Новый посол Китая в РФ прибудет в Москву 10 августа

Источники «Комсомольской правды» в военно-дипломатических кругах Китая подтвердили, что новым послом КНР в РФ станет Чжан Ханьхуэй. Нынешний заместитель министра иностранных дел Поднебесной сменит в посольстве на московской улице Дружбы своего предшественника — Ли Хуэя.

Прибытие Чжана Ханьхуэя в Москву ожидается завтра, 10 августа. 55-летний дипломат прекрасно владеет русским языком и уже бывал в России. Ранее он работал в диппредставительствах Поднебесной в Киргизии и на Украине; в 2014-18 годах занимал должность посла КНР в Казахстане.

Затем был сначала помощником главы МИД КНР, а потом — его заместителем. Последний статус Чжан Ханьхуэй получил незадолго до назначения в Москву — с тем, чтобы лишний раз была подчёркнута значимость российского вектора для Пекина.

Также Чжан Ханьхуэй участвовал в достижении символически важных договорённостей по недавней передаче двух китайских панд в московский зоопарк.

В свою очередь, теперь уже бывший посол Китая в РФ Ли Хуйэй занимал данный пост с 2009 года. В беседах с «КП» он признавался в почтении к русской литературе, а в числе своих любимых мест в Москве называл Парк Горького.

КСТАТИ

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