Вячеслав Малежик, Лариса Рубальская и Юлия Ариничева простились с Сергеем Березиным

Сегодня, 9 августа, в траурном зале на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с композитором, основателем и первым руководителем ВИА «Пламя» Сергеем Березиным. Проводить народного артиста России, заслуженного артиста РСФСР в последний путь пришли его коллеги, друзья и родственники, среди которых были: близкая подруга Сергея Владимировича, поэт Лариса Рубальская, певец, автор песен Вячеслав Малежик и нынешний художественный руководитель ВИА «Пламя» Юлия Ариничева.

«Когда я училась в классе 7-м, в мой родной город Пятигорск приезжал ансамбль «Пламя», - поделилась воспоминаниями Юлия Ариничева. - Они давали два сольных концерта в местном театре оперетты. Поскольку мои родители работали в музыкальной сфере, они дирижёры-хоровики, меня провели не только на концерт, но и на настройку звука, саундчек. Я сидела в каком-то укромном месте и смотрела всю репетицию. Меня поразило, что каждую песню музыканты прогоняли по два раза, оттачивая детали до полного совершенства.

Концерт и репетиция ансамбля произвели на меня настолько сильное впечатление, что я буквально на следующий день решила стать певицей, связать свою жизнь с музыкой. Песни Березина такие добрые, светлые, чистые! Я благодарна судьбе и самому Сергею Владимировичу, что сегодня имею честь представлять его композиции со сцены, быть продолжателем его дела. Я, как руководитель ВИА «Пламя», обещаю, что сделаю все возможное, чтобы ваши песни жили вечно! Невосполнимая потеря. Соболезную родным и близким! Царствие небесное и земля пухом!»

«Сережа был редкий, теплосердечный человек, - призналась Лариса Рубальская. – Что бы ни случилось, он всегда был рядом, всегда был готов прийти на помощь. Никогда не думала, что мне придется вот так прощаться с тобой. Спасибо, что был в моей жизни!»

Лариса Рубальская. ФОТО: пресс-служба ВИА Пламя

«На протяжении всей жизни, чтобы иметь возможность заниматься творчеством, Сергею приходилось сталкиваться с непростыми ситуациями, получать и по рукам, и по мордасам от наших сиятельных властей, которые его песни то пропускали, то не пропускали, - рассказал Вячеслав Малежик. - Если от меня зависели жизни только меня и моей семьи, то от него - жизни каждого музыканта и их близких. Волей-неволей ему иногда приходилось, что называется, идти на сделку с совестью и дружить с теми, с кем дружить бы не хотелось – с власть предержащими. Для меня он во многом был неким тралом, показывающим, по какому пути следует двигаться, а куда забираться не стоит»

Основатель легендарного ВИА «Пламя», автор музыки к песням «Снег кружится», «Может, я тебя выдумал», композитор Сергей Березин скончался 5 августа на 82-м году жизни.

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