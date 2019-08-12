Директор Центра образования № 109 Евгений Ямбург: Подросткам опасен не интернет, а безразличие взрослых

Знали его как человека, не лакирующего действительность, и хотели поговорить о том, что происходит с нашим образованием. Почему его уровень не удовлетворяет сейчас ни родителей, ни педагогов. И когда наконец Ямбург появился в студии и, ведущий программы Александр Милкус тут же обрушился на него с вопросами.

ХИРУРГ ПОСЛЕ КУРСОВ? НУ-НУ...

- Я всегда поддерживал ЕГЭ, пока не стал сам преподавателем. Сейчас вижу, что талантливые мотивированные дети не могут поступить в вуз, потому что у них по ЕГЭ 60 баллов...

- Мы с вами разный путь прошли. Когда начинался ЕГЭ, я был категорически против. Но постепенно стал сторонником ЕГЭ. Я не верю, что можно стать хорошим специалистом, если пишешь «не» с глаголом вместе. Без культуры это трудно.

Когда ЕГЭ начинался, там была угадайка: любил ли Онегин Татьяну? И три варианта ответа: «да», «нет» и «когда как». Правильный ответ был: «когда как». Это, к сожалению, не анекдот. Но вот сейчас угадайка снята, ее нет. Например, экзамен по истории сегодня не голая хронология, которую можно погуглить-посмотреть. Нужно дать портрет эпохи. Чтобы дать портрет эпохи, надо себе хорошо представлять, что, скажем, гвардейцы кардинала и царь Алексей Михайлович - это современники, как Иван Грозный и Шекспир.

- Сейчас все большее влияние завоевывает точка зрения, что не нужно получать фундаментальное высшее образование. Достаточно поучиться на онлайн-курсах - и стать востребованным на рынке. А потом - быстренько переучиться, когда требования рынка изменятся.

- Это бег на короткие дистанции. Вы ляжете под нож хирурга, который вместо вуза окончил курсы? Я вообще не верю в дистантное обучение - это опасная ложь. У меня много учеников - тяжелобольных, онкологических - в школах на удаленном обучении. Но все они в сопровождении учителя.

- Раз уж вспомнили о тяжелобольных детях. Вы открываете школы для таких детей.

- Это госпитальная педагогика на сегодня в 31 регионе. Учителей для таких школ мы специально обучаем. Учителя - молодые, прикольные. Профессия - выжигающая. Ведь там дети умирают. Надо держать себя. Поддержка педагогов может спасти ребенка. Есть американская статистика: сегодня выживают от 62 до 92 процентов больных раком детей. Откуда такая дельта? Те, кто верит, надеется, имеют больше шансов. И педагог помогает ребенку укрепить дух так, чтобы вылечить тело.

ПРО ЛЮБОВЬ К НАЧАЛЬСТВУ И ОТЧЕТЫ

- Не так давно одно издание опубликовало выдержки из вашего выступления под заголовком: «Главный в школе сегодня - это православный военрук». Поясните.

- Есть вещи, о которых надо иметь мужество разговаривать. В двух словах я бы сказал так: с одной стороны, любой народ должен опираться на некие ценности и святыни. А с другой стороны - нельзя замыкаться и отрицать, что мир стремительно меняется. Вот не или-или, а и-и. Это очень древняя российская история: как только мы встаем на путь модернизации, начинаются разговоры - падение нравов, у нас свои устои, и только мы укажем путь человечеству. Это было и при Петре, и при Александре Втором, и сейчас идет. Это дурацкий спор. Мы можем иметь совершенно разные точки зрения. Единую идеологию выстроить невозможно. Это и в Конституции прописано.

Мы, взрослые, даем омерзительный пример детям, когда в ток-шоу орем, кричим и не находим диалога. Как говорил Булат Окуджава, которого я знал: «Святая наука - расслышать друг друга». А построить всех в колонны по четыре и повести на молебен или на парад - это довольно дешевый прием. Тут администрации очень легко отчитаться: вот мы патриоты. А что в душе у ребенка? Как говорил один большой философ и педагог, логика XXI века - это диалогика, которая будет сочетать научные данные и религиозные истины. К сожалению, то, что я вижу во многих школах сейчас, - это очень поверхностно: любовь к начальству и стремление отчитаться.

- Вам не кажется, что школа сегодня живет в двух плоскостях? Одна плоскость - это отчеты перед начальством, а другая - сам учебный процесс.

- Согласен. Но даже не в двух, а в пятнадцати плоскостях. Однако должен вас утешить: сейчас школы очень разные. Как-то сели с директорами поговорить. Я говорю: «Ну как живете, ребята?» Я не министр, мне рассказывают как есть. «Живем в режиме 3D: доедаем, допиваем, донашиваем». Стали разговаривать: они столько читают! Гораздо больше, чем в столицах.

РЕЙТИНГ НЕ ЦЕЛЬ

- Не увидел вашу школу в первых строчках московского рейтинга...

- Мы на 21-м месте, это очень круто. Но я же не создаю элитарную школу. У меня, как в Ноевом ковчеге, каждой твари по паре. Есть одаренные, есть одуренные, есть дети с проблемами, а есть просто больные дети. Есть школы, где четверной отбор, берут только лучших. Я другие задачи ставлю. Качество образования нужно всем детям.

Традиционно учителя стремятся научить тех, кто любит предмет, кто талантлив. Но для современного педагога высшее мастерство - не только самого способного выучить, но всех, даже с задержками развития. А есть очень тяжелые дети, на учете в полиции. И если под вашим контролем они не совершили новых преступлений, то это плюс.

- Но для этого нужны психологи, социальные работники…

- Довольно грустная ситуация, о ней не любят говорить: если взять сведения Союза педиатров России, реально здоровых детей у нас 12,5%. Остальные имеют проблемы. Это не значит, что все они инвалиды, но они нуждаются в медико-психолого-педагогическом сопровождении. Я за это бился больше четверти века, такая служба у меня работает. Но по всей стране шло сокращение. Нужно было поднять учителям зарплату, выполнить майские указы президента. Вы же физика, математика не будете увольнять. И поэтому под нож в штатном расписании пошли те, кто нужен на самом деле как воздух: психологи, дефектологи, логопеды… Сегодня ситуация поворачивается обратно, во многом благодаря усилиям министра просвещения Ольги Васильевой. Почему? Растет количество детских самоубийств, много травли, насилия. Невротизация же огромная. А кто этим будет заниматься? Просто педагог один не в состоянии. И вот началось возрождение психологических служб. Но это трудно. Мы упустили примерно 15 лет.

ШКОЛЬНЫЕ СТРЕЛКИ: ИНТЕРНЕТ НИ ПРИ ЧЕМ

- Евгений Александрович, у вас нет ощущения, что школьники стали более агрессивны? Вот эта история со стрелком в Керчи, потом в Саратовской области мальчик пришел в школу с топором и зарубил ученицу…

- С одной стороны, травля, дедовщина были всегда. С другой стороны, невротизация в обществе нарастает. Цивилизация бешено развивается и пошла вразнос. Психика человека не выдерживает. Это во всем мире. У родителей-невротиков - дети-невротики. Кроме того, мы сейчас по европейским нормам спасаем 500-граммовых новорожденных. На очереди 450-граммовые. Это правильно, мы не фашисты. Но это значит, что у этих детей будет склонность к диабету, проблемы с сетчаткой глаза, синдром дефицита внимания. Нужны службы сопровождения!

Кстати, никакие исследования не подтверждают, что агрессию в школе «надуло из Америки», что причина всему - интернет. Это чушь несусветная. Когда начинаешь разбираться в конфликтах, там банальные вечные причины: у мальчика несчастная любовь, и он начинает мстить окружающим. Либо его унизили - родители, учителя. То есть в основе те же причины, что были всегда. Здесь требуется длительная терапевтическая работа, в том числе со взрослыми. И разгрузка учителей. Стремясь выполнить майские указы президента - поднять зарплаты учителям, - директора вынуждают их брать по 30 - 40 часов в неделю (при ставке 18). Иначе директор не отчитается - снимут. Я посчитал, что учитель словесности или математики при такой нагрузке должен проверить 10 тысяч тестовых работ в месяц. Это невозможно. Где тут увидеть ребенка? Вот с этой проблемой надо разбираться, а не с интернетом.

ВОПРОС - РЕБРОМ

- Как вы относитесь к школьной форме?

- Да у меня школьная форма есть много лет. Я за форму, потому что она прекращает парад мод и неравенство. Но важнее, что в голове у человека. У нас одна ученица покрасилась в рыже-зеленый цвет. Я считаю: имеет право.

Евгений Александрович ЯмбургФото: Иван ПРОХОРОВ

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Евгений Александрович ЯМБУРГ - заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО. Более сорока лет возглавляет одну из лучших средних школ страны, Центр образования № 109 (Москва), известный как Школа Ямбурга.

Автор множества книг, создатель уникальной адаптивной школы. Это воспитательная система, которая позволяет давать хорошее образование всем детям - независимо от их возможностей, способностей, уровня развития и подготовки.