Сегодня они запрещают курить, а завтра отключат лифты и заставят бегать по лестницам

Перекуры в рабочее время запрещены в 21% российских компаний, свидетельствует опрос работодателей, который провел сервис Superjob. В 2010 году таких компаний было 13%.

Это не имеет не малейшего отношения к заботе о здоровье сотрудников. На их здоровье на самом деле абсолютному большинству работодателей откровенно плевать. Часто болеющий человек и так почти гарантированно потеряет работу первым, идет ли речь о производстве, работе в офисе, большой компании или малой.

Перекуры рассматриваются работодателем как время, украденное сотрудником лично у него. Ведь согласно КЗОТу [кодекс законов о труде], на 8 часов рабочего времени любой наемный работник продает себя в безраздельное пользование тому, кто платит ему зарплату.

Курильщики в одном из московских парков.Фото: Евгения ГУСЕВА

Логика тут железная и очень простая. Апелляции к тому, что люди курят за счет обеденного перерыва не работают. Четверть курильщиков выходят на перекур более пяти раз в день. Учитывая все время, которое тратится на этот процесс, выходит никак не менее часа рабочего времени. Курильщика нужно либо лишать 12,5% зарплаты, либо... искать варианты.

В российских реалиях антитабачная, как и любая друга кампания удивительным образом приобретает тоталитарные черты. Когда какая-то идея овладевает массой больших и малых начальников, и они начинают ее реализовывать на своих подчиненных, это превращается в худшие формы общественной жизни в СССР с добровольно-принудительными взносами на ДОСААФ, или вообще в какую-нибудь лютую Туркмению.

Я лично работал в большой отечественной компании, владелец которой просто «запрещал курение». Взрослому, успешному человеку было не лень подключаться к камерам слежения и смотреть не выходят ли его сотрудники на крыльцо офисного центра с пачкой сигарет. Кого-то даже он увольнял за это. Все об этом знали, поэтому курить уходили за угол.

Это не было смешно. Это было унизительно. Причем для всех, включая этого идиота-предпринимателя, хотя он об этом и не задумывался.

Нам удивительным образом почти никогда не удается определить грань, где заканчивает личная свобода одного человека и начинаются права другого.

Когда я был маленький, курить было круто. Курили все – космонавты, врачи, журналисты, министры, милиционеры и хулиганы. Даже Брежнев курил…

Курил ковбой Мальборо, Ален Делон, Бельмондо и Траволта. Курил Бред Пит, Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне. Все герои моих любимых фильмов курили. А потом вдруг все кончилось. Сигарету приравняли к харасменту и изгнали с киноэкранов и из рекламы.

В российских реалиях антитабачная, как и любая друга кампания удивительным образом приобретает тоталитарные черты. Фото Imago/TASS

На самом деле запрета на все виды рекламы табака было вполне достаточно. Последующие одно-два поколения постепенно отказались бы от этой привычки. Однако чиновники не готовы ждать так долго, поэтому борьба с курением ведется форсированными темпами.

В 2018 году в проекте новой антитабачной концепции Минздрав заявлял в качестве целевых ориентиров к 2050 году «снижение распространенности потребления табака среди населения до 5% и последующее рассмотрение вопроса о поэтапном выведении из оборота табачной продукции».

Логики в этом, на мой взгляд, особой нет. В конце концов, основной причиной смертности среди взрослого населения является отнюдь не рак легких, а сердечно-сосудистые заболевания, базовой причиной которых остается банальное обжорство и гиподинамия. Следуя логике борцов с курением, стоит сначала запретить колбасу и бекон, и законодательно стимулировать хождение на работу пешком. Тем 21% российских компаний, которые запрещают сотрудникам курить, для того, чтобы быть последовательными, нужно отключить в офисах лифты и закрыть столовые.

Хотя, на мой взгляд, бросить курить стоит хотя бы из-за того, что весь мировой табачный бизнес принадлежит пяти международным корпорациям. Покупая сигареты, ты становишься участником совершенно отвратительной глобальной системы, в которой 2-3% ее стоимости достается бразильскому или индийскому крестьянину (точнее аграрному холдингу), который выращивает табак. Еще около 40% ты платишь в госбюджет в виде акциза, а все остальное получают финансовые воротилы, которые контролируют мировую сбытовую сеть.

Получается какой-то замкнутый круг. Бросая курить под давлением государства, ты отказываешься от своего права на личный выбор. Продолжая курить, ты остаешься рабом транснационального спрута, который зарабатывает на твоей зависимости миллиарды долларов.

Самое простое конечно – даже не начинать.