсетях, если судить по подписям к снимкам молодой фигуристки, ведут ее родители.

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Исполнилось ещё одно желание маленькой фигуристки, спасибо Алинка
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Напомним, что Загитова в новом сезоне выступит точно на двух этапах серии Гран-При - во Франции с 1 по 3 ноября и в Японии с 22 по 24 ноября. Но первый для нее серьезный выход на лед - уже скоро в начале следующего месяца. 7 и 8 сентября в Москве на малой спортивной арене "Лужники" пройдут контрольные старты сборной России. И Алина Загитова обязательно будет там, так что финал ее подготовки к сезону пройдет с прицелом на эти неофициальные показательные выступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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