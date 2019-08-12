В Нью-Йорке покончил с собой миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в торговле «живым товаром» и педофилии

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

Началом конца одного из самых таинственных миллиардеров США Джеффри Эпштейна стоит считать 6 июля: именно в этот день его личный самолет приземлился в американском штате Нью-Джерси.

66-летний Эпштейн зачем-то вернулся в Америку из Франции, и был сразу же арестован. Его обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и подкупе свидетелей.

Судья отказал в освобождении под залог, объяснив свое решение тем, что у обвиняемого не только достаточно средств и убежищ (включая собственный остров), но и средств передвижения, среди которых есть собственный самолет, способный совершать трансатлантические перелеты. Эпштейна отправили в КПЗ, где он должен был оставаться до вынесения приговора. Ему грозило до 45-и лет тюрьмы.

КТО ТАКОЙ ДЖЕФФРИ ЭПШТЕЙН?

Начав свою трудовую карьеру в системе образования, Джеффри Эпштейн переквалифицировался в финансисты. Поработав на одну из инвестиционных компаний, он открыл собственную фирму J.Epstein & Co., которая специализировалась на управлении активами клиентов. Дела, судя по всему, шли хорошо, и за короткий период времени компания Эпштейна консолидировала в своем портфеле порядка 1 млрд. долларов.

Сам Эпштейн жил на широкую ногу, среди его друзей водились не только ведущие американские и зарубежные политики, но и венценосные особы. Среди последних –принц Эндрю, младший сын королевы Великобритании Елизаветы II.

Эпштейн не отрицал, что сколотил миллиардное состояние, но в рейтинги того же Forbes`а никогда не попадал, поскольку его компания была зарегистрирована в оффшорах, и не обязана была публиковать свою финансовую отчетность.

13 МЕСЯЦЕВ ЗА РАЗВРАТ

В поле зрения правоохранительных органов Эпштейн попал в конце прошлого века: до ФБР доходили слухи о том, что миллиардер ведет себя непристойно по отношению к молоденьким девушкам, которых нанимали для уборки его виллы во Флориде. В итоге, удалось собрать показания более чем трех десятков таких работниц, среди которых были и школьницы. Все они подтвердили, что Эпштейн требовал от них сексуальных услуг. Кто-то соглашался в обмен на деньги, к кому-то применялось насилие. Также миллиардер предлагал деньги за то, чтобы работницы по уборке приводили к нему своих подруг.

Эпштейн все отвергал, говорил, что если секс и имел место быть, то только по обоюдному согласию. Что же касается возраста обвинительниц, то он был уверен в их совершеннолетии, так как на работу нанимал их не он сам, а его помощница.

И действительно, формально за поставки «живого товара» отвечала личный ассистент Эпштейна, Гислейн Максвелл. Против нее уже тоже выдвинуты отдельные обвинения, но пока она находится на свободе.

В итоге, в 2007 году Эпштейн пошел на сделку со следствием, признав свою вину по нескольким эпизодам, и получил 13 месяцев тюрьмы. В которой он задержался недолго: режим заключения был настолько мягким, что арестанту позволялось 6 (!) раз в неделю отлучаться в свой офис.

Обвинители и правозащитники были в ярости – наказание несопоставимо с тяжестью преступлений! Утвердивший сделку прокурор одного из округов штата Флорида, на территории которого рассматривалось дело Эпштейна, был вынужден подать в отставку. Через несколько лет, став министром труда при Дональде Трампе, Александр Акоста вновь будет вынужден уйти со своего поста, и опять из-за Джеффри Эпштейна.

ЗАЧЕМ ЭПШТЕЙН ВЕРНУЛСЯ В АМЕРИКУ?

Зная о том, что адвокаты его жертв требуют пересмотра сделки, Эпштейн все же вернулся на родину. Он знал о том, что в начале этого года суд во Флориде признал сделку прокуратуры с миллиардером тайной, что нарушило права истцов. Соответственно, пересмотр дела Эпштейна, был неминуем. К списку истиц добавились новые фамилии, к материалам следствия могли добавиться новые свидетельства, включая рассказы об организованных Эпштейном секс-вечеринок с участием несовершеннолетних в Нью-Йорке.

Газетчики раскопали, что незадолго до прилета в Америку Эпштейн выплатил сотни тысяч долларов нескольким людям, которые, возможно, являются его соучастниками. Плата потенциальным свидетелям за молчание квалифицируется в США как серьезное преступление.

Теоретически Эпштейн, по примеру голливудского режиссера Романа Полански, мог еще долго без особых проблем жить в Старом свете, но он предпочел вернуться домой. Возможно, нанятые им адвокаты убедили его в несерьезности новых обвинений, возможно, Эпштейна выманили обманным путем, дабы… устранить.

ДРУГ МОЙ ДОНАЛЬД

Американские СМИ приводят слова Дональда Трампа, сказанные им когда-то о друге Джеффри: «Я знаю Джеффа уже 15 лет. Потрясающий парень, с ним очень весело. Говорят, что он любит красивых женщин так же, как и я, и многие из них довольно молоды».

И Трамп, и Билл Клинтон, которого также числили среди друзей Эпштейна, открестились от своего знакомства с ним. Такие же комментарии последовали и из Букингемского дворца.

Опровергать свое близкое знакомство с Эпштейном пришлось и экс-премьер-министру Израиля Эхуду Бараку. Последнего часто видели в нью-йоркском доме, который принадлежит младшему брату Джеффри, Марку Эпштейну. Здание упоминается в деле Эпштейна, в нем якобы проходили секс-вечеринки. Британское издание The Daily Beast даже опубликовала фотографию Барака, скрывающего свое лицо под капюшоном. Барак, которому перед предстоящими парламентскими выборами в Израиле, такой скандал ну совсем ни к чему, оправдывался витиевато: «Несмотря на то, что я не совершил ничего дурного, и что нет даже слабых подозрений на то, что я совершил что-то дурное, я не стану отвечать на вопросы, поскольку в свете нынешней политической атмосферы в Израиле сам факт моего ответа на такие вопросы послужит инструментом в политической игре».

СМЕРТЬ СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ

В конце июля, находясь в камере, Эпштейн предпринял попытку свести счеты с жизнью. Его нашли на полу с характерными для самоубийства через повешение следами на шее. Сокамерник Эпштейна отрицал как свою вину, так и свое участие в инциденте.

10 августа Эпштейн предпринял новую попытку, и ранним утром его нашли в камере повешенным.

Был ли переведен Эпштейн в одиночную камеру? Был ли усилен за ним, как за потенциальным самоубийцей, контроль надзирателей? Была ли оборудована его камера системами видеонаблюдения? На эти вопросы руководство тюрьмы ответов пока не дало.

А вот ответы на вопрос – кому была выгодна смерть Эпштейна? – уже появляются в прессе. Все они сведены к единому знаменателю: у Эпштейна было слишком много известных друзей, которым бы не хотелось услышать из его уст рассказы об их участии в оргиях с несовершеннолетними.