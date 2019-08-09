2019-08-09T10:28:07+03:00
В мире

МИД РФ: Ввод газопровода «Сила Сибири» планируется 1 декабря

МИД рассказал «КП» о поставках газа и других проектах с Китаем на Дальнем Востоке [эксклюзив kp.ru]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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МИД РФ: Ввод газопровода «Сила Сибири» планируется 1 декабряМИД РФ: Ввод газопровода «Сила Сибири» планируется 1 декабряФото: EAST NEWS
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Накануне прибытия в Москву нового посла Китая в РФ российский МИД рассказал «Комсомольской правде» о приоритетных проектах, которые реализуются вместе с Поднебесной на Дальнем Востоке:

— Выходит на качественно новый уровень сотрудничество с нашим стратегическим партнером — Китаем. Среди многочисленных совместных инициатив на территории российского Дальнего Востока можно особо выделить строительство газопровода [«Сила Сибири» — ред.] по «восточному» маршруту. Его пропускная способность — 38 млрд кубометров в год; планируемый ввод в эксплуатацию — 1 декабря 2019 года, — сообщили «КП» в Департаменте информации и печати МИД РФ.

Другие масштабные инициативы — создание комплекса по производству метанола и аммиака в Приморском крае (совместный проект «Находкинского завода минеральных удобрений» и Китайской национальной химико-инженерной компании); возведение трансграничных мостовых переходов (Нижнеленинское-Тунцзян, Благовещенск-Хэйхэ) и др.

Всего на территориях опережающего развития [на Дальнем Востоке] совместно с китайскими партнерами сейчас реализуется 45 проектов на сумму $2,6 млрд, — подчёркивают собеседники «КП» в МИД РФ.

В ближайшие дни новый посол Китая в России Чжан Ханьхуэй сменит своего предшественника — Ли Хуэя, занимавшего этот пост с 2009 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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