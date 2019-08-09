Конфета из белевской пастилы

Когда-то давно я выкладывала колонку-рецепт белевской пастилы.

Там все элементарно: печёшь противень яблок, перетираешь их через сито, взбиваешь пюре с половиной стакана сахара и отдельно - 2-4 яичных белка с половиной же стакана сахарной пудры. Смешиваешь то и это, выливаешь на застеленный пергаментом противень и отправляешь в открытую духовку на 7-10 часов и 100 градусов, всё!

То есть не просто, а ОЧЕНЬ просто, но три часа тереть яблоки (отделять их от кожуры и плёнок с семечками) - это что-то. Я пробовала сначала чистить, а потом печь - те же три часа, только пюре ещё получается не розово-песочное, а коричневое, яблоки же окисляются.

В общем, процесс затратный, но я не знаю лучшего способа обработки урожая яблок. Пробовала сироп, сушёные яблочные чипсы - все не то…

Короче, остаётся пастила, но есть возможность ещё больше заморочиться.

Тогда, в той колонке, я упоминала торт Сныхово, и мне недавно написали: мол, где рецепт? Поманила дитятю сладким пряником, и бросила?

Исправляюсь.

Надо взять 250 грамм мёда, лучше липового, и 150 грамм кедрового ореха, или хотя бы грецкого, если кедровый дорого.

Орех раздробить (но не слишком), смешать с мёдом и перемазать коржи: пласт пастилы из стандартного противня я разрезаю на четыре части.

Полуфабрикат, посыпанный кедровыми орешками. Часть я оставляю целыми, так вкуснее.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Здесь небольшая тонкость: чем больше вы вобьете в яблочное пюре яиц, тем более воздушными, похожими на тесто и рассыпчатыми будут коржи… И тем труднее будет укладывать их друг на друга!

Готовый «батончик» надо облить шоколадом.

Облитый шоколадом торт - как большая конфета.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Рецепт рекомендует растопить для этого три плитки темного, но ваша повернутая на натуральности слуга, конечно же, сварила свой: из масла, какао, сахарной пудры и ванили…

По вкусу это... кислое (яблоки), приторно-сладкое (мёд), горькое (шоколад) и ёлочная смола (орехи).

Короче, это интересно и превосходно.

Для худеющих женщин, которые не могут навернуть взбитые сливки с эклерами и наполеоном.