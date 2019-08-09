Дочь Пригожина похудела на 21 кг

Дочь продюсера Иосифа Пригожина долгое время борется с лишним весом. Даная давно мечтала о стройной и подтянутой фигуре. Наконец, ей удалось приблизится к желаемому результату. Девушка за восемь месяцев похудела на 21 кг. Но останавливаться на достигнутом не намерена и настроена решительно.

Буквально в декабре 2018 года Даная Пригожина весила 112 килограммов при росте 165 сантиметров. За восемь месяцев дочь известного продюсера, кажется, совершила невозможное. Двушке удалось похудеть до 91 кг. "На этом я не собираюсь останавливаться. Идеально было бы избавиться еще от 30-40", - цитирует ее "СтарХит".

Даная не скрывает - похудела она ради любимого человека. "Благодарна ему за мотивацию. Очень крутую. Могу дать один совет - влюбитесь. Он действительно помогает", - смеется девушка.

Раньше дочь продюсера носила почти 60-й размер одежды. Вес Данаи доходил до 120 килограммов.

"В школьные годы набрала до 94-95. Не выглядела безобразно, но все мне говорили, что я жирная и мне надо срочно худеть. Тогда я решила выбрать самый легкий способ - стала принимать специальные таблетки. Скинула на них 15-18 кг. В итоге организм перестал нормально работать. Я поправилась до 120 кг", - делится девушка.

После этого она не могла похудеть полтора года. А начиная с 2018 года потихоньку стала приходить в себя.