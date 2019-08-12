Кошкин дом

В сотню примет сколь-нибудь давней жизни в России канадский экспат включил такую: «Число ваших знакомых с именем Оля приближается к шестидесяти».

Ольга - важный скол русской жизни, боевая единица с неустроенной и лихорадочно устраиваемой личной жизнью. Казалось бы, такое можно сказать о носительнице любого русского имени - ан нет. Татьяне чаще всего удается свить гнездо, Наташи не больно-то в нем и нуждаются, Катерины весело охотничают по просторам Вселенной, теша командирский нрав что в семье, что вне ее. И только Ольги тщетно обустраивают непутевый русский мир. Так что выбор имени типовой обитательницы белого гетто выводит высказывание на архетипический уровень.

Ольга с неакцентируемой фамилией (ибо символ) и акцентированным семейством живет на втором этаже блочного крольчатника с нелимитированной этажностью и подъездностью (кажется, там и там по 14), каких много в Конькове. У нее младшая сестра с пониженной социальной ответственностью и постоянным желанием принимать ванну со свечами, несовершеннолетняя дочь-халда на сносях, полузять без определенных занятий, отец-бухарик из бывшего «Торпедо», младший сын с мощным азербайджанским эго от неизвестного джигита и молодой ухажер с фургона-катафалка - словом, все как у всех. Плюс семь сценаристов с несомненным диалогическим дарованием, что делает продукт упоительным в посерийном потреблении и совершенно невыносимым при марафонском просмотре - даже несмотря на жемчужную фразу «Был нормальный бордель, а теперь «Дом-2» какой-то». Потому что в Ольгиной семье, как и во всякой длинной комедии, происходит куча событий и притом не происходит совершенно ничего. Папа за серию завяжет навек и развяжет обратно по 318-й весомой причине (принадлежность его к «Торпедо» полна глубинного смысла: команда, бравшая «золото» и кубки при Стрельцове и влачащая ныне жалкое существование, - ролевая матрица всех сирот Советского Союза). Сестричку кинет 28-й хахаль, хотя в пилотной серии был только 14-й - после чего она нарастит себе еще пять сантиметров сисек с тем же результатом. Дочь снова с успехом сдаст тест на беременность. Чурка-сын надает всем за «чурку» и сам получит вдвое. Полузять влезет в денежные косяки. «Ну, как в таком микроклимате не забухаешь?» - спросит папа.

Символом этой заезженной шарманки мог бы стать сиплый Волк из «Жил-был пес» с его сакраментальным: «Шо? Опять??»

В третьем сезоне Волка исполняет многими любимый Гоша Куценко, пьяно резюмируя: «О, новый гемор! То бабка, то дедка, то внучка, то Жучка - будет ли конец этой сказке?»

Круглосуточные пьянка, бычка, ранние залеты, мини-кредиты под макси-проценты, сплошное кидалово, обувалово и наимелово под рефренную песню It’s a beautiful life.

Слишком знакомые приметы нашего Замкадья, чтоб от них оторваться и чтоб терпеть их подряд все 56 серий, готовых на текущий момент.

Если б не фигура главной героини.

Мамы-кошки, настырно говорящей окружающему миру: «Алё!»

Она, дважды мать-одиночка от неведомых отцов, педикюрша с переработкой и долгами по кредитам - образец здравомыслия в этом шалопутном, беспонтовом, совершенно тупорылом гевалте. Она вечно гонит своих спать, есть, учиться, мириться, кодироваться да еще и постоянно извиняется перед обидчивыми уродами за темперамент, которым одним с ними и совладаешь. Задавая миру стабилизирующие вопросы:

«Мой рекорд решила побить, раньше семнадцати родить?»

«И че за повод? Неделю в завязке отмечал?»

«Пальцы ломать - нормально, да? Вас что, из 90-х разморозили?»

«Повторяю вопрос: вы охренели?»

И коронное: «Че все такие сложные-то, а?»

Актрису Троянову открыл для кино Василий Сигарев фильмами «Волчок» и «Страна ОЗ» - и сериал следует посвящать именно ему (как в последнее время принято Говорухину). Троянова - прямая наследница неуемной Любови Полищук, так до конца и не реализованной советским кино из-за его равнодушия к реальным народным типам.

Ольга собирает всю эту беспорядочную гремучку в единый челн и внушает к нему хоть какое-то человеческое чувство. Потому что без нее это абсолютно законченный корабль уродов, упорно правящий на свалку.

Это про нее писали Некрасов и Жванецкий: «Наша!»

Женщина, на какую не всякий конь попрет.

Имя России.

«Ольга»

2016 - 2018 г.

Реж. Алексей Нужный, Игорь Волошин, Антон Борматов и др. Канал ТНТ.