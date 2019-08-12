Тайна гибели «Пахтакора»

В газетах - только краткое сообщение ТАСС о столкновении в воздухе двух пассажирских самолетов и гибели 178 человек. Но вся страна ужаснулась - в одном из лайнеров летела узбекская футбольная команда «Пахтакор»…

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ

Только через 20 лет, обогнув грифы «секретно», в «Комсомолке» (11 августа 1999 г.) появился материал о подробностях трагедии.

Первое, что поразило: чудесное спасение всего одного человека из команды - главного тренера Олега Базилевича. Из-за ссоры с женой он вылетел в Минск на день раньше. Можно представить тогдашнее его состояние, когда он узнал, что на высоте восьми с половиной тысяч метров сошлись в одной-единственной, лишь теоретически возможной точке два самолета, летевших со скоростью 800 км в час!

ЦЕПЬ ОШИБОК

Виновных выявили мгновенно - диспетчеры Владимир Сумской и Николай Жуковский. Оба они были очень молоды. Сумскому - 28 лет, Жуковскому - 21. И если первый из них трудился уже четыре года, то второй - лишь два с половиной месяца… Однако именно его назначают руководителем воздушного движения, попросив более опытного Сумского присмотреть...

Был еще один человек, прямо причастный к случившемуся: старший диспетчер Томилов, в обязанности которого входило контролировать работу двух ведущих диспетчеров. А он, как выявило следствие, в это время занимался другими делами.

Короче, те двое парней оказались предоставлены сами себе и допустили несколько ошибок.

На участке Жуковского летит Ту-134 из Ташкента в Минск. Затем появляется еще один борт, тоже Ту-134, летевший из Челябинска в Кишинев на точно такой же высоте и пересекающимся курсом. Безопасного расстояния было достаточно, но Жуковский, проделав необходимые расчеты, отдает команду пилоту ташкентского самолета занять эшелон 8400 метров и следовать своим курсом... Здесь начинающий диспетчер допустил роковую ошибку, направив в один коридор в одно время два борта.

Сумской, почувствовав неладное, решил проверить расчеты Жуковского и пришел в ужас! Он берет управление на себя и дает команду ташкентскому борту сменить эшелон.

Но тут вмешалось провидение - эту команду принимает на свой счет пилот другого борта - Ил-62, находящегося в зоне полетов! Пилоты же Ту-134 эту команду не слышат из-за сильных радиопомех. Сумской же ответ одного самолета принял за ответ другого - вот еще одна роковая ошибка. До катастрофы оставалась одна минута и десять секунд.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

В 13 часов 35 минут и 38 секунд раздался гром средь ясного неба.

Многие жители сел Николаевка и Елизаветовка, что в Днепропетровской области, видели, как падали обломки самолетов…

Трагедия потрясла страну. В письмах в нашу редакцию, как и в другие газеты, конечно же, люди требовали жесточайшего наказания виновных. Эти двое, по существу мальчишки -

Жуковский и Сумской, - получили максимальный по закону срок: по 15 лет лагерей. Но Жуковский сам себе его ужесточил - в камере надел петлю на шею...

СТРАШНЫЕ ВЕРСИИ

Но остались, поплыли как бы сами по себе страшные версии. Не могу не упомянуть о них.

Была версия, что диспетчеры согнали все самолеты в кучу, чтобы расчистить путь борту № 1 с Леонидом Брежневым. Помечу особо: генсек тогда никуда не летел, и самолеты в стаю не загоняли.

Еще одна дикая версия. В тот сезон «Пахтакор» играл великолепно, громил всех подряд, и якобы московские фанаты устроили эту катастрофу, дабы свалить неутомимого соперника. Вздор, конечно же.

Еще одна версия уводила - как бы божий промысел - в сторону аппаратуры: дескать, она во всем виновата. Иначе зачем бы ее сразу после того события стали менять? Да, оборудование и в самом деле было допотопным, потому его и сменили. Но в данном случае виноваты были исключительно люди.

А вот четвертая версия имела право на жизнь. Председатель того суда, поработавшего скрупулезно и честно - Леонид Чайковский, - спустя двадцать лет признался в узком кругу: экипаж ташкентского самолета на радостях, что везет знаменитую команду, загулял с футболистами, летевшими, напомню, без главного тренера, и закрутилась на борту разудалая пьянка. Потому штурман и не принял главной команды об изменении эшелона.

Чайковский высказался, что голоса из «черного ящика» в том не оставляли сомнений. И именно поэтому, скрывая сам факт пьянки, расследование объявили секретным.

Что же касается диспетчеров, говорил председатель суда, вина их была однозначно доказана.