Звезды находят детей в золотой капусте

В ближайшее время режиссер Валерия Гай Германика отправится в перинатальный центр Москвы за третьим ребенком, а жена Тимати по тем же женским надобностям полетит в Майами. Оскар Кучера, которому 11 августа исполнилось 45 лет, недавно получил главный подарок к юбилею - в Америке у него родился пятый ребенок. У звезд есть свои предпочтения в выборе роддомов. Мы решили выяснить, сколько стоят звездные роды.

Подмосковье

Знаменитости, которые живут за городом, чаще всего выбирают для родов госпиталь «Лапино» в Одинцовском районе.

Вспомним последние роды мамочек, которым «слегка за 40». В этой сети клиник рожениц в возрасте 45 - 47 лет много. Поэтому недавно дочки Анастасии Заворотнюк и Леры Кудрявцевой появились на свет в «Лапино». Светлана Зейналова родила дочку в 41 год: «Хочется сказать спасибо всему персоналу «Лапино» за понимание - особенно когда я бегала в панике по коридорам, кричала, что боюсь, и требовала остановить процесс…» Госпиталь оснащен самым современным оборудованием, здесь собрали опытных врачей - цена родов растет пропорционально квалификации доктора, которого выбирает роженица. В палатах - мебель, как в пятизвездочных гостиницах, только из экологически чистых материалов. Можно выбрать родзал с гидромассажной ванной, душевой, фитболами, вам включат музыку и будут прислушиваться к любым пожеланиям.

Анастасия Заворотнюк выбрала для себя похожую палату. Фото: mamadeti.ru, Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета

Цены: Роды «люкс» - 795 тыс. руб., роды «стандарт» - от 233 тыс. руб до 523 тыс. руб. (в зависимости от категории врача).

Москва

Артисты, которые проводят всю беременность в Москве, чаще всего рожают в Перинатальном медицинском центре на Севастопольском проспекте. Мама пятерых детей Мария Порошина четверых рожала здесь. Актриса очень довольна: врач, который ведет беременность, на связи круглые сутки, отвечает на вопросы по телефону и в мессенджерах. После родов мать и новорожденный обследуются на современном оборудовании. В этом году Порошина родила здесь сына Андрея: «Это настоящий санаторий! Родила, отдохнула, и с новыми силами в жизнь!» - рассказывала Мария. Актриса отмечала, что еда в центре, как в ресторане: рыба, шпинат, паста, фрукты, овощи… В двухкомнатной палате ее могли навещать родные, а под рукой всегда был пульт, и в палату по первому сигналу приходила медсестра.

Мария Порошина четверых детей из пяти родила в одном центре. Фото: mamadeti.ru, instagram.com/poroshinamariyamikhaylovna

В этом центре весной родился наследник певицы Саши Савельевой и актера Кирилла Сафонова. Как правило, артисты заключают годовые контракты на медстраховку младенцев в этой клинике. Врачи принимают в поликлинике и могут выезжать на дом. В стоимость входят приемы врачей, обследования узких специалистов, массажи, прививки, ЭКГ, УЗИ и другие медуслуги.

Цены: Роды VIP - 960 тыс. руб.

Ведение беременности с 3-го триместра: «стандарт» - 184 тыс. руб., VIP - 500 тыс. руб.

Майами

В этом курортном городе на побережье Атлантического океана недавно рожали Нюша, Виктория Лопырева и жена Оскара Кучеры.

- Я впервые присутствовал на родах и увидел, как это все четко и профессионально организовано. Но супруга говорит, что в Москве врачи работают не менее профессионально, - рассказывает «КП» многодетный отец Оскар Кучера. - В Сеченовском институте, где родились наши старшие дети, все было также на высшем уровне. Наш с Юлей младший сын родился в Майами. Но мы выбирали в этот раз другую страну для родов не из-за уровня медицины. В Майами благодаря климату комфортно доносить, родить ребенка, также важно, что первые месяцы жизни малыша проходят в благоприятном климате. У нас время родов попадало на середину лета, чтобы дети отдохнули вместе с родителями, нам нужно всем было выехать на море, поэтому поехали рожать в Америку…

Певица Нюша родила первенца в Майами. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

Немаловажно, что любой ребенок, родившийся на территории США, имеет право на американское гражданство. Но наши звезды настаивают, что улетают рожать в Майами исключительно из-за комфортного климата. Ну и подальше от назойливых поклонников. Самое популярное место родов - госпиталь Mount Sinai Medical Center. Роддом входит в число лучших в США по всем рейтингам. Артисты отмечают не только профессионализм врачей, но и их отменное чувство юмора - шутят даже во время родов. В этой клинике есть центр помощи новорожденным в критическом состоянии. Есть даже группа врачей, которые говорят по-русски.

Оскар Кучера подписал это фото супруги Юлии в палате госпиталя так: «Ну что: загрузка завершена. С Богом!». Фото: instagram.com/oskarkuchera

Цена: Контракт на ведение беременности с 3-го семестра и естественные роды - от 500 тыс. руб.

Израиль

Актриса Светлана Иванова в прошлом году родила вторую дочь в Израиле. Здесь же появились на свет дети актеров Антона и Вики Макарских, Анастасии Цветаевой, певицы Алсу. Наследники звезд чаще всего появляются на свет в Тель-Авиве в роддоме Лис (подразделение крупнейшего медкомплекса Израиля «Ихилов»). У каждой из акушерок здесь есть дополнительное образование (консультант по грудному вскармливанию, ароматерапии, дыхательной гимнастике или массажу).

Светлана Иванова еще до родов побывала на экскурсии в детском отделении. Фото: facebook.com/lis.ichilov, Кадр из фильма

В палате для естественных родов стоит широкая кровать, канат подвешен к потолку, есть джакузи, большой мяч, прибор TENS для облегчения схваток, специальный стул для родов (анатомическая форма сиденья способствует расслаблению тазового дна). Ребенок, рожденный в Израиле, на гражданство этой страны рассчитывать не может, но ему делают бесплатно все необходимые прививки.

Цена: Контракт на роды - от 700 тыс. руб.

P.S. Конечно, говоря о ценах родов за границей, нужно иметь в виду, что основные расходы - это проживание семьи далеко от дома на протяжении нескольких месяцев. Звезды обычно оценивают эти траты в пять раз дороже, чем сама цена родов.