Полиция проверяет известную оперную певицу из-за угроз и дебоша на Рублевке

История началась еще задолго до августовских заявлений в полицию. Несколько месяцев назад оперная певица Вера Кононова обращалась к правоохранителям со своей проблемой. 47-летняя женщина просила утихомирить пьяные выходки своего мужа.

- Женщина объяснила, что она часто в поездках с выступлениями по Европе. Но когда она находится дома, а ее муж бизнесмен Михаил Саталкин выпивает, то начинает ее бить, – рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Вера Кононова с детьми и мужем.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Теперь же сама артистка театра «Геликон-опера» проверяется полицией за порчу имущества и угрозы физической расправы. По словам ее мужа, она побила стекла в его коттедже, который располагается в одном из элитных поселений Барвихи. Об этом, по версии Михаила, жена сама написала ему в сообщении.

Сейчас полиции предстоит разобраться, кто же все-таки виноват в конфликте и стоит ли строго наказывать заслуженную артистку за содеянное.

Вера Кононова - известная оперная певица. Она выступала в Барселоне, Германии, Англии, Польше, а также Австрии. В свое время Кононова сотрудничала с такими именитыми исполнителями как Зураб Соткилава, Любовь Казарновская, Елена Образцова и другими.

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