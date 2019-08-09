Лучшая бутылка в Америке для Порошенко и маска Путина: пранкеры позвонили губернатору Юты

Нынешнему губернатору штата Юта Гэри Герберту пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) звонили еще прошлой осенью на Хэллоуинн. Запись лежала в архиве, а сейчас о забавной беседе вспомнили на фоне решения посла США в России Джона Хантсмана подать в отставку и снова баллотироваться в губернаторы родного штата. Звонили Герберту они под излюбленной ширмой - от лица тогдашнего премьера Украины Владимира Гройсмана. "КП" приводит наиболее интересные фрагменты разговора:

И В "ГОЛОДОМОРЕ" ТОЖЕ ВИНОВАТ ПУТИН

Пранкер:

-Спасибо за принятую вами декларацию о "голодоморе". Спасибо, что объявили 24 ноября годовщиной геноцида, потому что это очень большая победа для Украины, и даже Сенат недавно принял резолюцию (в октябре 2018 года верхняя палата Конгресса признала "голодомор" геноцидом украинского народа, а следом этот миф Киева признал и ряд американских штатов, включая Юту. - Ред.).

Герберт:

-Для нас большая честь подписать подобную декларацию.

Пранкер:

-Вы же понимаете, что это зло идет именно со стороны России. И вы знаете, что к самому "голодомору" причастен персонально Путин. Я думаю, что вы это прекрасно понимаете.

Герберт:

-Да. Вы знаете, у нас с Россией, можно сказать, особые отношения, потому что мой предшественник на посту губернатора Джон Хантсман теперь занимает должность посла США в России. На данный момент он находится в весьма щекотливой ситуации, пытаясь найти возможности для диалога и обсуждения некоторых важных моментов между США и Россией, и Юта может сыграть свою роль в этом вопросе в надежде, что это позволит людям объединиться, прийти к мирному разрешению конфликтов и выведет на новый уровень возможности сотрудничества в сфере международных отношений с учетом соблюдения прав человека. И в конечном итоге, надеемся, удастся подавить, если не искоренить окончательно, проявления агрессии со стороны России...

Мы бы хотели постараться найти некие точки соприкосновения и возможности сотрудничества в области соблюдения Россией национальных границ других государств, таких, как Украина, для создания более благоприятной международной обстановки – не только для Украины, а для всех цивилизованных стран – и найти рычаги давления на Россию в случае проявления агрессии в отношении соседствующих с ней государств. Необходимо принять целый ряд мер для достижения поставленной цели, которые, я надеюсь, могут привести к смене режима в России и положить конец агрессивной диктатуре, которая подавляет другие страны и препятствует их развитию. Юта готова внести свой вклад, и мы также ценим вашу активную позицию по данному вопросу. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество, однако для достижения поставленной цели необходимо заручиться поддержкой правительства США.

"ЭМОЦИИ ОТ ВЫБОРОВ ЗАТМЕВАЛИ РАЗУМ"

Пранкер:

-Я читаю очень много различной прессы, что касается выборов в США, и там часто проскакивают антироссийские заявления, в основном, со стороны демократов. Я хотел для себя разобраться, это вы считаете, справедливо или, как заявляет Трамп, "охота на ведьм"?

Герберт:

-Во время этих выборов у всех было столько эмоций, со стороны как демократов, так и республиканцев, что, кажется, они иногда затмевали разум. Что касается той риторики, которую вы наблюдаете в СМИ, мы в этом вопросе несколько более сдержанны, чуть более консервативны, чем настроения по стране в целом или в Нью-Йорке, Калифорнии и Вашингтоне. Все процессы, проходящие в нашем штате, имеют инклюзивный характер, принятие большинства законов штата осуществляется путем единогласного голосования республиканцев и демократов, потому что мы тесно сотрудничаем как с теми, так и с другими, а также с теми, кто не принадлежит ни к одной партии. Во время этих выборов, на мой взгляд, было слишком много негатива с обеих сторон, это мнение разделяют большинство жителей Юты.

Губернатор штата Юта Гэри Герберт.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЛУЧШАЯ БУТЫЛКА АМЕРИКИ ДЛЯ ПОРОШЕНКО

Пранкер:

-Может быть, наш посол вас не уведомил, что в ближайшее время наш президент Порошенко посетит США. Он любит отдых с размахом. Он любит местный алкоголь и азартные игры. Насколько наслышан, у вас в штате есть проблема с алкоголем, поэтому это может его немножко насторожить.

Герберт:

-У нас распространена культура здорового образа жизни, здоровых детей, которые вырастут и станут лидерами будущего. Здоровый образ жизни много значит для верующих, воздерживающихся от употребления алкоголя и табака. Несмотря на все это, у нас живут и люди, у которых за обедом всегда стоит вино, то есть в Юте найти и купить алкоголь не сложнее, чем в Нью-Йорке. Просто наша культура несколько более консервативная и ориентированная на здоровый образ жизни, что связано с тем, что основатели нашего штата были мормонами.

Пранкер:

-Да, но все равно мы надеемся, что хоть бутылочка хорошего виски для него найдется хотя бы после неофициального приема, чтобы он уединился с этой бутылкой.

Герберт:

-Какой виски он любит больше всего? Мы найдем ему лучшую бутылку в Америке.

Пранкер:

-Я думаю, что White Horse - это то, что он сейчас постоянно употребляет.

Герберт:

-Никаких проблем. Гарантируем, что это будет очень продуктивный и, надеюсь, приятный визит. Будем сочетать деловую повестку с развлечениями или развлечения с деловой повесткой.

Пранкер:

-Он очень любит наш национальный спорт – катание на санках. Я еще слышал, что у вас самый чистый снег в мире и хотелось бы совершить показательный визит в горы, чтобы он попробовал этот снег на вкус и спустился на санках.

Герберт:

-Мы можем показать ему красоты скалистых гор Юты.

МАСКА ПУТИНА

Пранкер:

-Хочу вас поздравить с Хэллоуином. Я сейчас сижу в маске Путина.

Герберт:

-Главное - держите себя в руках, а так ничего не имею против (смеется).

Пранкер:

-Вам страшно?

Герберт:

-Сейчас Хэллоуин, самое время для страшилок.

Пранкер:

-Меня наш президент так часто пугает, когда заходит в такой маске. Теперь ваша очередь меня пугать.

Герберт:

-Знаете, я думаю, ничто не сможет затмить маску Путина (смеется). Я не хочу вас пугать, хочу только радовать и быть вашим другом.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

-У нас набралась уже коллекция пранков с властями штатов США. Объединенная темой "Пьяный Порошенко устраивает прощальные гастроли по Америке". Ждем удачных инфоповодов для них, как сейчас с Ютой, - рассказал "КП" Владимир Кузнецов.