"Добрые километры": Пассажиры московского такси смогут помогать тяжелобольным детям и взрослым

Сделать чуть легче жизнь людей с неизлечимой болезнью. Или протянуть руку помощи ребенку, борющемуся с раком. Сделать доброе дело теперь можно совсем просто - буквально, одним нажатием пальца. Проще, чем вызвать такси.

Благотворительный проект «Добрые километры» запускает такси Ситимобил и Добро Mail.ru. Всем клиентам такси теперь будет предложено подарить километры благотворительным фондам.

После каждой поездки приложение покажет пассажиру размер возможного взноса - он зависит от суммы поездки. Если человек согласен - достаточно нажать пару кнопок и сумма автоматически спишется с карты пользователя. После этого уже оплаченные километры будут подарены благотворительным фондам-партнерам проекта. Их используют для транспортировки подопечных и волонтеров.

Кстати, в приложении можно оформить не только единоразовое, но и регулярное пожертвование. Организаторы акции надеются, что она поможет сделать участие в благотворительности доброй привычкой для многих москвичей.

В приложении можно оформить не только единоразовое, но и регулярное пожертвование

- Социальная ответственность и благотворительность становятся частью нашей жизни, и это не может не радовать. Именно отсюда и возникла идея проекта «Добрые километры» — сделать механизм взносов для фондов частью повседневных привычек пользователей, одна из которых — это такси, - говорит Светлана Бутянова, директор по маркетингу Ситимобил.

За первый и каждый пятый взнос или за каждые 25 «добрых километров» пассажиры будут получать бонусы. Партнерами акции стали сеть супермаркетов «Перекресток», Амедиатека, ореховый батончик BE-KIND, Ozon, Qlean.ru, онлайн-кинотеатр Okko, онлайн-школа Skyeng, ПЯТНИЦА!, ЛитРес, Bringo24/7, Grow Food.

Проект продлится до конца года. По итогам акции каждый маршрут неравнодушных пассажиров нанесут на карту Москвы - чтобы раскрасить город «добрыми километрами».

- В рамках социальной стратегии Mail.ru Group мы инвестируем наши технологии в развитие благотворительных проектов. Проект Ситимобил и Добра Mail.ru — это технологичное решение, которое встраивает добрые дела в привычные и удобные для людей сервисы. Мы надеемся, что миллионы людей будут дарить “Добрые километры” честным благотворительным фондам и сделают первый шаг к системной благотворительности, - рассказала Александра Бабкина, директор по социальным проектам Mail.ru Group.

Совершить доброе дело теперь стало еще проще

КОМУ МОЖНО ПОМОЧЬ

Первыми партнерами проекта стали Благотворительный Фонд Константина Хабенского, «Жизнь Как Чудо», «Подари Жизнь» и фонд помощи людям с БАС «Живи Сейчас». Это крупнейшие благотворительные организации страны, которые помогают больным детям, взрослым и пожилым людям, оставшимся без поддержки.

Отслеживать судьбу подаренных «добрых километров» можно на сайте dobro.city-mobil.ru.

Фонд «Живи сейчас» помогает людям с "болезнью Стивена Хокинга", БАС. Боковой амиотрофический склероз - одна из самых загадочных болезней XXI века. Вчера еще здоровый человек просто постепенно теряет возможность двигаться, глотать, говорить, дышать… Но все это время он находится в сознании и сохраняет ясный рассудок. Лекарства от этой страшной болезни пока не изобрели.

Фонд «Живи сейчас» - единственная в России организация, которая развивает системную помощь людям с БАС и другими нейромышечными заболеваниями.

- Практически все люди с БАС — это в разной степени маломобильные люди, и даже поездка к врачу, не говоря уже о свободном перемещении по городу, становится для них проблемой. Чтобы помочь нашим подопечным, мы довольно часто прибегаем к помощи волонтеров с машинами. Так что сейчас можно быть уверенными, что проект «Добрые километры» будет очень востребован людьми с БАС, - говорит Наталья Луговая, генеральный директор фонда «Живи сейчас».

Благотворительный Фонд «Жизнь как чудо» помогает детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями печени из малообеспеченных семей, а также оказывает поддержку врачам и профильным медицинским учреждениям. За десять лет фонд помог более 600 пациентам.

- Наши подопечные – пациенты со сниженным иммунитетом, которым поездки в общественном транспорте просто противопоказаны из-за риска инфекционных заболеваний, осложняющих и без того сложный диагноз. Мы практически ежедневно обеспечиваем поездки на такси тем, кто не может их себе позволить по финансовым причинам. Поэтому «Добрые километры» станут большим подспорьем для каждого из тех, кому помогает наш Фонд», - уверена Анастасия Черепанова, директор БФ «Жизнь как чудо».

Благотворительный Фонд Константина Хабенского 11 лет помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга вовремя получать лечение и возвращаться к полноценной жизни.

- Сделать благотворительность простой и быстрой — это основной запрос, который мы постоянно слышим от активного населения Москвы, людей, у которых есть возможность помогать, но зачастую мало свободного времени. Возможность помочь людям, попавшим в беду, не выходя не только из такси, но и из приложения, это как раз то, что нужно, - отмечает Алена Мешкова, директор Благотворительного Фонда Константина Хабенского.

Благотворительный фонд «Подари жизнь», созданный актрисами Диной Корзун и Чулпан Хаматовой, помогает детям с онкологическими и тяжелыми гематологическими заболеваниями. Сейчас на попечении Фонда находится около 1000 детей и молодых людей.

- В Москву лечиться от рака приезжают дети со всей России. Большинству наших подопечных нельзя передвигаться на общественном транспорте, потому что из-за лечения у них ослаблен иммунитет. А на московское такси у родителей чаще всего просто нет денег. Чтобы отвозить детей с вокзалов или аэропортов в больницу, из больницы на обследование, с амбулаторной квартиры - в аэропорт, и нужны "Добрые километры", - рассказала Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь».